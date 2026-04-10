株式会社DIGITALIO、新経営体制に関するお知らせ

株式会社DIGITALIO

株式会社DIGITALIO（本社：東京都港区、代表取締役：安藤 敦士、以下「DIGITALIO」）は、2026年4月10日付で株式会社クロス・マーケティンググループの完全子会社となったことに伴い 、同日開催の臨時株主総会および取締役会において、下記の通り新たな経営体制を決定いたしましたのでお知らせいたします。

新役員体制について

2026年4月10日付で、以下の通り役員体制を変更いたします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/87754/table/184_1_aca46ea8e7ada7f3f2474e13d176934e.jpg?v=202604100951 ]

新たな体制のもと、クロス・マーケティンググループが持つリサーチ・データ活用の知見や広範な顧客基盤とのシナジーを最大限に引き出し、事業のさらなる成長と価値向上に邁進してまいります。

株式会社DIGITALIOについて

DIGITALIO（デジタリオ）では、デジタルを軸としたサービスを創造・提供し、社会を前進させるために、メディア・デジタルギフトサービス・リテールDX事業を展開しております。ポイントサイト「ECナビ(https://ecnavi.jp/)」、ポイント交換サイト「PeX(https://pex.jp/)」、アンケート提供ソリューション「conio(https://conio.jp/)」、デジタルギフトサービス「デジコ(https://digi-co.net/)」、給与前払いサービス「Remone(https://remone.jp/)」など多数のサービスの開発・運営を通じて、自分たちの技術を活かし、社会にある課題をinputし、プロダクト開発としてoutputしていく。そしてプロダクトを育て、持続させてまいります。

【株式会社DIGITALIO】

https://digitalio.jp/

代表取締役社長：安藤 敦士

資本金：1億9,800万円

設立：2007年1月22日

所在地：東京都港区虎ノ門2-6-1 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー36F

事業内容：メディア事業／デジタルギフト事業／リテールDX事業

本件に関するお問合せ

株式会社DIGITALIO 広報担当

https://digitalio.jp/contact/