親子で始める“最短最速”のボディメイク。YUMICORE、マンスリー会員の家族を応援する新制度「親子割」を2026年4月1日（水）より開始

株式会社YumiCoreBody

株式会社YumiCoreBody（本社：東京都港区、代表取締役：Yumico）が展開するボディメイクスタジオ「YUMICORE」は、マンスリー会員様を対象とした新たな割引制度「親子割」を、2026年4月1日（水）より開始いたします。

YUMICOREは、「一人でも多くの人の身体を“最短最速”で変え、絶対“笑顔”にする」をミッションに、姿勢改善・ほぐし・ストレッチ・呼吸・体幹トレーニングを掛け合わせた独自メソッドを提供してまいりました。

このたび開始する「親子割」は、YUMICOREに日頃通ってくださっているマンスリー会員様のお子様にも、より身近にYUMICOREメソッドを体験いただきたいという思いから誕生した制度です。

近年、親御様が受講し、娘にも早いうちからYUMICOREメソッドを体験させたいとご紹介いただける機会が増えており、ご家族で身体づくりに取り組むニーズの高まりを受けて導入を決定しました。

本制度を通じて、世代を超えて健康と美しさを育むきっかけを提供し、ご家族の前向きな毎日をサポートしてまいります。

「親子割」概要

1．割引内容

１. 全マンスリープラン

定価より半額



※永久割や特別キャンペーンなど、他の割引との併用はできません。

２. チケット

定価より半額



※麻布店チケット、パーソナルチケットは対象外です。

※お子様がマンスリープランにご契約いただいた場合に限ります。

３. 体験レッスン

無料



※お子様が既存会員様の場合は対象外です。

４. 入会金

通常30,000円（税込）が無料



※お子様がマンスリープランへご入会された場合に限ります。

※お子様が既存会員様の場合は対象外です。

2．適用条件

以下の条件をすべて満たす方が対象となります。

・申請者（親御様）がマンスリー会員であること

・申請者（親御様）と同一住所・同一姓であること

・申請時にお子様が13歳以上であること

3．申請方法

申請開始日

2026年4月1日（水）

申請方法

マンスリー会員様（親御様）より、申請フォームにて申請

必要書類

適用条件確認のため、以下いずれか1点を申請フォームに添付のうえご提出いただきます。

・住民票（写し／マイナンバー記載なし）

・運転免許証（お子様）

・住所記載のある学生証（お子様）

・マイナンバーカード表面（お子様／マイナンバー記載なし）

※ご提出いただいた個人情報は対象条件の確認にのみ使用し、厳重に管理のうえ、確認後は破棄・消去いたします。第三者に提供することはありません。

4．割引適用開始日

最短で、お子様がマンスリープランにご契約いただいた当日より適用開始となります。

※お子様の会員区分により異なります。詳細は提供条件書をご確認ください。

5．注意事項

・割引内容および適用条件は、予告なく変更となる場合があります。

・他の割引やキャンペーンと併用できない場合があります。

・詳細は提供条件書およびFAQをご確認ください。

代表・Yumico コメント

YUMICOREでは、ご自身の身体が変わる喜びを実感されたお母さま世代の会員様から、「このメソッドを娘にも早く知ってほしい」「不調が大きくなる前に、正しい身体の使い方を身につけてほしい」というお声をいただく機会が増えてきました。

女性の身体は、年齢やライフステージによってさまざまに変化していきます。だからこそ、できるだけ早い段階で、自分の身体を整える習慣を持つことには大きな意味があると感じています。親子でそのきっかけを持てるように、今回、親子割引を始めることにしました。

株式会社YumiCoreBody代表・Yumicoプロフィール

48歳・3児の母。メリハリのある健康的なくびれボディを持つボディメイクトレーナー。

ピラティスや体幹トレーニングを学び、整体の資格を取得後、「ほぐし」「ストレッチ」「呼吸」「体幹トレーニング」を融合させた独自のユミコアボディメソッドを考案。姿勢を整えることで、不調を改善するだけでなく、生まれつきの骨格やボディラインそのものを変えていくアプローチに定評がある。

著書に、「コリと痛みが消える ユミコア爆ほぐし」、「膣締めるだけダイエット」ほか計9冊。

著者累計販売部数は40万部を突破。

年齢やライフステージに左右されず、「誰もが重力に負けない、引き上がった身体になれる」ことを、自身の身体を通して伝え続けている。

＜株式会社YumiCoreBody概要＞

設立：2018年9月

代表者：代表取締役社長 村田友美子

所在地：106-0032 東京都港区六本木6-8-10 STEP六本木4階西館

資本金：5000万円

コーポレートサイト：https://yumicorebody.com/

代表Yumico Instagram：https://www.instagram.com/yumicorebody/

公式Instagram：https://www.instagram.com/yumicorebody_official/

公式YouTube：https://www.youtube.com/@YumiCoreBody/featured

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@yumicorebody_official