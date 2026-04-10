【COCO DEAL】4/10（金）モデルのなごみが纏う、初夏のLOOKBOOK vol.2を公開

アイア株式会社

アイア株式会社（本社 東京都渋谷区/代表取締役 石澤智子）が運営する、COCO DEAL（ココ ディール）は4/10（木）10:00よりオフィシャルオンラインストアにてWEBページ「A QUIET BLOOM」を公開いたします。

心地よい風に揺られて、静かに咲く。

パッと着映えするディテールと洗練されたシルエットが、

日常に溶け込みながら自分らしさを楽しく引き立てる。

しなやかな強さと凛とした意志を胸に、心がときめく春のスタイルを思い切り楽しんで。

■ Style 01

■ Style 02

■ Style 03

■ Style 04

■ Style 05

■ Style 06

詳細を見る :https://petal-online.com/brand/cocodeal/a_quiet_bloom?utm_campaign=SummerContent2_260410_pr&utm_medium=referral&utm_source=prtimesONE-PIECE \17,600CARDIGAN \9,350_ONE-PIECE \14,850TOPS \8,800_PANTS \12,100KNIT \9,350_PANTS \14,850TOPS \7,150_PANTS \13,200JACKET \17,600_BUSTIER \7,150_SKIRT \13,750

Staff Credit

MODEL: NAGOMI (ASOBISYSTEMCO.,LTD.)

PHOTOGRAPHER: JUNGHYUN KIM (TRONMANAGEMENT)

STYLIST: RINA UCHIDA

HAIR & MAKE: KANA HAYASHI (ALLURE)

DIRECTION: SHUNTA ISOBE

DESIGN: MOMOKO TAKENAKA

CREATIVE AGENCY: CICELY

・なごみプロフィール

アソビシステム所属。

2000年3月2日生まれ。兵庫県出身。雑誌「sweet」のレギュラーモデルやアパレルのモデル、広告、コスメプロデュースなど幅広いジャンルで活躍し、Z世代から絶大な支持を得ている。SNSの総フォロワ一数は230万人超え。

Instagram：@__nagomi32__

X（旧Twitter)：@NAGOMI3232

TikTok：@__nagomi32__YouTube：「nagomi」

・ココ ディールについて

アクティブでファッションに敏感な女性のためのデイリーカジュアルブランド。

自分らしく「今」を楽しむ女性にモダンでフェミニンなリアルトレンドと

ベーシックアイテムをMIXした自由で幅広いトレンドスタイリングを提案します。

【公式オンラインストア】https://petal-online.com/brand/cocodeal

【公式サイト】http://cocodeal.jp/

【Instagram】https://www.instagram.com/cocodeal_official/

【Twitter】https://twitter.com/cocodeal_com

【Threads】アカウント名：cocodeal_official