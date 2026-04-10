【COCO DEAL】4/10（金）モデルのなごみが纏う、初夏のLOOKBOOK vol.2を公開
アイア株式会社（本社 東京都渋谷区/代表取締役 石澤智子）が運営する、COCO DEAL（ココ ディール）は4/10（木）10:00よりオフィシャルオンラインストアにてWEBページ「A QUIET BLOOM」を公開いたします。
心地よい風に揺られて、静かに咲く。
パッと着映えするディテールと洗練されたシルエットが、
日常に溶け込みながら自分らしさを楽しく引き立てる。
しなやかな強さと凛とした意志を胸に、心がときめく春のスタイルを思い切り楽しんで。
詳細を見る :
https://petal-online.com/brand/cocodeal/a_quiet_bloom?utm_campaign=SummerContent2_260410_pr&utm_medium=referral&utm_source=prtimes
■ Style 01
ONE-PIECE \17,600
■ Style 02
CARDIGAN \9,350_ONE-PIECE \14,850
■ Style 03
TOPS \8,800_PANTS \12,100
■ Style 04
KNIT \9,350_PANTS \14,850
■ Style 05
TOPS \7,150_PANTS \13,200
■ Style 06
JACKET \17,600_BUSTIER \7,150_SKIRT \13,750
Staff Credit
MODEL: NAGOMI (ASOBISYSTEMCO.,LTD.)
PHOTOGRAPHER: JUNGHYUN KIM (TRONMANAGEMENT)
STYLIST: RINA UCHIDA
HAIR & MAKE: KANA HAYASHI (ALLURE)
DIRECTION: SHUNTA ISOBE
DESIGN: MOMOKO TAKENAKA
CREATIVE AGENCY: CICELY
・なごみプロフィール
アソビシステム所属。
2000年3月2日生まれ。兵庫県出身。雑誌「sweet」のレギュラーモデルやアパレルのモデル、広告、コスメプロデュースなど幅広いジャンルで活躍し、Z世代から絶大な支持を得ている。SNSの総フォロワ一数は230万人超え。
Instagram：@__nagomi32__
X（旧Twitter)：@NAGOMI3232
TikTok：@__nagomi32__YouTube：「nagomi」
・ココ ディールについて
アクティブでファッションに敏感な女性のためのデイリーカジュアルブランド。
自分らしく「今」を楽しむ女性にモダンでフェミニンなリアルトレンドと
ベーシックアイテムをMIXした自由で幅広いトレンドスタイリングを提案します。
【公式オンラインストア】https://petal-online.com/brand/cocodeal
【公式サイト】http://cocodeal.jp/
【Instagram】https://www.instagram.com/cocodeal_official/
【Twitter】https://twitter.com/cocodeal_com
【Threads】アカウント名：cocodeal_official