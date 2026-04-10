GLOBAL WORK KIDSより、世界中から愛され続ける魔法使いの物語「ハリー・ポッター」のスペシャルコレクションが登場。4月10日（金）よりWEB予約スタート

株式会社アンドエスティHD

“Play fashion!”をミッションに掲げるアンドエスティHDグループで、40以上のマルチブランドを展開する株式会社アダストリア（本部：東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長：北村 嘉輝）のGLOBAL WORK（グローバルワーク）は、世界中から愛され続ける魔法使いの物語「ハリー・ポッター」のKIDS向けスペシャルコレクションを2026年4月24日（金）より発売いたします。商品のラインアップは、映画の名シーンを楽しめる機能性Tシャツや、親子で使えるトートバッグなど、ゴールデンウィークのお出かけから日常のあらゆるシーンまで、魔法のワクワク感で彩る特別なコレクション。発売に先駆けて4月10日（金）より、公式WEBストアand ST（アンドエスティ）にて先行予約をスタートいたします。

GLOBAL WORK KIDSは、学校だけでなく休日にも毎日着たくなるような「7days style for kids」をコンセプトに、子ども目線はもちろん、親にとってもうれしい機能やデザインなどを工夫したアパレルやグッズを展開しています。

今回発表するコレクションでは、親世代にとっても思い入れの深い、シリーズ第1作『ハリー・ポッターと賢者の石』の象徴的なシーンを題材にしています。自信満々に手を挙げる「ハーマイオニー・グレンジャー」の姿や、物語の鍵となる「組分け帽子」の儀式、そして愛らしくもミステリアスな「ミセス・ノリス」など、映画の感動が蘇るシーンをピックアップ。大ヒットの原点である第1作のノスタルジックな雰囲気と、現代のファッショントレンドであるヴィンテージを掛け合わせたデザインで展開いたします。

Tシャツには、ブランドのロングセラーアイテムである「ヘビロッTEE」シリーズを採用。元気いっぱいに動き回るKIDSに嬉しいタフな耐久性と、やわらかな着心地を両立しました。さらに、これからの季節に不可欠な吸水速乾機能を備え、日常の通学からアクティブな休日まで、幅広いシーンでの着用を想定しています。

トートバッグは、Tシャツと連動したアートで、親子でのリンクコーデも可能です。サブバッグとしても活躍するサイズに仕上げているため、レジャーシーンにもおすすめ。映画の世界観を身近に感じながら、実用性も兼ね備えたアイテム展開となります。

■「ハリー・ポッター」コレクション概要

予約発売日：

2026年4月10日（金）12:00～順次

予約サイト：

https://www.dot-st.com/globalwork/disp/itemlist/?dispNo=002003309

本発売日：

2026年4月24日（金）10:00～順次

※商品の入荷状況により、事前告知なしに発売日が変更されることがありますので、ご了承くださいませ。

取扱い店舗：

GLOBAL WORK全店舗

公式WEBストア and ST（アンドエスティ）/ ZOZOTOWN / Rakuten Fashion

■商品詳細

アイテム1 Tシャツ

タフな綿100%を使った「ヘビロッTEE」。吸水速乾、アンチピリング機能に加え、ネックラインがヨレにくいところがポイントです。

●ハーマイオニー・グレンジャー シリーズ

主人公の親友であり、優秀な生徒であるハーマイオニー・グレンジャーにフォーカス。彼女の強さの源である知性と、ファンなら誰もが耳に残っている名言をデザインの核にしました。

〈18：チャコール/Hermione Granger〉

『ハリー・ポッターと賢者の石』で見せた挙手のシーンに、“BOOKS AND CLEVERNESS（本と知恵）”というハーマイオニー・グレンジャーを象徴するキャッチフレーズを添えたデザイン。かすれプリントによる、古着のような柔らかな風合いが特徴です。

〈06：オフホワイト/It’s LeviOsa〉 ハーマイオニー・グレンジャーがロン・ウィーズリーに浮遊呪文の正しい発音を教えるシーンの名言を、スタイリッシュな英語タイポグラフィで楽しめるデザイン。

●ホグワーツ魔法魔術学校 フォトデザインシリーズ

ホグワーツ魔法魔術学校での日常や、物語を彩る重要なモチーフをデザイン。大人の日常着としても馴染む、洗練されたヴィンテージ感を楽しめるシリーズです。

〈10：ブラック/The Great Hall〉 ホグワーツ魔法魔術学校の大広間の風景に “ALWAYS THERE TO WELCOME YOU HOME”（いつでもあなたを温かく迎え入れる）というメッセージを添えたデザイン。

〈07：オフホワイト/The Sorting Hat〉 組分け帽子の儀式や、魔法薬の瓶など、『ハリー・ポッターと賢者の石』の象徴的なシーンをプリントしたもの。図鑑のような知的な雰囲気を感じるデザインです。

〈09：ブラック/Harry Potter〉 『ハリー・ポッターと賢者の石』を象徴する魔法のアイテムが図鑑のように並んだデザインです。

〈05：オフホワイト/MRS NORRIS〉 ホグワーツの管理人アーガス・フィルチの猫、ミセス・ノリスのTシャツ。ゴールド箔のロゴがポイントです。

商品名：Harry PotterヘビロッTEE半袖/キッズ

価格：2,790円（税込）

カラー展開：チャコール（Hermione Granger）/ オフホワイト（It’s LeviOsa）/

ブラック（The Great Hall）/ オフホワイト（The Sorting Hat）/ ブラック（Harry Potter）/ オフホワイト（MRS NORRIS）

