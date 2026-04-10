「オーマイプレミアム」冷凍パスタ新CMが完成

株式会社ニップン

株式会社ニップン(社長:前鶴俊哉)は、冷凍パスタブランド No.1(※)「オーマイプレミアム」の新テレビCMを、2026年4月10日（金）より全国で放映開始します。

※インテージ SCI 冷凍パスタ市場 2023年10月～2025年10月 ブランド別累計購買金額ベース

オーマイプレミアム冷凍パスタは、麺へのおいしさはもちろん、“具がごろり、どっさり！”と入った、思わず頬張りたくなる満足感が特長です。

当社が実施した消費者調査では、昨今の食品価格上昇により「日々の買い物で失敗したくない」という心理が強まっており、そうした中、オーマイプレミアムに対してお客さまは、おいしさを評価しているだけではなく、その先にある “ちょっとした贅沢感”にも価値を感じていることが分かりました。

この気付きを踏まえ、本CMでは、ブランドが提供する価値を「具材の大きさ」から「心まで満たされる幸福感」まで広げ、オーマイプレミアムの魅力を“ご褒美パスタ”として表現しました。食べる前のワクワク、食べている時のおいしさ、食べた後の多幸感、どの場面でもオーマイプレミアムはお腹だけでなく心まで満たす存在であることを描いています。

撮影では、具材の存在感がしっかり伝わるよう、具材が弾むようなカットや麺の巻き上げまで細やかに工夫しました。また、主人公の女性がひと口ごとに心が満たされていく表情を丁寧に表現することで、“一皿としてのおいしさ”と“ご褒美感”の両方が伝わる演出に仕上げています。

「オーマイプレミアム」冷凍パスタは “この大きな具、ご褒美パスタ。”というメッセージのもと、おいしいパスタをお届けしてまいります。

新CM概要

■タイトル ・オーマイプレミアム ごほうびパスタ篇 15秒

・オーマイプレミアム ごほうびパスタ篇 30秒

■放送エリア 全国

■CM本篇映像URL 15秒 https://youtu.be/ux_rTqAt-wc?si=xSwN-5CMNdrqCcIJ

30秒 https://youtu.be/aV2F5GJx7Hw?si=ugspxhk05FSE_E51

■公式サイト https://www.nippn.co.jp/BrandB/ohmypremium/