2500万人に支持されるアバターアプリ『ポケコロ』人気イラストレーターのおにねこさんを迎え、大好評のイラストレータープロジェクト「Drops.」第8弾を開催！

ココネ株式会社



ココネ株式会社（本社：東京都世田谷区、代表取締役社長：石渡 真維、以下「ココネ」）は、ココネが運営開発するアバターアプリ『ポケコロ』において、水彩風の淡く繊細な色彩表現が魅力的で、展示会やVTuber関連など様々な分野で活動を広げているイラストレーター、おにねこさんが描き下ろしたイラストをアイテム化し、これを記念した特別イベント「Drops.ft.おにねこ Secret Strawberry」を本日より開催することをお知らせします。

■ 人気イラストレーター おにねこさんの描き下ろしイラストを『ポケコロ』でアイテム化！

アバターや空間のコーディネートなど、多彩なコンテンツで多くのお客さまに親しまれているアバターアプリ『ポケコロ』では、人気イラストレーターが手がけた世界観をもとに展開する、特別なガチャシリーズ「Drops.」が好評を博しています。第8弾となる今回は、展示会やVTuber関連など様々な分野で活動を広げているイラストレーター、おにねこさんをお迎えし、特別イベント「Drops.ft.おにねこ Secret Strawberry」を開催します。

本イベントでは、おにねこさんの描き下ろしイラストを元にしたこれまでにないアバターファッションアイテムを展開し、イラストの世界観をより楽しめるよう、テーマに合わせた「コロニー」や「インテリア」のアイテムも期間限定ガチャから入手することができます。

また、描き下ろしイラストを使用したQUOカードやグッズが当たる記念キャンペーンなども実施。『ポケコロ』のお客さまだけでなく、おにねこさんのファンの方も楽しめる企画をご用意しています。

■特別イベント「Drops.ft.おにねこ Secret Strawberry」

1.限定ガチャ販売

販売期間：2026年04月10日（金）10時30分 ~ 2026年07月11日（土）23時59分

2.記念キャンペーン

１. おにねこさん描き下ろしイラストを使用したQUOカード5000円分が当たる！

『ポケコロ』公式Xアカウント（@pokecolo_jp）をフォローし、該当する投稿をリポストすると、おにねこさん描き下ろしイラストを使用したQUOカード5000円分が抽選で20名様に当たります。



期間：2026年04月10日（金）10時30分 ～ 2026年04月16日（木）23時59分

『ポケコロ』公式X:https://x.com/pokecolo_jp

２.おにねこさん描き下ろしアクリルボードが当たる！

期間内にアプリ内応募フォームから応募することで、「おにねこさん描き下ろしアクリルボード」が抽選で10名様に当たります。



期間：2026年04月10日（金）10時30分 ～ 2026年04月16日（木）23時59分

■「Drops.」シリーズについて

人気イラストレーターのイラストから生まれるガチャシリーズです。イラストレーターの世界観の中からこぼれ落ちた、飴のように色とりどりなアイテムをお楽しみください。

■ おにねこさんプロフィール

福岡県出身のイラストレーター。

水彩風の淡く繊細な色彩表現が魅力的で、展示会やVTuber関連など様々な分野で活動を広げている。

【公式X】https://x.com/onineko26

■参考資料

＜おにねこさん描き下ろしキービジュアル＞

＜キャラクター設定資料＞

■『ポケコロ』について

2,500万人以上のお客様に愛されるアバター着せかえアプリ。多数のアイテムを組み合わせてファッションをコーディネートしたり、お部屋や星を飾りつけてカワイイ世界で自分を表現できます。友だちとのコミュニケーションやペットの着せかえもできるほか、毎月多彩なイベントも実施しています。

【公式X】

https://x.com/pokecolo_jp

【アプリダウンロード】

App Store

https://apps.apple.com/jp/app/id451684733

Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.cocone.pocketcolony

＜『ポケコロ』概要＞

・推奨OS： iOS 14.0 以上。iPhone、iPad、および iPod touch に対応 / Android 8.0 以上

・ジャンル： ソーシャルネットワーク

・価格： 基本無料（一部アイテム課金）

［コピーライト］ (C) cocone

■ココネ株式会社について

ココネ株式会社は、スマートフォン向けのアバター着せかえコミュニケーションアプリ『ポケコロ』シリーズや『リヴリーアイランド』、『ピュアニスタ』などのサービスを提供するエンセイピアグループの中核となるコンテンツ企業です。エンセイピアグループが全世界でお客様にお届けした、飾るためのアイテム＝デジタル資産は120万種300億個を超え、提供するデジタルワールドは大きく広がっています。アバター開発とコミュニティ運営、語学教育・教育事業の経験をもとに、利便性や機能性ではなく、私たちが得意とする「感性」をカタチにできるデジタルワールドの構築を進めています。

＜会社概要＞

会社名：ココネ株式会社（URL：https://cocone.co.jp ）

設立：2008年9月

所在地：東京都世田谷区若林3-1-18

事業概要：ソーシャルエンターテイメントサービス、アプリ企画・開発・運営