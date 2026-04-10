買い物＋遊びを楽しむ体験型スーパー「スーパー玉出 新世界店」4月25日オープンオリジナルガチャやイートインも展開

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株式会社フライフィッシュ

　

株式会社フライフィッシュが運営するスーパー玉出（本社：大阪市西成区）は、2026年4月25日、「スーパー玉出　新世界店」をオープンします。
本店舗は、食品の購入だけでなく、イートインスペースやオリジナルガチャなどを通じて“買う・食べる・楽しむ”体験を提供するスーパー玉出初体験型スーパーです。


イメージキャラクターには【赤井英和さん】を起用し、買い物そのものを楽しめる新しいスーパーとして地域のお客様に親しまれる店舗を目指します。


店舗コンセプト

本店舗は、食品の購入に加え、イートインやオリジナルガチャ、話題商品などを通じて「買う・食べる・楽しむ」を一体化した体験型スーパーです。
日常の買い物の場でありながら、訪れること自体が楽しい店舗づくりを目指しています。



フロア構成


1F：食品売場
生鮮食品や惣菜、話題商品などを取り揃え、日常の買い物を楽しめる売場を展開します。



2F：イートインスペース
購入した商品をその場で楽しめるイートインスペースを設置し、食べる楽しさを提供します。



3F：セントラルキッチン
店舗で提供する惣菜や商品の製造拠点として運営します。


注目ポイント

■ 推し商品「玉出バーガー」


店内で焼いた手作りバンズに牛肉100％のビーフパティを2枚使用し高さ約12cmのボリュームたっぷりの映えるバーガーを発売します。



その他にも


・玉出ハイボール


・玉出プリン


・玉出焼き芋


・スーパー玉出オリジナルグッズ


などなど、食べ歩きやお土産にも楽しんでいただける商品をご用意しました。





玉出バーガー税込918円※玉出旗は５月末までつきません


■ イメージキャラクター


店舗のイメージキャラクターとして【赤井英和さん】を起用し、店舗の魅力を発信します。






　

■ オリジナルガチャガチャ


スーパー玉出オリジナルのガチャガチャを設置し、、買い物のついでに楽しめる“遊び”を取り入れています。


・レトロテレビマスコット


・ラジカセマスコット


・光る看板マスコット


・アクリルスタンドマスコット





スーパー玉出　オリジナルガチャ



玉出ハイボール

税込206円




玉出のおいしいカレー　知らんけど。

税込429円




玉出ペアバーガー

　税込540円




玉出グッズ




オープン記念イベント

オープン当日はイメージキャラクターの赤井英和さんが来店予定。



【出演予定】


・10:00～　開店のゴング
・13:00～　餅つき大会
・15:00～　ジャンケン大会



※詳細は店頭または公式SNSでお知らせします。



　

店舗概要　

店名：スーパー玉出　新世界店


所在地：大阪府大阪市浪速区恵美須東３丁目4-63
オープン日：2026年4月25日　10：00～22：00
営業時間：10：00～22：00


ホームページ：https://supertamade.co.jp/
運営会社：株式会社フライフィッシュ





　

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社フライフィッシュ　広報部


〒557-0044


大阪市西成区玉出中1丁目11-17　アイセ玉出ビル


TEL:06-6655-5595　FAX:06-6655-5596


受付時間:平日9:00～18:00


■スーパー玉出について

スーパー玉出は、大阪を中心に展開する食品スーパーです。
地域密着型の店舗として、日常の買い物を支えるとともに、独自の商品や企画を通じてお客様に楽しさを提供しています。



今後も地域のお客様に親しまれる店舗づくりを目指し、新しい取り組みに挑戦します。