ジェラルド・チャールズがテニスをイメージした新作、”マエストロ3.0クロノグラフ クレイ″と″マエストロ GCスポーツ ホワイト″を発表

オフィス麦野

マエストロ 3.0 クロノグラフ クレイ：象徴的なレッドクレイのテニスコートから着想を得たタイムピース

マエストロ 3.0 クロノグラフ クレイは、象徴的なレッドクレイのテニスコートから着想を得たタイムピースです。

本モデルはクロノグラフコレクションの一つとして、特徴的なダイアルを通じてテニスへのオマージュをさりげなく表現しています。そのデザインは、元々マエストロ GC スポーツ クレイ コレクションにて採用された意匠です。同モデルは大きな反響を呼び、瞬く間に完売。こうした高い評価を受け、メゾンはそれを新たなクロノグラフとして再解釈し、再び世に送り出します。

<クロノグラフデザインのなかにクレイコート特有の質感を感じられるモデル＞

ステンレススティール製ケースに収められたダイアルは、テニスの世界に着想を得たフュメグレイン仕上げを採用し、クレイコート特有の質感と表情を想起させます。この職人技による表面は、特別に粒状加工を施したダイアルベースに、クリアなポリッシュコーティングを重ねることで実現。際立つ立体感を生み出し、卓越した奥行きと躍動感ある表情をタイムピースにもたらしています。

パフォーマンスと日常使いの双方を見据えて設計されたマエストロ 3.0 クロノグラフ クレイは、5Gの耐衝撃性能を備え、アクティブな環境下においても高い頑丈さと信頼性を発揮します。

さらに本モデルは、卓越した装着感も実現。ジェラルドチャールズ独自のエルゴンテック(R)社内基準を満たすことで、手首の上で人間工学的に快適な着用感を保証します。

このタイムピースのスポーティさをさらに際立たせるのが、イージーリリースシステムを備えたベルクロストラップです。着用者はストラップを自分で簡単に交換でき、手軽にスタイルを変えることが可能です。ジェラルドチャールズでは、ラバーやベルクロ製の交換用ストラップも豊富に取り揃えており、多彩なカラーであらゆるシーンや個人のスタイルに対応しています。

マエストロ 3.0 クロノグラフの心臓部には、スイスマニュファクチュール 3.0キャリバーが搭載され、卓越した精度を発揮するとともに、ジェラルドチャールズの優れたクラフツマンシップへのこだわりを示しています。特徴的なマエストロケースはクロノグラフのレイアウトに完璧に適しており、6時位置に配置された三つのカウンターを自然に収めます。さらに、本モデルはピラミッド型プッシャーを備え、ケースに美しく調和するよう丁寧に成形されており、美観と着用者の快適性の双方を高めています。

ジェラルドチャールズは、マエストロ 3.0 クロノグラフ クレイによって、再びスポーティなインスピレーション、卓越した技術性能、人間工学に基づく快適な装着感、そして際立つデザインを融合させ、メゾンとテニスの世界との永続的な結びつきを改めて示しています。

マエストロ GCスポーツ ホワイト：世界で最も格式高いグラスコートのテニス大会における伝統的なドレスコードから着想

マエストロ GCスポーツ ホワイトは、高性能スポーツウォッチを洗練された新たな解釈で表現したタイムピースです。世界限定200本です。

世界で最も格式高いグラスコートのテニス大会における伝統的なドレスコードから着想を得ており、白は常に規律、敬意、控えめで洗練されたスタイルの象徴とされてきました。この新作は、メゾンのテニスとの揺るぎない結びつきをさらに強化するとともに、よりフォーマルで象徴的な文脈へと昇華させています。

高いパフォーマンスを追求して設計されたマエストロ GC スポーツ ホワイトは、センターコートの精神である精密さ、コントロール、そして時を超えたエレガンスを体現しています。

