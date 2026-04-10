買い物＋遊びを楽しむ体験型スーパー「スーパー玉出 新世界店」4月25日オープンオリジナルガチャやイートインも展開
株式会社フライフィッシュが運営するスーパー玉出（本社：大阪市西成区）は、2026年4月25日、「スーパー玉出 新世界店」をオープンします。
本店舗は、食品の購入だけでなく、イートインスペースやオリジナルガチャなどを通じて“買う・食べる・楽しむ”体験を提供するスーパー玉出初体験型スーパーです。
イメージキャラクターには【赤井英和さん】を起用し、買い物そのものを楽しめる新しいスーパーとして地域のお客様に親しまれる店舗を目指します。
店舗コンセプト
本店舗は、食品の購入に加え、イートインやオリジナルガチャ、話題商品などを通じて「買う・食べる・楽しむ」を一体化した体験型スーパーです。
日常の買い物の場でありながら、訪れること自体が楽しい店舗づくりを目指しています。
フロア構成
1F：食品売場
生鮮食品や惣菜、話題商品などを取り揃え、日常の買い物を楽しめる売場を展開します。
2F：イートインスペース
購入した商品をその場で楽しめるイートインスペースを設置し、食べる楽しさを提供します。
3F：セントラルキッチン
店舗で提供する惣菜や商品の製造拠点として運営します。
注目ポイント
■ 推し商品「玉出バーガー」
店内で焼いた手作りバンズに牛肉100％のビーフパティを2枚使用し高さ約12cmのボリュームたっぷりの映えるバーガーを発売します。
その他にも
・玉出ハイボール
・玉出プリン
・玉出焼き芋
・スーパー玉出オリジナルグッズ
などなど、食べ歩きやお土産にも楽しんでいただける商品をご用意しました。
玉出バーガー税込918円※玉出旗は５月末までつきません
■ イメージキャラクター
店舗のイメージキャラクターとして【赤井英和さん】を起用し、店舗の魅力を発信します。
■ オリジナルガチャガチャ
スーパー玉出オリジナルのガチャガチャを設置し、、買い物のついでに楽しめる“遊び”を取り入れています。
・レトロテレビマスコット
・ラジカセマスコット
・光る看板マスコット
・アクリルスタンドマスコット
スーパー玉出 オリジナルガチャ
玉出ハイボール
税込206円
玉出のおいしいカレー 知らんけど。
税込429円
玉出ペアバーガー
税込540円
玉出グッズ
オープン記念イベント
オープン当日はイメージキャラクターの赤井英和さんが来店予定。
【出演予定】
・10:00～ 開店のゴング
・13:00～ 餅つき大会
・15:00～ ジャンケン大会
※詳細は店頭または公式SNSでお知らせします。
店舗概要
店名：スーパー玉出 新世界店
所在地：大阪府大阪市浪速区恵美須東３丁目4-63
オープン日：2026年4月25日 10：00～22：00
営業時間：10：00～22：00
ホームページ：https://supertamade.co.jp/
運営会社：株式会社フライフィッシュ
■本件に関するお問い合わせ先
株式会社フライフィッシュ 広報部
〒557-0044
大阪市西成区玉出中1丁目11-17 アイセ玉出ビル
TEL:06-6655-5595 FAX:06-6655-5596
受付時間:平日9:00～18:00
■スーパー玉出について
スーパー玉出は、大阪を中心に展開する食品スーパーです。
地域密着型の店舗として、日常の買い物を支えるとともに、独自の商品や企画を通じてお客様に楽しさを提供しています。
今後も地域のお客様に親しまれる店舗づくりを目指し、新しい取り組みに挑戦します。