サイズ：130-160cm

商品名：Harry PotterヘビロッTEE半袖/100-120cm展開

価格：2,790円（税込）

カラー展開：チャコール（Hermione Granger）/ オフホワイト（It’s LeviOsa）/

オフホワイト（MRS NORRIS）/ ブラック（Harry Potter）

サイズ：110-120cm

アイテム２ トートバッグ

Tシャツとお揃いのアートをプリントした、キャンバストートバッグ。家族でのお出かけにはもちろんのこと、A4書類はパソコンも入り、普段使いにぴったりのサイズ感です。ハンドルにお好きなチャームがつけられる、Dカン付きの仕様です。

商品名：Harry PotterキャンバストートBAG/キッズ

価格：2,490円（税込）

カラー展開：ブルー（Harry Potter）/ ナチュラル（MRS NORRIS）/

ブラック（Hermione Granger）/ ナチュラル（It’s LeviOsa）

サイズ：FREE

■商品ライセンスについて

本商品は、ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマプロダクツと株式会社foundationとの契約により、株式会社アダストリアが販売するものです。

株式会社foundation

住所：東京都渋谷区南平台町 17-6 2階

■「ハリー・ポッター」フランチャイズについて

11歳のハリー・ポッターがホグワーツ魔法魔術学校の鍵と領地の番人、ルビウス・ハグリッドに出会った瞬間から年月は流れ、ハリーが体験した数々の冒険は広く知れ渡ることとなり、人々の心に他に類をみない“痕跡”を残しました。「ハリー・ポッター」は社会現象化し、25年以上の月日が流れた今、歴史上最も成功し最も愛されているエンターテインメント作品の一つとなりました。

J.K.ローリングのベストセラー小説「ハリー・ポッター」は、1つの世界観のなかで、様々なプロジェクトが影響し合い進化し続けながら命を吹き込まれ、世界中の何百万人ものファンに愛されて続けています。8作もの大ヒット映画『ハリー・ポッター』と壮大な3作の映画『ファンタスティック・ビースト』はスクリーンで魅惑的なアクションを繰り広げ、『ハリー・ポッターと呪いの子』は舞台で人々を魅了します。さらに、フルキャストや単独ナレーターによるオーディオブックが文字で綴られた物語に命を吹き込み、ポートキー・ゲームズが提供する最先端のビデオゲームやモバイルゲームでは、かつてない魔法界を体験することができます。またファンは、革新的なコンシューマープロダクツを通じて作品への情熱を披露し、世界6カ所のユニバーサル・スタジオのテーマパークを含む、壮大なロケーションベースの体験に胸を躍らせることができます。

このような広がりを見せるワーナーブラザース・ディスカバリーの「ハリー・ポッター」「ファンタスティック・ビースト」ポートフォリオには、ファンが特別な瞬間と場所を楽しむために開発された画期的なツアー体験やイベント、そしてキングス・クロス、ニューヨーク、シカゴ、赤坂と原宿にある「ハリー・ポッター ショップ」も含まれます。更に、「ワーナーブラザース スタジオツアーロンドン ‐メイキング・オブ・ハリー・ポッター」、「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 ‐メイキング・オブ・ハリー・ポッター」では、映画の舞台裏の秘密を体験し、魔法使いもマグルも同じように新しい発見をすることができます。

そして「ハリー・ポッター」原作を忠実に描くHBOオリジナルの新ドラマシリーズが始動しこの世界をさらにひろげてくれるように、グローバル・コミュニティを魅了する、新鮮でエキサイティングなコンテンツを提供し続けます。世界中のファンを、これから何世代にもわたって、魔法を探求し新しい発見ができる魅力的な世界に魅惑し続けます。

フランチャイズの最新ニュースと特集は公式サイトをご覧ください。

https://www.warnerbros.co.jp/harrypotter/

■ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツについて

ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツ（WBDGCP）は、ワーナーが保有するエンターテイメントブランドやフランチャイズを世界のファンの生活の中に広げています。WBDGCPは、DC、ハリー・ポッター、ルーニー・テューンズ、トムとジェリーをはじめとするハンナ=バーベラ作品、HBO、カートゥーン ネットワークなど数々のフランチャイズやブランドにおいて、玩具、ファッショングッズ、インテリア、出版などの分野で最高クラスのパートナーと提携しています。

■GLOBAL WORKについて

GLOBAL WORKは、人の周りに存在する様々なものとの「つながり」こそが人生を豊かにし、心からの笑顔を生むと信じ、心地よさや好感度を大切にした、あなたが会いたい人にもっと会いたくなる服、あなたの大切な人ともっと笑顔になれる服「Good Feeling Wear」を、より高品質、納得価格にて提供するブランドです。

国内227店舗、海外26店舗（2026年3月末時点、WEBストア含む）展開。

＜公式WEBストア and ST(アンドエスティ)＞ https://www.dot-st.com/globalwork/

＜公式ブランドサイト＞ https://www.globalwork.jp/

＜公式Instagram＞

オフィシャル：https://www.instagram.com/globalwork_official/

キッズ：https://www.instagram.com/globalwork_kids_official/

メンズ：https://www.instagram.com/globalwork_men_official/

<公式X>https://x.com/globalwork_twit

■株式会社アダストリアについて

株式会社アダストリアは、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、40を超えるブランドをマルチブランド・マルチカテゴリーで国内外に約1,500店舗展開しています。グループミッション“Play fashion!”のもと、ファッションを通じてすべての人の人生をワクワクさせ、世界的な影響力を持つマルチブランドカンパニーになることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.adastria.co.jp/

■アンドエスティHDグループについて

アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アンドエスティ・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。

様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.andst-hd.co.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/andsthd_official