＜左リューズの人間工学に基づき設計されたスポーティウォッチ＞

マエストロ GC スポーツの核となるのは、ジェラルドチャールズ独自の人間工学基準「エルゴンテック(R)」です。メゾンの研究開発チームによって開発されたこの基準により、ラグ、ケースの曲線、ストラップの構造が手首との接地面を最大化し、安定性と重量バランスを最適化します。

その結果、激しいラリー中でも日常使いでも、動きに応じて手首に驚くほど快適にフィットし、小さな手首から大きな手首までスムーズに適応します。さらにスポーティな特性を強化するため、本モデルは左側に配置されたねじ込み式リューズを備えており、プレー中に手首と擦れることを防ぎ、途切れのないパフォーマンスを実現します。

軽量なグレード5 チタンを使用して製作された本タイムピースは、わずか64 グラムの重さで、快適さを損なうことなく卓越した耐久性を提供します。ダークブラスト(R)チタン、耐傷性が従来の10 倍に向上マエストロ GC スポーツ ホワイトは、ダークブラスト(R) グレード5 チタンケースに収められており、独自の硬化処理により耐傷性が従来の最大10 倍に向上しています。

この高度な表面処理は、チタンの美しさをより深く際立たせるだけでなく、耐久性も大幅に向上させています。その結果、洗練されたマットな質感と現代的な魅力を保ちながら、摩耗に対して非常に高い耐性を実現する硬化処理を施したダークブラスト(R)ケースと、シャープなホワイトのテクスチャーダイアルとのコントラストが、スポーティさと洗練性との絶妙なバランスを際立たせています。

＜パフォーマンスのためにデザインされ、汎用性のために設計されたタイムピース＞

ホワイトダイアルは、視認性を高める精緻なテクスチャーの仕上げを施しており、英国のオールホワイト伝統における純粋さと規律を想起させます。ケースを引き立てるのは、ジュネーブの自社工房で開発されたホワイトのベルクロストラップです。イージーリリースシステムを備え、工具を使わずに着用者自身で簡単に取り外し・交換が可能です。最大限の通気性と日常使用時の快適さを考慮して設計されており、タイムピースのダイナミックで多用途な特性をさらに強調します。

超薄型スイスマニュファクチュール 2.0 キャリバーを搭載したマエストロ GC スポーツは、50 時間のパワーリザーブ、5G 耐衝撃性能、100m 防水を備え、コート内外を問わず精度と信頼性を確保します。

＜伝統と熟達した技術の融合＞

ジェラルドチャールズは、マエストロ GC スポーツ テニス ホワイトを通じて、テニスを強さやパフォーマンスとしてのスポーツだけでなく、優雅さと伝統への敬意によって特徴づけられる一つの規律としてたたえています。エルゴンテック(R)人間工学的設計、硬化ダークブラスト(R)チタン、そして英国伝統のテニスの装いに象徴される精神を融合させることで、メゾンは最先端の技術力と文化的洗練を結びつける能力を改めて示しています。その結果、このタイムピースはセンターコートと最もエレガントな場面どちらでも映える逸品となっています。

