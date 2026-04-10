6人に1人が「仮病を使いたい」【2026年W杯の視聴意向を204人に調査】

株式会社ゼクノ

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URL：https://zekno.co.jp/

株式会社ゼクノ(https://zekno.co.jp/)は、2026年FIFAワールドカップ（開催地：アメリカ・カナダ・メキシコ）の開幕を前に、視聴意向や観戦スタイルに関するアンケート調査を実施しました。

調査概要

調査期間：2026年4月8日 調査方法：インターネット調査

調査対象：20代～60代以上の男女

有効回答数：204名（男性110名・女性94名）

調査結果掲載記事：https://vod.zekno.co.jp/worldcup-all-matches-broadcast/

調査結果サマリー

2026年FIFAワールドカップを視聴する予定はありますか？

- 視聴意向は「できれば観たい」（53.9%）と「必ず観る」（25.0%）を合わせて約8割が視聴に前向き- 注目している国の1位は日本（69.6%）で、2位のフランス（6.9%）に大差をつけた- 注目選手は三笘薫が31.9%で1位、久保建英が17.2%で2位- 日本代表の勝ち上がり予想は「ベスト16」（44.6%）と「ベスト8」（34.8%）で約8割を占めた- 視聴方法は地上波テレビ（67.6%）が最多で、動画配信サービスの利用も拡大傾向- 約半数（46.1%）が過去のワールドカップで寝不足による仕事・学業への支障を経験

「できれば観たい」が53.9%で最多となり、「必ず観る」（25.0%）と合わせると78.9%が視聴に前向きであることがわかりました。

「あまり興味がない」は15.7%、「まったく興味がない」は5.4%にとどまっています。

普段サッカーを追っていない層も含めた幅広い視聴意向がうかがえる結果となりました。

最も注目している国はどこですか？

1位は日本で69.6%（142名）と圧倒的な支持を集めました。

2位はフランス（14名）、3位はアルゼンチンとスペイン（各9名）が同率で続いています。

エムバペ率いるフランスや前回王者のアルゼンチン、EURO2024王者のスペインといった優勝候補にも一定の関心が集まりましたが、自国代表への注目が突出する結果となりました。

今大会で最も注目している選手は誰ですか？

1位は三笘薫で31.9%（65名）と突出した人気を示しました。

2位は久保建英で17.2%（35名）、3位はメッシで6.9%（14名）、4位はエムバペ（9名）と続いています。

日本代表選手が上位を占める一方、海外勢ではメッシへの注目が依然として高く、上田綺世（6名）、ラミン・ヤマル（5名）、ロナウド（5名）にも票が分散しました。

日本代表はどこまで勝ち進むと思いますか？

「ベスト16」が44.6%（91名）で最多、「ベスト8」が34.8%（71名）で続き、この2つで約8割を占めました。

「ベスト4以上」も5.9%（12名）あり、「グループステージ敗退」は4.4%（9名）にとどまっています。

前回カタール大会でドイツ・スペインを撃破した実績を背景に、グループステージ突破を前提とした楽観的な見方が大勢を占めました。

今大会の試合をどの方法で視聴する予定ですか？

地上波テレビが67.6%（138名）で最多となりました。

「まだ決めていない」が23.5%（48名）で2番目に多く、視聴手段を検討中の層が一定数存在しています。

BS・CS放送は16.2%（33名）、動画配信サービスはABEMAとDAZNがともに14.2%（各29名）で、その他の配信サービス（8名）を含めると配信系全体で66名にのぼりました。

地上波テレビが主流であることに変わりはないものの、動画配信サービスの存在感が増していることがうかがえます。

前回2022年カタール大会はどの方法で主に視聴しましたか？

地上波テレビが60.8%（124名）で過半数を占め、ABEMAが19.1%（39名）で2位となりました。

カタール大会でABEMAが全試合を無料配信した影響が数字に表れています。

「観ていない」は13.7%（28名）、「その他の配信サービス」は13名でした。

深夜・早朝のキックオフでもリアルタイムで観ますか？

今大会は日本との時差が大きく、多くの試合が深夜～早朝の時間帯となります。

「時間帯による」が47.1%（96名）で最多、「日本戦だけリアルタイムで観る」が36.8%（75名）で続きました。

「見逃し配信で観る」は9.3%（19名）、「必ずリアルタイムで観る」は6.9%（14名）です。見逃し配信への需要も一定数あり、配信サービスのアーカイブ機能の重要性が高まることが予想されます。

現地（アメリカ・カナダ・メキシコ）での観戦に興味はありますか？

「興味はあるが難しい」が55.9%（114名）で最多、「まったく興味がない」が40.2%（82名）、「行きたいが未定」が3.9%（8名）という結果になりました。

半数以上が現地観戦に関心を示しつつも、費用や時間の制約から実現が難しいと感じていることがわかります。

日本代表の試合のために仮病を使ったことはありますか？

「ない」が82.4%（168名）で大多数を占めました。一方、「ないがやりたい」が15.2%（31名）、「ある」が2.5%（5名）で、仮病経験者・願望を持つ層を合わせると17.6%に達しています。

今大会は深夜～早朝のキックオフが多いことから、翌日の就業への影響が懸念されます。

ワールドカップ期間中、寝不足で仕事や学校に支障が出た経験はありますか？

「ない」が49.5%（101名）、「ある」が46.1%（94名）と拮抗する結果となりました。

「ワールドカップを観たことがない」は4.4%（9名）です。約半数が寝不足による支障を経験しており、時差の大きい今大会ではこの割合がさらに増加する可能性があります。

「VODコンパス」について

「VODコンパス(https://vod.zekno.co.jp/)」は株式会社ゼクノ(https://zekno.co.jp/)が運営する動画配信サービス（VOD）の比較メディアです。



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【運営会社】

社名 ： 株式会社ゼクノ

所在地 ： 大阪府大阪市北区梅田1丁目2番2号大阪駅前第2ビル12-12

代表者 ： 井本 吏

設立 ： 2024年4月1日

事業内容：Webメディアの運営・管理

企業URL：https://zekno.co.jp/