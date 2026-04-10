フィニッシュから、空回し不要で使える「食洗機庫内 強力洗浄タブレット」を全国発売

レキットベンキーザー・ジャパン株式会社

レキットベンキーザー・ジャパン株式会社(本社：東京都品川区東五反田／代表取締役：スチュアート・ウィザビー) が展開する食洗機専用洗剤ブランド「フィニッシュ」は、2026年4月中旬より「食洗機庫内 強力洗浄タブレット」を全国のドラッグストアにて発売予定です。

本製品は、食器用洗剤と同時に使える“空回し不要”の食洗機庫内の専用洗浄剤です。

2025年9月より一部オンラインおよび限定店舗にて先行発売を行ったところ、販売計画を上回る反響をいただき、一時的に欠品が生じるほどご好評をいただきました。Amazonでも食洗機洗剤カテゴリの新着商品ランキングで1位を獲得し、大きな反響をいただいております。

■開発背景

食洗機ユーザーの約4割は、庫内のニオイや汚れが気になっており、そのうち約半数の方が悩みを解決できていません。食洗機メーカー推奨のお手入れや、従来の庫内洗浄剤は空回しが必要となることが多く、ユーザーの手間になっています。

フィニッシュはこうした課題に着目し、いつもの食洗機使用時に1粒入れるだけで庫内ケアができる新しい洗浄習慣として、「食洗機庫内 強力洗浄タブレット」を開発しました。

■製品特徴

いつもの食洗機使用時にプラスワン

１.強力洗浄*⁴処方で、徹底洗浄

・嫌なニオイ*²の原因となる油汚れをすみずみまで落とす

２.計量・空回し不要！

・いつもの食洗機使用時にこのタブレットを入れるだけ

別で食洗機を回す必要なし

３.ビルドインタイプ 卓上タイプにも

【こんな汚れに】

・奥にひそむ雑菌*⁵

・こびりついた汚れ*²

・ニオイの元*²

【使い方】

1.食洗機に汚れた食器類と食洗機用洗剤をセット

2.食洗機庫内強力洗浄タブレットを1粒*³投入（食洗機用洗剤と一緒にお使いください）

3.いつも通り運転開始（空回し不要）

【製品情報】

商品名：フィニッシュ 食洗機庫内 強力洗浄タブレット

容量：3個入り(3カ月分/月に1回1個目安)

仕様：食器洗い乾燥機庫内専用洗剤

（ビルドインタイプ／卓上（据え置き）用

公式サイト：https://www.finishinfo.jp/products/dishwasher-interior-powerful-cleaning-tablets/

【お取り扱い店舗】

全国のドラッグストア、ディスカウントストア、ホームセンター、スーパー、オンライン

販売サイト(Amazon)：https://amzn.asia/d/04Gr7SIM

販売サイト(楽天)：https://item.rakuten.co.jp/rakuten24/4906156501469/

■フィニッシュについて

フィニッシュは、世界における販売実績シェアNO.1*¹の食洗機専用洗剤ブランドです。

国内で販売されている主要食洗機メーカーからも推奨(フィニッシュのサンプルを同梱)されており、

食洗機メーカーとの技術交流を重ねながら、洗浄プログラムに最適な洗剤の開発に積極的に取り組んでいます。現在は、『24時間放置したこびりつき汚れも、予洗いなし*⁶でしっかり落とす』ウルトラタブレットをはじめとしたタブレット製品や、『食洗機庫内のニオイの元*²・こびりついた汚れ*²を“いつもの食洗機使用時にポンと入れるだけ”でケアできる』食洗機庫内 強力洗浄タブレットを展開し、日々の食器洗いの負担を軽減する商品を提供しています。

また、フィニッシュは、節水アクションの啓蒙活動のほか、リサイクル素材を使用したパッケージ（容器包装）の開発などにも力を入れています。こうした活動を通じてわたしたち一人ひとりが環境負荷の低減への意識を高め、持続可能な循環型の社会の実現を目指していきます。

▶フィニッシュをもっと詳しく知る！

公式サイト：http://finishinfo.jp/

公式LINEアカウント：https://lin.ee/umLsmJL

＊1 ニールセン調べ 食洗機専用洗剤カテゴリー 全製品累計販売金額 2024年1月～12月

＊2 油汚れ由来

＊3 フィニッシュ食洗機用洗剤(パウダー・タブレット)と同時使用で

＊4 フィニッシュ食洗機専用洗剤のみと比較した場合

＊5 フィニッシュ食洗機用洗剤(パウダー・タブレット)と同時使用で

＊6 食べ残しなどの固形物は、食洗機に入れる前に取り除いてください。