マエストロ 3.0 クロノグラフ クレイ モデル詳細

Ref： GC3.0-SSPS-08GR-RSVC_DLE

金額：5,676,000円（税込）

ケース： ポリッシュ仕上げステンレススティールケースとねじ込み式リューズ

サイズ： 39 mm x 41 mm

39個の部品

クル・ド・パリ仕上げのねじ込み式リューズ

型押しロゴ

ムーブメント： 自動巻きクロノグラフ、スイスマニュファクチュール 3.0キャリバー

（Ref. GCA3000）、中央ローターにジェラルドチャールズの「ハニカム」

デザイン

仕上げ： ブリッジに精緻なコリマソン仕上げ、コート・ド・ジュネーブ仕上げ、

ペルラージュ仕上げ

機能： 3時位置に60秒カウンター、9時位置に30分カウンター、

6時位置に12時間カウンター

厚さ： 6.07mm

351個の部品

46石のルビー

振動数： 4 Hz

インカブロック耐衝撃システム、片方向回転ローター

パワーリザーブ： 50時間

クリスタル： フラットサファイアクリスタル、内外面に多層反射防止処理

ダイアル： クレイグレイン仕上げフュメダイアル

ホワイトの分目盛り

ホワイトのスーパールミノヴァ(R)入りバトン型針

（夜間はグリーンに発光）

ケースバック： ステンレススティール製, 6-12 ブラッシュ仕上げ,

フラットサファイアクリスタル

ストラップ： ブラウンのベルクロストラップ（イージーリリースシステム付き）

サンドブラスト仕上げステンレススティール製ピンバックル、GCロゴ刻印入り

防水性： 10気圧/100 m

総厚： 11.5 mm

保証： 2年間（「スマートワランティ」システム登録により最長5年間まで延長可能）

マエストロ GCスポーツ ホワイト モデル詳細

Ref： GC2.0-TX-TNSB-04GR-RSVC-DLE

金額：4,334,000円（税込）

ケース： ダークブラスト(R) グレード5 チタン 、35個の部品

サイズ： 39 mm x 41 mm

左側配置のねじ込み式リューズ（クル・ド・パリ装飾）

型押しロゴ

ムーブメント： 自動巻き、超薄型スイスマニュファクチュールキャリバー（Ref.GCA2001）

中央ローターにジェラルドチャールズの「ハニカム」デザイン

機能： 中央に時・分・秒針、6時位置に日付表示窓

仕上げ： ブリッジに精緻なコリマソン仕上げ、コート・ド・ジュネーブ仕上げ、

ペルラージュ仕上げ

厚さ： 3.7mm

189個の部品

28石のルビー

振動数： 4 Hz

インカブロック耐衝撃システム、秒針停止機構、片方向回転ローター

パワーリザーブ： 50時間

クリスタル： サファイアクリスタル、内外面に多層反射防止処理

ダイアル： グレイン加工ベース、グラデーションカラー仕上げのホワイトダイアル

ホワイトの分目盛り

ホワイトのスーパールミノヴァ(R)入りバトン型針（夜間はグリーンに発光）

アラビア数字インデックス（3・9・12）

ケースバック： フラットサファイアクリスタル

ストラップ： ホワイトのベルクロストラップ（テクスチャー仕上げ）、

ダークブラスト(R)仕上げの一体型バックル

防水性： 10気圧/100 m

総重量： 64グラム

総厚： 9 mm

保証： 2年間（「スマートワランティ」システム登録により最長5年間まで延長可能）

限定版： 世界限定200本

Mugino & Co.株式会社/オフィス麦野について

オフィス麦野は代表の麦野豪が数々のラグジュアリー・ブランドのリポジショニングを手掛けた後に独立・設立し、様々な業界で企業やブランドのブランド・マーケティングやリポジショニング業務を請け負うコンサルティング・ファーム。それまでのラグジュアリー・ブランドの経験から、富裕層関連ビジネスにおいては、媒体・流通・顧客・オピニオンリーダーとの人脈を豊富に有している。北米、台湾、マレーシア、グアム、スイスにそれぞれ現地法人を設立し、海外ブランドのアジア進出や日本企業の海外進出支援の足掛かりを固めている。

Mugino & Co.株式会社は、オフィス麦野グループ内において、独立系時計ブランドを中心に、アート・宝飾・ラグジュアリー商材を取り扱う専門企業。国内外のブランドのリポジショニングや富裕層マーケティングに強みを持ち、日本市場での独立時計文化の定着を目指している。

本件に関するお問い合わせ

Mugino & Co.株式会社/オフィス麦野



Email：info@officemugino.com

Tel：03-5422-8087

公式サイト：

https://geraldcharles.jp/

画像データ：

マエストロ3.0クロノグラフ クレイ

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マエストロ GCスポーツ ホワイト

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