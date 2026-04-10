株式会社100、「AI-Ready基盤」をテーマに無料ウェビナーを開催～HubSpotで実現するデータ資産のエンリッチメントと一元管理～

株式会社100

HubSpot Smart CRM(TM)の導入・運用支援と、業務基盤設計やAIを活用した業務自動化支援を行う株式会社100（本社：東京都世田谷区、代表取締役：田村慶、以下「100」）は、2026年5月14日（木）14:00より、AI活用を成功させるためのデータ基盤整備をテーマとした無料オンラインウェビナーを開催します。

AIツールの導入が加速する一方、「期待した成果が出ない」という声が企業の現場から相次いでいます。その多くは、AIの性能ではなくデータの質に起因しています。本ウェビナーでは、データの「デトックス」からSSOT（Single Source of Truth）構築、HubSpotによる実装デモまで、再現性あるロードマップを公開します。

「AIツールを導入したのに、成果が出ない」--その原因はAIではなく、データにある。

2026年4月、HubSpotは15年間掃げてきた「INBOUND」のコンセプトを「UNBOUND」へと刷新しました。その理由として同社は「成長は、もはやひとつのフレームワークや機能には収まらない」と表明。マーケティング・営業・カスタマーサクセスがAIによって統合されていく時代において、従来の手法や組織のあり方が根本から問い直されています。

この変化はツールの問題ではありません。データの問題です。

「AIを活用せよ」というトップダウンの号令が現場を動かせない理由、そして多くの企業でAI導入が空回りしている構造的な原因--その本質は、AIに渡すデータそのものが整備されていないことにあります。データの統合・クレンジング・一元管理--いわゆる「AI-Ready基盤」の構築こそが、AI活用成功の前提条件です。

HubSpot Elite Partnerとして日本企業のCRM導入を数多く支援してきた株式会社100が、現場知見に基づいた解決策を具体的に解説します。

ウェビナー概要

登壇者紹介

- イベント名：「AI-Ready基盤」の作り方 ～HubSpotで実現するデータ資産のエンリッチメントと一元管理～- 日時：2026年5月14日（木）14:00～14:45- 開催形式：オンライン（Zoom）- 参加費：無料（事前登録制）- 申し込みページ：https://www.100inc.co.jp/20260514-aiready-crm(https://www.100inc.co.jp/20260514-aiready-crm?utm_campaign=%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%89_HubSpot%20CRM&utm_source=prtimes)

株式会社100 代表取締役

田村 慶（たむら けい）

2005年Web制作会社として株式会社24-7（現DXディライト）を創業、2012年からHubSpotのパートナー事業を開始、2018年に株式会社ラバブルマーケティンググループに全株譲渡し代表を退任、2018年、株式会社100（ハンドレッド）を創業し、2019年からHubSpot CRMを活用したマーケティング、営業プロセスの改善、Webサイト構築など、顧客接点のDX支援をスタート、2023年8月にアジア初のHubSpot Elite パートナー認定。国内初のHubSpot Community Champion、HubSpot認定トレーナー資格取得。HubSpotユーザーグループ「Japan HUG」の運営者として、HubSpotユーザーコミュニティーの拡大に寄与。HubSpot歴13年。

■ 株式会社100（ハンドレッド）について

会社名：株式会社100（ハンドレッド、英文名称：100 Inc.）

代表者：代表取締役 田村 慶

所在地：東京都世田谷区代沢5丁目31番8号 No.R下北沢 3F

設立：2018年2月

事業内容：HubSpotを中心としたCRM導入・活用支援、AI活用を含む業務プロセス設計および運用支援

株式会社100は、HubSpotを中心としたCRM導入・活用支援およびAI活用支援を行う企業です。HubSpot ソリューションパートナープログラムの最高位ティアであるEliteパートナーとして、マーケティング・営業・カスタマーサポートを横断した業務設計と、CRM定着に向けた運用支援を提供しています。2018年に創業し、2019年よりHubSpot専門の支援を開始。日本企業で唯一「Rookie of the Year（APAC）」を受賞し、2025年には「HubSpot Best Partner of the Year」に選出されました。また、HubSpotユーザーコミュニティ「Japan HUG」の運営事務局として、国内におけるHubSpot活用とAI導入の促進に取り組んでいます。

会社概要：https://www.100inc.co.jp/company

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社100（ハンドレッド）

担当：若本