単語はわかるのに、なぜ読めない？──『英文読解の思考法　中学英文法からつかむ』発売

株式会社ＮＨＫ出版

高度な英文読解書を数多く手がけ、確かな評価を得てきた著者が、中学英文法からあらためて丁寧に説き起こした決定版！ NHK出版新書『英文読解の思考法 中学英文法からつかむ』が、4月10日に発売されました。NHKテキスト「中学生の基礎英語 レベル2」3年間にわたる人気連載に、大幅加筆して書籍化。320ページの読み応えある構成で、濃密な解説をじっくり味わううちに、きっと「英文の見え方が変わる」はずです。

本書が目指すのは、「文の成り立ちへの理解不足」という初級者の壁を乗り越えるため、句から節へ、単文から複文へと段階的に導き、文法を英文読解のゆるぎない武器へと鍛え直すこと。各章とも、あいまいな文法項目をクリアにしながら、構造の捉え方を丁寧に解説。英文の“流れ”をつかむコツをわかりやすく示します。「単語はわかるのに読めない」を、「読める」に変え、さらに「使える英語力」へと導く決定版です。

英語が苦手で話すのはもちろん、読むのも一苦労と聞くと、原因としてまず語彙力不足を思い浮かべるかもしれません。たしかに、中級以降の学習においては語彙力が決定的な要因となりがちです。しかし、初級者にとってより深刻なのは、実は語彙力の前の段階、英語の文の成り立ちに

対する理解不足のほうです。

（本書「はじめに」より）

■目次

第1章：英語にふさわしい「頭の動かし方」

第2章：文をカタマリで理解する──名詞化・形容詞化する動詞句

第3章：多彩な意味を捉える──副詞化する動詞句

第4章：主語・目的語・補語のカタマリを見極める──名詞節を読む

第5章：複雑な後置修飾を見抜く──形容詞節を読む

第6章：文の背景と流れをつかむ──副詞節を読む

第7章：表現の深みを捉える──比較・仮定法を読む

終章 実践的な英文読解にチャレンジ

■著者

北村 一真（きたむら・かずま）

杏林大学外国語学部准教授。1982年生まれ。慶應義塾大学大学院後期博士課程単位取得満期退学。学部生、大学院生時代に関西の大学受験塾、隆盛ゼミナールで難関大受験対策の英語講座を担当。滋賀大学、順天堂大学の非常勤講師を経て、2009年に杏林大学外国語学部助教に就任。2015年より同大学准教授。著書に『英文読解を極める』(NHK出版新書)、『英文解体新書』(研究社)、『英語の読み方』(中公新書)、『知識と文脈で深める 上級英単語LOGOPHILIA』(共著、アスク出版）など。

■商品情報

NHK出版新書758『英文読解の思考法 中学英文法からつかむ』

北村一真 著

2026年4月10日発売

ISBN：978-4-14-088758-5

定価1,320円（税込）新書判 320ページ

ECサイト：https://www.nhk-book.co.jp/detail/000000887582026.html

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4140887583

■関連書籍

NHK出版新書698『英文読解を極める 「上級者の思考」を手に入れる5つのステップ』

北村一真 著

2023年4月10日発売

ISBN：978-4-14-088698-4

定価1,078円（税込）新書判 248ページ

ECサイト：https://www.nhk-book.co.jp/detail/000000886982023.html

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4140886986/