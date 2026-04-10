チームスピリット、Salesforce Japan Partner Award 2026を受賞

株式会社チームスピリット

株式会社チームスピリット（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：道下和良、以下チームスピリット）は、Salesforce Japan Partner Award 2026における 「Japan Partner of the Year - Manufacturing -」および「Japan Partner of the Year - Regions -」の2部門を受賞しました。

発表に対するコメント

■株式会社チームスピリット 代表取締役CEO 道下和良のコメント

このたび、 Salesforce Japan Partner Award 2026の2部門において大変栄誉ある賞を授与いただき、心よりお礼申し上げます。『働くを変え、チームの力を解き放つ』というミッションのもと、日本の基幹産業である製造業、そして地域経済を支える皆様のDXを支援できたことを誇りに思います。今後もSalesforceとの強固な連携とテクノロジーを通じて、働く個人と組織の成功、そして社会全体の生産性向上に一層寄与してまいります。

■株式会社セールスフォース・ジャパン

専務執行役員 アライアンス事業統括本部 統括本部長の浦野敦資氏のコメント

チームスピリットのようなSalesforce Japan Partner Award 2026の受賞者は、テクノロジーがかつてないスピードで発展しAI革命が進行する世界において、お客様がより迅速に成長し、さらに躍進するよう尽力されています。Salesforceにとってパートナーの皆様は、お客様の成功を推進するために欠かせない存在です。

第19回目を迎えるSalesforce Japan Partner Award 2026は、コンサルティング会社、デジタルエージェンシー、販売代理店、ISVパートナーなど、クラウド、業種・業界、および広範なパートナープログラムにわたって、Salesforceのパートナーが果たした多大な貢献に与えられる賞です。今年のSalesforce Japan Partner Award 2026を受賞されたSalesforceパートナーの一覧はこちら(https://appexchangejp.salesforce.com/learn/fy27-partner-award)をご覧ください。

SalesforceなどはSalesforce, inc.の商標です。

【Team Success Platform「TeamSpirit」について】

TeamSpiritは、勤怠・工数・経費精算などの社内業務を一元化し、業務効率化を実現するクラウドサービスです。さらに、タレントマネジメントや出勤から退勤までの1日の活動情報であるワークログの取得・活用機能が加わり、組織を強化する「Team Success Platform」へと提供価値を拡張しています。高いセキュリティと安定性を誇るSalesforceプラットフォーム上で稼働し、個人とチームの活動データを掛け合わせることで、生産性向上とチームの成功を支援します。

サービスサイト：https://www.teamspirit.com/

【株式会社チームスピリットについて】

チームスピリットは、クラウド勤怠管理の先駆者としての知見を礎に、チーム力の最大化の観点から人的資本の生産性向上を実現するSaaS企業です。統合型クラウドサービスTeam Success Platform「TeamSpirit」の提供を通じて、目指す経営戦略に直結した最適な働き方や人材活用、人とAIが協働し、チームの生産性向上や人的資本経営の実現に向けた支援に取り組んでいます。個の成長と組織全体の成果を両立し、企業の持続的な成長に貢献いたします。



「チームスピリット」および「TeamSpirit」は株式会社チームスピリットの登録商標です。

■会社名：株式会社チームスピリット

■所在地：東京都千代田区内幸町2-1-6 日比谷パークフロント19F

■代表取締役CEO：道下和良

■証券コード：4397（東証グロース）

■コーポレートサイト：https://corp.teamspirit.com/