買い物＋遊びを楽しむ体験型スーパー「スーパー玉出 新世界店」4月25日オープンオリジナルガチャやイートインも展開

株式会社フライフィッシュ

株式会社フライフィッシュが運営するスーパー玉出（本社：大阪市西成区）は、2026年4月25日、「スーパー玉出 新世界店」をオープンします。

本店舗は、食品の購入だけでなく、イートインスペースやオリジナルガチャなどを通じて“買う・食べる・楽しむ”体験を提供するスーパー玉出初体験型スーパーです。

イメージキャラクターには【赤井英和さん】を起用し、買い物そのものを楽しめる新しいスーパーとして地域のお客様に親しまれる店舗を目指します。

店舗コンセプト

本店舗は、食品の購入に加え、イートインやオリジナルガチャ、話題商品などを通じて「買う・食べる・楽しむ」を一体化した体験型スーパーです。

日常の買い物の場でありながら、訪れること自体が楽しい店舗づくりを目指しています。

フロア構成

1F：食品売場

生鮮食品や惣菜、話題商品などを取り揃え、日常の買い物を楽しめる売場を展開します。

2F：イートインスペース

購入した商品をその場で楽しめるイートインスペースを設置し、食べる楽しさを提供します。

3F：セントラルキッチン

店舗で提供する惣菜や商品の製造拠点として運営します。

注目ポイント

■ 推し商品「玉出バーガー」

店内で焼いた手作りバンズに牛肉100％のビーフパティを2枚使用し高さ約12cmのボリュームたっぷりの映えるバーガーを発売します。

その他にも

・玉出ハイボール

・玉出プリン

・玉出焼き芋

・スーパー玉出オリジナルグッズ

などなど、食べ歩きやお土産にも楽しんでいただける商品をご用意しました。

玉出バーガー税込918円※玉出旗は５月末までつきません

■ イメージキャラクター

店舗のイメージキャラクターとして【赤井英和さん】を起用し、店舗の魅力を発信します。

■ オリジナルガチャガチャ

スーパー玉出オリジナルのガチャガチャを設置し、、買い物のついでに楽しめる“遊び”を取り入れています。

・レトロテレビマスコット

・ラジカセマスコット

・光る看板マスコット

・アクリルスタンドマスコット

スーパー玉出 オリジナルガチャ玉出ハイボール

税込206円

玉出のおいしいカレー 知らんけど。

税込429円

玉出ペアバーガー

税込540円

オープン記念イベント

玉出グッズ

オープン当日はイメージキャラクターの赤井英和さんが来店予定。

【出演予定】

・10:00～ 開店のゴング

・13:00～ 餅つき大会

・15:00～ ジャンケン大会

※詳細は店頭または公式SNSでお知らせします。

店舗概要

店名：スーパー玉出 新世界店

所在地：大阪府大阪市浪速区恵美須東３丁目4-63

オープン日：2026年4月25日 10：00～22：00

営業時間：10：00～22：00

ホームページ：https://supertamade.co.jp/

運営会社：株式会社フライフィッシュ

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社フライフィッシュ 広報部

〒557-0044

大阪市西成区玉出中1丁目11-17 アイセ玉出ビル

TEL:06-6655-5595 FAX:06-6655-5596

受付時間:平日9:00～18:00

■スーパー玉出について

スーパー玉出は、大阪を中心に展開する食品スーパーです。

地域密着型の店舗として、日常の買い物を支えるとともに、独自の商品や企画を通じてお客様に楽しさを提供しています。

今後も地域のお客様に親しまれる店舗づくりを目指し、新しい取り組みに挑戦します。