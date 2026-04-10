StartPass、Startup JAPAN FUNDeal 2026でスタートアップと事業会社のマッチング精度を高める仕組みを提供

株式会社StartPass

株式会社StartPass（本社：東京都新宿区／代表取締役CEO：小原聖誉）は、Sansan株式会社（本社：東京都渋谷区／代表取締役社長：寺田親弘）が提供する名刺アプリ「Eight」のスタートアップ×事業会社マッチングカンファレンス「Startup JAPAN FUNDeal 2026」（開催日：2026年4月15日～16日、会場：幕張メッセ 国際会議場）において、スタートアップと事業会社のマッチング精度を高める仕組みを提供します。

StartPassは、開催前にファウンダーとStartPassメンバーとの面談を通じてスタートアップの経営・事業コンテキストを構造化し、その情報をもとに、協業可能性の高い事業会社との接点を事前に設計・提案します。今回の取り組みでは、従来の「参加者同士がリストから探し合う」マッチングに加え、StartPassが面談前から接続可能性を見立てることで、スタートアップにとって、より質の高いマッチングの創出を目指します。

また、StartPassが連携する180社超のVCネットワークを通じて、各VCの投資先スタートアップに対するマッチング支援も行います。これにより、Startup JAPAN FUNDeal 2026を起点として、VC投資先スタートアップが事業会社との協業・業務提携機会の創出をより広く後押ししてまいります。

■提供の背景

StartPassは1,100社を超えるスタートアップへの経営企画業務を通じて、「正しいタイミングで正しい人に、会う」ことで経営のブレークスルーが起きるという考え方（ブレークスルーセッションモデル）を積み上げてきました。

スタートアップにとって、カンファレンスは事業会社やVCとの接点を一気に広げられる良質な機会です。しかし現状では、カンファレンス当日までどのような接点が獲得できるのかが把握できないであったり、大量の参加者リストから互いに探し合うマッチングが主流であり、面談獲得率・面談の質に改善の余地が大きくありました。

StartPassはこれまで、スタートアップの経営情報を構造化し、個別に「正しいタイミングで正しい人につなぐ」支援を行ってきました。 今回この支援をFUNDeal 2026に広げ、カンファレンスにおけるマッチングの質を底上げします。

■ブレークスルーセッションモデルとは

ブレークスルーセッションモデルは、StartPassが日常の経営支援業務の中で培ってきた「構造化されたマッチング手法」です。 今回のFUNDeal 2026では以下の4つの仕組みで、スタートアップと事業会社の接続を支援します。

⑴ スタートアップのコンテキスト理解

StartPassは、ファウンダーとの個別面談を通じて経営情報を構造化し、ファウンダーレポートとしてまとめます。スタートアップから提示される、ピッチ資料や月次IRなどからエクイティストーリーや獲得したい機会を棚卸し、表面的な事業紹介だけでは伝わらないスタートアップ経営・事業の文脈を可視化します。

⑵ StartPassによるスタートアップのピックアップと個別コンタクト

構造化されたスタートアップの未来・現状情報をもとに、大手企業の協業ニーズとの適合度をAIが分析。アプローチすべき大手企業のリストを作ります。

「参加者同士がリストから探し合う」だけではなく、StartPassが能動的にマッチングを設計することで、成長に資する事業会社のピックアップ精度を飛躍的に高めます。

⑶ 面談打診文章の提案

スタートアップが事業会社に面談を申請する際、面談の必然性を表現した申請文（面談ラブレター）を提案します。これにより、ピックアップされた事業会社に対する面談獲得率の向上を支援します。

⑷ StartPass連携VCの投資先をFUNDeal 2026に招待

まだFUNDeal 2026に登録をしていないスタートアップでも、StartPassが連携するVCの投資先の場合、FUNDeal 2026に参加する事業会社につなげます。

■FUNDeal 2026の価値向上サポート

-参加スタートアップへ

・StartPassによる個別面談で、経営・事業の文脈にフィットする事業会社アプローチリストを入手できる

・ピックアップされた事業会社への面談文章の作成支援で、面談獲得率を向上

-事業会社へ

・StartPassが自社の協業ニーズを分析し、フィットするスタートアップをピックアップして個別にコンタクト。出展企業が自ら探す手間なく、厳選されたマッチング提案を事前に受け取れる

・各スタートアップとの面談の質が向上

-カンファレンス主催者へ

・マッチングの量だけでなく、質の高さによりカンファレンスを通じた事業提携などの実現

・スタートアップが事前に能動的にコンタクトするため、イベント前から双方参加者のエンゲージメントが高まる

・スタートアップのコンテキストを反映したマッチングモデルの提供により、イベントの付加価値を強化

■「Startup JAPAN FUNDeal 2026」開催概要

イベント名：Startup JAPAN FUNDeal 2026

主催：Eight（Sansan株式会社）

開催日時：2026年4月15日（水）～ 16日（木）

会場：幕張メッセ 国際会議場

公式サイト：https://eight-event.8card.net/lp/startup-japan/fundeal/2026/(https://eight-event.8card.net/lp/startup-japan/fundeal/2026/?code=fd_partner_pr&utm_source=partner&utm_medium=referral&utm_campaign=fd&utm_content=pr)

■ コンタクト申請できる企業の一例

Startup JAPAN FUNDeal 2026では、スタートアップは事業会社に対してコンタクト申請を行うことができます。StartPassは、こうした接点創出の機会をより有効に活用できるよう、ファウンダーとの面談を通じた経営・事業コンテキストの構造化と、協業可能性を踏まえた接点設計を支援します。

artience株式会社／栗田工業株式会社／合同会社DMM.com／小野薬品工業株式会社／株式会社michiteku／小野デジタルヘルス投資合同会社／三菱倉庫株式会社／エーザイ株式会社／テオリア・テクノロジーズ株式会社／ソフトバンク株式会社／Sansan株式会社／日本特殊陶業株式会社など

※掲載は一例です。参加企業は変更となる場合があります。最新情報はイベント公式情報をご確認ください。

■株式会社StartPass

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/68122/table/47_1_cdec5e0b8cc898259ccb74f9c573a9d2.jpg?v=202604101051 ]

■Sansan株式会社

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/68122/table/47_2_acab3da6a4aaf6275c5120819128f461.jpg?v=202604101051 ]

※「スタートアップ経営企画室」「経営加速クラウド」「スタートアップワークス」「スタートアップファシリティ」「スタートアップ与信モデル」は株式会社StartPassの登録商標です。

※その他、記載されている会社名・製品名・サービス名等は、各社の商標または登録商標です。