【COCO DEAL】4/10（金）モデルのなごみが纏う、初夏のLOOKBOOK vol.2を公開

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アイア株式会社

アイア株式会社（本社 東京都渋谷区/代表取締役 石澤智子）が運営する、COCO DEAL（ココ ディール）は4/10（木）10:00よりオフィシャルオンラインストアにてWEBページ「A QUIET BLOOM」を公開いたします。




心地よい風に揺られて、静かに咲く。


パッと着映えするディテールと洗練されたシルエットが、


日常に溶け込みながら自分らしさを楽しく引き立てる。


しなやかな強さと凛とした意志を胸に、心がときめく春のスタイルを思い切り楽しんで。


詳細を見る :
https://petal-online.com/brand/cocodeal/a_quiet_bloom?utm_campaign=SummerContent2_260410_pr&utm_medium=referral&utm_source=prtimes

■ Style 01


ONE-PIECE \17,600


■ Style 02


CARDIGAN \9,350_ONE-PIECE \14,850


■ Style 03


TOPS \8,800_PANTS \12,100

■ Style 04


KNIT \9,350_PANTS \14,850



■ Style 05


TOPS \7,150_PANTS \13,200


■ Style 06


JACKET \17,600_BUSTIER \7,150_SKIRT \13,750


Staff Credit


MODEL: NAGOMI (ASOBISYSTEMCO.,LTD.)


PHOTOGRAPHER: JUNGHYUN KIM (TRONMANAGEMENT)


STYLIST: RINA UCHIDA


HAIR & MAKE: KANA HAYASHI (ALLURE)


DIRECTION: SHUNTA ISOBE


DESIGN: MOMOKO TAKENAKA


CREATIVE AGENCY: CICELY


・なごみプロフィール



アソビシステム所属。


2000年3月2日生まれ。兵庫県出身。雑誌「sweet」のレギュラーモデルやアパレルのモデル、広告、コスメプロデュースなど幅広いジャンルで活躍し、Z世代から絶大な支持を得ている。SNSの総フォロワ一数は230万人超え。


Instagram：@__nagomi32__


X（旧Twitter)：@NAGOMI3232


TikTok：@__nagomi32__YouTube：「nagomi」



・ココ ディールについて


アクティブでファッションに敏感な女性のためのデイリーカジュアルブランド。


自分らしく「今」を楽しむ女性にモダンでフェミニンなリアルトレンドと


ベーシックアイテムをMIXした自由で幅広いトレンドスタイリングを提案します。



【公式オンラインストア】https://petal-online.com/brand/cocodeal


【公式サイト】http://cocodeal.jp/


【Instagram】https://www.instagram.com/cocodeal_official/


【Twitter】https://twitter.com/cocodeal_com


【Threads】アカウント名：cocodeal_official