国際航業の「エネがえるBiz」が共伸興建の営業構造を変革

国際航業株式会社

国際航業株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：藤原 協、以下「国際航業」）が提供する産業用自家消費型太陽光・蓄電池向け経済効果シミュレーター「エネがえるBiz」が、愛知県を拠点に太陽光発電・蓄電池の販売施工を手がける共伸興建株式会社（本社：愛知県稲沢市、代表取締役社長：藍原 誠、以下「共伸興建」）に採用されました。導入から3年で、「広告費ゼロで年間1,000件超の案件創出」および「提案リードタイムの大幅な短縮」に成功し、営業構造の抜本的な変革を実現したことをお知らせします。

背景と解消した課題

導入前、共伸興建では以下の3つの課題に直面していました。

長期化するリードタイム

産業用自家消費型太陽光の試算・シミュレーションをメーカーや商社に依存していたため、初回提案までに1～1.5ヶ月を要していました。

データの壁

営業初期段階で、30分デマンド値（電気使用量データ）の入手が困難なケースが6割を超え、提案自体が停滞していました。

再提案のロス

過積載率や最適パネル容量の微調整などの数字ベースの交渉では、顧客（経営者）からの要望に応じた「切り返し提案」のたびに、再度1～1.5ヶ月のロスが生じていました。

「エネがえるBiz」導入による主な効果

「エネがえるBiz」の導入と、同システムを活用した自社独自の運用スキーム構築により、以下の成果を実現しました。

1. 提案までのリードタイムを「1～1.5か月」から「1週間」へ大幅短縮

自作スプレッドシートによる「スピード初回提案（当日）」と、エネがえるBizを用いた「精緻な本提案（デマンドデータ取得後約1週間）」の二段階提案方式を確立。提案自体の停滞を解消し、顧客への迅速なアプローチを可能にしました。

2. 広告費ゼロで年間1,000件超の案件を創出

迅速かつ精緻な提案力で提携先からの信頼を獲得し、案件の8～9割が提携先からの紹介経由に。アポイント取得も提携先が担う仕組みが整い、広告費ゼロで月間140件、年間1,000件超のシミュレーションを実施する体制を構築しました。

3. 予測精度 95%以上の実証済みシミュレーション

稼働1年以上の案件において、エネがえるBizの予測値と実績値を比較検証した結果、予測値に対する実績の乖離は±5%以内に収まり、極めて高い精度となりました。このデータを顧客に提示することで、経営層への提案の信頼性が高まり、成約率向上に寄与しています。

4. 入社2ヶ月の新人が「経営者向け提案」を担える体制を構築

運用マニュアルの整備により、入社2ヶ月の新人でも、高度な専門知識が必要な経営者向け産業用自家消費提案の資料作成が可能となりました。属人的な営業体制から脱却し、組織として提案品質を維持・量産できる仕組みを確立しました。

■共伸興建株式会社 常務取締役 市川様のコメント：

「エネがえるBizにより、自社で的確なシミュレーションを迅速に実施できる体制が構築できました。提携先様の受注獲得を支援するためには、その場でシミュレーションができることが不可欠です。今後は市場全体に健全な試算内容を広く認知させ、太陽光導入によってメリットを実感していただける事業者様を増やしていきたいと考えています。」

導入事例記事はこちら

https://www.enegaeru.com/case/kyoshinkk

『エネがえる』とは

『エネがえる』は、国際航業が提供するB2B SaaS型の再エネ関連設備の経済効果シミュレーションサービスです。住宅用太陽光・オール電化・蓄電池・EV/V2Hや産業用自家消費型太陽光・蓄電池の経済効果を簡単かつ迅速に診断でき、すでに官公庁自治体から大手エネルギー事業者、全国中小企業まで国内700社以上に導入されています。全プロダクトに、試算された発電量の一部を保証する「経済効果シミュレーション保証」をオプションでつけることが可能です。

・エネがえるASP（住宅用太陽光・蓄電池提案用）

https://www.enegaeru.com/

・エネがえるBiz（産業用自家消費型太陽光・蓄電池提案用）

https://biz.enegaeru.com/

・エネがえるEV・V2H（EV・V2H提案用）

https://evv2h.enegaeru.com/

・エネがえるAPI（カスタマイズ・Web組み込み可能なAPI）

https://www-v4.enegaeru.com/apidoc/api-general.html

＜商品に関するお問合せ先＞

お問い合わせフォーム：https://form.run/@contact-enegaeru

E-Mail：info@enegaeru.com

TEL：070-3669-8761 （担当：樋口）