あの劇的ガッツポーズが蘇る！今平周吾プロの一振りがあなたの飛距離を変える

ダイヤ株式会社

4月11日は“ガッツポーズの日”。勝利を確信した瞬間に自然とこぼれ落ちる、あの感情の爆発を思い出す日です。ダイヤゴルフはそんな象徴的な場面として、今平周吾プロの名ガッツポーズを収めたCMを公開しています。劇的バーディを確信したあのガッツポーズが蘇り、「音で学べる」ダイヤスイングシリーズの使用シーンも登場します。

4月11日の“ガッツポーズの日”は、スポーツが生み出す最も人間的で美しい瞬間積み重ねてきた努力が、わずか一拍で実を結ぶ光景を称える日です。

そして今週4月9日からは、2026年国内男子ゴルフツアーがいよいよ開幕。新たなシーズンの幕開けとともに、今年も数えきれないほどのガッツポーズが生まれていくことでしょう。

そんなガッツポーズの象徴として、多くのゴルフファンの記憶に深く刻まれているのが、2024年国内メジャー大会「日本オープン」最終18番。約20mのバーディパットが転がる時、今平周吾プロは確信とともに右腕を上げ、メジャー初制覇を確信する歓喜のシーンは名場面となっています。

ダイヤゴルフは、その象徴的な瞬間を収めたCMを、2026年1月に公開しました。映像には、劇的な名シーンとともに、今平プロがスイングと向き合う姿、そして「音で学べる」ダイヤスイングシリーズを使用するトレーニング風景も描かれています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=CrMF6n8HkuA ]

ティーグラウンドで振るのは、ドライバーに近い長さと重量を持つ『ダイヤスイングプロツアーTB』。ヘッドスピードの加速が「カチッ」という音で伝わる設計は、試合前のウォーミングアップで感覚を整えるための“軸”として、プロの練習に寄り添っています。

『ダイヤスイングプロツアーTB』スイングシーン

室内では全長80cmの練習器具『ダイヤスイングプロツアーショート』を振る姿も収録されています。全長80cmながら約600gの重量があり、しなりや遠心力を強く感じられるモデル。移動先でも気軽に使用できるので短時間でもスイングの“基準”をつくる重要なアイテムとなっています。

『ダイヤスイングプロツアーショート』スイングシーン

このCMを通じて、あのガッツポーズの高揚感とともに、「自分のスイングが変わる」実感を届けるダイヤスイングシリーズに、ぜひご注目ください。

■ CM登場アイテム紹介

・ダイヤスイングプロツアーTB

ドライバーに近い43インチ設計と、適度な重量バランスを持つスイング練習器具。

ヘッドスピードが約30m/sに達すると「カチッ」と音が鳴り、ラウンド前の練習場やスタートホールのティーオフ前にしなりと重さを感じながら、15回～20回とスイングしながら体をほぐすことで、肩や腰の可動域を拡大してスムーズにスイングしやすくなります。

インパクトゾーン付近で音が鳴るようにスイングリズムを整えれば、ヘッドスピード向上とタメを意識したスイングが身に付きます。

ダイヤスイングプロツアーTB

・ダイヤスイングプロツアーショート

全長80cmの短尺モデルでありながら、重量は実際のクラブより重い約600g。

しっかりとした振り応えが特徴で、スイング時には自然と軸や体幹を意識した動きへと導きます。短い設計だからこそ、普通の素振りでは得られない「しなり」や「遠心力」を明確に体感できるのが特長です。さらに、インパクトゾーンで鳴る「カチッ」という音が、スイング中の加速ポイントを耳で確認でき、正しいリリースタイミングの習得をサポート。室内や限られたスペースでも、目的を持った効率的な練習が可能です。

また、今平周吾プロの実際の握りを忠実に再現した「今平プロモデルグリップ」搭載モデルも展開。プロが大切にする感覚をそのまま手元に落とし込み、実戦につながるスイングづくりを支える実践的な練習ツールです。

ダイヤスイングプロツアーショート今平プロモデルグリップダイヤスイングプロツアーショート

■商品仕様

商品名 ：ダイヤスイングプロツアー TB

品 番 ：TR-5002 TB

素 材 ： [グリップ部] 合成ゴム [シャフト]グラスファイバー [ヘッド]POM、スチール

本体寸法 ：直径約3cm×長さ約109cm（約43インチ）

本体質量：約460g

価 格 ：19,800円(税込)

ＪＡＮ ：4901948046050

詳細を見る :https://www.daiya-idea.co.jp/golf/practice/4901948046050-2/

商品名 ： ダイヤスイングプロツアーショート

品番 ： TR-5020

素 材 ： [ヘッドカバー]EVA樹脂 [ヘッド]スチール [シャフト]POM樹脂 [グリップ]合成ゴム

本体寸法 ： [全長]約80cｍ

本体質量 ： 約600ｇ

価格 ： 8,250円(税込)

ＪＡＮ ： 4901948046920

詳細を見る :https://www.daiya-idea.co.jp/golf/swing-training/4901948046920-2/

商品名 ： 今平プロモデルグリップダイヤスイングプロツアーショート

品番 ： TR-5021

素材 ： [ヘッドカバー]EVA樹脂 [ヘッド]スチール

[シャフト]POM樹脂 [グリップ]シリコーンゴム

本体寸法 ： [全長]約80cm [厚み]約4cm

本体質量 ： 約680g

価格 ： 8,800円(税込)

JAN ： 4901948046937

詳細を見る :https://www.daiya-idea.co.jp/golf/swing-training/4901948046937-2/

［ダイヤ株式会社］

・所在地 ： 〒164-0001 東京都中野区中野2-2-4

・代表者 ： 代表取締役 豊澤 一誠

・事業内容 ： ゴルフ用品、家庭用品、ベビー用品などの企画開発販売

・ホームページ： https://www.daiya-idea.co.jp/

＜一般のお客様からのお問い合わせ先＞

ダイヤ株式会社 消費者サービス係

TEL : 03-3381-5454 受付時間 : 10:00-12:00／13:00-16:00（土日・当社休日を除く）

E-Mail: tk.de@daiya-idea.co.jp

問い合わせ: https://www.daiya-idea.co.jp/contact/