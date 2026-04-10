艶やかなセラミックベゼルとソーラー機能を備えた、初夏を先取る“品格クロノ”『EXVENTURE SOLAR CERAMIC（エクスベンチャー ソーラー セラミック）』、ANGEL CLOVERから発売

株式会社ウエニ貿易株式会社ウエニ貿易（本社：東京都台東区、代表取締役社長:宮上光喜）は、腕時計ブランド『ANGEL CLOVER（エンジェルクローバー）』から、艶やかなセラミックベゼルとソーラー機能を備えた、初夏を先取る“品格クロノ”『EXVENTURE SOLAR CERAMIC（エクスベンチャー ソーラー セラミック）』を、全国の時計販売店・オンラインショップで４月17日に発売します。

URL:https://angelclover.jp/feature/exventure-solar-ceramic/

４月17日｜発売

４月10日｜予約開始

人気シリーズEXVENTURE SOLARに爽やかさと品を纏った新顔が登場

エンジェルクローバーを代表する人気シリーズ『EXVENTURE SOLAR』が、素材と表情をアップデート、『EXVENTURE SOLAR CERAMIC』として新しく登場。艶やかなセラミックベゼルを纏った新作は、スポーティなクロノグラフにほどよい上品さをプラス。空や海を思わせる爽やかなカラーリングが、夏の腕元を軽快に彩ります。

シリーズの魅力であるソーラー駆動による実用性はそのまま。『EXVENTURE SOLAR』のタフさと使いやすさを受け継ぎながら、見た目はぐっと洗練。軽装になるこれからの季節にこそ映える、初夏を先取る“品格クロノ”へと進化しました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=b5FPUcQhcDA ]

軽装の季節にこそ映える、初夏を先取る“品格クロノ”

まず目を引くのが、艶やかな光沢を放つセラミックベゼル。金属とは異なる滑らかな質感がクロノグラフの力強いデザインに上品さを添え、腕元にラグジュアリーなニュアンスを生み出します。

さらにケースにはゴールドカラーを採用。 ブルーやホワイトの爽やかなダイヤルカラーと組み合わさることで、海や空を思わせるリゾートテイストに程よい華やかさをプラスしています。スポーツウォッチのタフさに、ほんのり色気。これが大人の夏時計らしいバランスです。

ベゼルには存在感のある6本のビスを配置。タフなクロノグラフらしい力強さを演出しながら、デザインのアクセントとして腕元にしっかりとした存在感を与えます。またインダイヤルとのコントラストによって視認性も高く、デザイン性と実用性をしっかり両立しています。

腕元に自然と視線が集まるデザインは、シンプルな夏の装いにこそよく映えます。Tシャツにデニムといったカジュアルスタイルはもちろん、リネンシャツやサマージャケットなど大人のリラックススタイルとも好相性。スポーティでありながらどこか上品。そんな絶妙なバランスが、この時計の魅力です。軽装の季節は、時計が主役。『EXVENTURE SOLAR CERAMIC』は、夏のコーディネートをぐっと引き締めてくれる一本です。

発売概要

EXVENTURE SOLAR CERAMIC

エクスベンチャー ソーラー セラミック

予約開始日：2026年４月10日（金）

発売日：2026年4月17日（金）

販路：公式オンラインストア、全国の時計専門店

型番：

EVS45PWH-WH（ホワイト）

EVS45PBU-WH（ブルー）

価格：36,300円（税込）／33,000円（税抜）

EVS45PWH-WH

EVS45PBU-WH

≪主な仕様≫

●駆動式：日本製ソーラークォーツムーヴメント（VR42）

●ケース：ステンレススチール

●レンズ：ミネラルガラス

●防水性：10気圧防水

●ケース径：45mm径

商品特徴

Point１

セラミックベゼル

艶やかな光沢を放つセラミックベゼルを採用。スポーティなクロノグラフデザインに上品なアクセントを加え、腕元にラグジュアリーな存在感を演出します。

Point２

日本製ソーラームーブメント

サブダイヤル部分のソーラーセルから光を取り込み充電する日本製ソーラームーブメントを搭載。晴天下、約5.3時間のフル充電で約4か月間駆動。電池交換の手間を軽減します。

Point３

ハイブリッドストラップ

表面にレザー、裏面にラバーを組み合わせたハイブリッドストラップを採用。レザーの上質感を保ちながら、汗や水濡れにも配慮した快適な装着感を実現しています。従来モデルよりもフィット感が向上し、肌当たりがよりやさしくなることで、長時間でもストレスを感じにくい着け心地へと進化しています。

【ANGEL CLOVER（エンジェルクローバー）とは】

ANGEL CLOVERは、「遊び心」を提唱するファッションウォッチブランドです。

開発及び発売元は輸入時計を多数扱う株式会社ウエニ貿易。2009年の誕生以来、ワイルドで立体感のあるデザインを特徴とし、「ロエン」「ネスタブランド」「バンソン」「スラッシャー」「ナンバーナイン」等、数多くのファッションブランドとコラボレーションを重ね、成長してきました。2015年には、腕時計には珍しい「赤」をテーマとした「レッドコレクションズ」が大ヒット。お問い合わせと注文が殺到し、再入荷と品切れを繰り返し、注目を集めました。アンダー10万円代には見えない高級感のある精密な立体的な構造と、コストパフォーマンスの良さに定評があります。

【日本輸入総代理店：ウエニ貿易について】

時計や服飾雑貨等のブランドを取り扱うファッション商社です。

輸入卸として培ってきた実績とノウハウを礎に、日本正規代理店・オリジナルブランドの事業を拡大。

アメリカ発の「タイメックス」、イタリア発の「フルラ(時計)」「ヴェルサーチェウォッチ」「ハンブルリッチ」「スピニカー」「ハイドロゲンウォッチ」、ドイツ発の「ツェッペリン」や「ドゥッファ」「アディダスオリジナルス(時計)」、イギリス発の「ヘンリーロンドン」や「サラミラーロンドン」「テッドベーカー(時計)」、などの日本総代理店を務める一方、メーカーとして「エンジェルハート」や「エンジェルクローバー」「ペッレ モルビダ」を開発する等、幅広いビジネスモデルで多数のブランドを展開しています。