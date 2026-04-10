自治体・公共Week2026「自治体DX展」に出展

株式会社明光商会

株式会社明光商会（本社：東京都中央区、代表取締役：八木崇吉）は、2026年5月13日(水)～5月15日(金)に東京ビッグサイトにて開催される自治体・公共Week内「第6回 自治体DX展」に出展いたします。

明光商会ブースでは、仮想窓口でのデモンストレーションや自治体様の事例紹介など、フロントヤードにおける”待たない窓口”の実現と、バックヤードにける統計機能などを活用した業務効率向上のご提案をいたします。

皆さまのご来場をお待ちしております。

出展概要

■ 名 称 自治体・公共Week内「第6回 自治体DX展」 https://www.publicweek.jp/ja-jp.html

■ 主 催 RX Japan株式会社

■ 会 期 2026年5月13日(水)～15日(金) 10:00-17:00

■ 会 場 東京ビッグサイト 西1～2ホール 小間番号G2-36

来場方法

入場には来場事前登録（無料）が必要です。

入場用バッジ登録フォーム(https://www.publicweek.jp/ja-jp/register.html?code=1600344687757993-235)（外部サイト）にアクセスいただき、事前登録を行ってご来場ください。

展示製品

窓口案内システム「MSボイスコールNEO」(https://www.meikoshokai.co.jp/product/voice-call/neo2/) 全国自治体様に実績多数。導入事例はこちら(https://www.meikoshokai.co.jp/case-study/#cs-voicecall-list)。窓口案内システム「MSボイスコールPRO」(https://www.meikoshokai.co.jp/product/voice-call/pro/)マイナンバーカード用シュレッダー「F80P」(https://www.meikoshokai.co.jp/product/shredder/office-personal/f80p/)個人情報記載用紙用シュレッダー「ID-431MCFII」(https://www.meikoshokai.co.jp/product/shredder/office-personal/id-431mc2/)

会社概要

申請書自動作成システム「マイナピットPRO」(https://www.gyosei-system.co.jp/products/mainapit)字幕表示システム「Cotopat(R)」(https://www.kyoceradocumentsolutions.co.jp/products/ict-service/communication/cotopat/)

1960年、製麺機をヒントに日本で初めてシュレッダーの製造販売を開始しました。以来、国内オフィス用シュレッダー市場では圧倒的なシェアを誇り、業界のリーディングカンパニーとして揺るぎない地位を築いています。「MSシュレッダー」「MSボイスコール」を中心に、お客様のご要望にお応えする製品を開発、提供しています。

会社名：株式会社明光商会

所在地：東京都中央区八丁堀4-6-1

代表者：八木 崇吉

設 立：2004年9月7日（平成16年9月）

1959年6月2日（昭和34年6月、創業 昭和31年7月）（旧 明光商会）

URL：https://www.meikoshokai.co.jp/

事業内容：シュレッダー、ボイスコールその他の事務用機器及び付属品の製造販売

保守、修理、回収、リサイクル業務

ソリューションサービスの企画、提案並びに販売代理店業

本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社明光商会 営業管理部 営業企画課 広報担当

TEL：03-6858-1611 MAIL：koho@meikoshokai.co.jp