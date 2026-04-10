【2026年4月22日（水）開催・無料Webセミナー】アジア進出企業のための海外拠点管理再設計セミナー ― 在庫管理・会計管理・内部統制を横断し、業務標準化と決算早期化を実現する実践アプローチ ―

株式会社マルチブック

グローバルクラウドERPサービス「multibook（マルチブック）」を提供する株式会社マルチブック（東京都品川区、代表取締役社長：渡部 学）は、ロジザード株式会社（東京都中央区、代表取締役社長：金澤 茂則、以下：ロジザード）との共催セミナー、『アジア進出企業のための海外拠点管理再設計セミナー ― 在庫管理・会計管理・内部統制を横断し、業務標準化と決算早期化を実現する実践アプローチ ―』を開催いたします。

第一部の基調講演には、BDOコンサルティング株式会社のマネージングパートナー・公認会計士 美谷 昇一郎 氏をお迎えし、日系企業のアジア進出における最新動向と経営課題を解説いただきます。

お申し込みはこちらから :https://www.multibook.jp/seminar_updates/12053/

アジア進出を果たしたものの、海外拠点の在庫管理や会計管理が現地任せとなり、本社として十分に統制できていない――このような課題を抱える企業は少なくありません。

Excel中心の在庫管理、棚卸差異や監査対応の負担、分断された販売・会計データ、属人化した業務体制。これらは多くの進出企業が直面する共通課題です。

本セミナーでは、日系企業のアジア進出動向と実際の課題事例を踏まえ、在庫統制のあるべき姿、海外拠点で失敗しない管理の仕組み、そして本社主導で実現する拠点管理高度化の具体策を、事例とともに解説します。

在庫管理・会計管理・内部統制を分断せず、業務標準化と決算早期化まで見据えた実践アプローチをお伝えします。

＜開催概要＞

- 日時：2026年4月22日（水）15:00~16:00- 開催形式：Webセミナー（Zoom/事前登録制）- 費用：無料

＜このような方におすすめです＞

- 現地任せの運用から脱却し、本社として統制を強化したい- 在庫・販売・会計データが分断され、決算や本社報告に手間がかかっている- 海外拠点の在庫管理がExcel中心で、棚卸差異や監査対応に課題がある- 海外拠点の業務が属人化し、人材不足に不安がある- これからアジア進出を予定しており、管理体制を事前に設計したい- 他社の事例をもとに、失敗しない拠点管理の方法を知りたい

＜アジェンダ（予定）＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/15843/table/256_1_48ccfa22f8071afcc1d4cb137affc1cd.jpg?v=202604100951 ]

＜登壇者紹介＞

BDOコンサルティング株式会社

マネージングパートナー 公認会計士

美谷 昇一郎 氏

在学中に公認会計士試験合格。大学卒業後、大手都市銀行に入行。2000年～2009年まで中国上海に駐在。

2011年より中堅国際会計事務所にてコンサルティング立上げ、グループ営業統括を担う。2022年4月より現職。

専門は、海外事業戦略、海外統括検討、市場調査、業績改善支援、経営管理設計など。

ロジザード株式会社

企画営業部 パートナー支援課

安藤 智行 氏

2014年ロジザード株式会社 入社。

関西を中心に100以上の物流倉庫を訪問し、営業担当として現場と共に課題を解決しながら、最適な運用体制の構築を支援。

近年は海外案件も数多く担当し、国内外の物流現場における課題解決を推進。グローバル視点での提案力を強みとする。

現在は企画営業部に所属し、グローバルネットワークの拡大と新たなビジネス創出を推進している。

株式会社マルチブック

営業部/新リースソリューション推進部

井関 亨

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社にて大企業向け担当営業として幅広いソリューション提案活動に従事。

multibookの「海外×会計×IT」の市場に魅力を感じ、2022年、株式会社マルチブックへ入社。

現在はグローバルクラウドERP「multibook」の新リースソリューション推進部及びフィールドセールスを務めている。

▼マルチブックが開催するその他セミナー情報は以下のページからご覧いただけます。

https://www.multibook.jp/seminar_updates/

＜株式会社マルチブック 会社概要＞

グローバルクラウドERPサービス「multibook」等の開発・提供を手掛けています。multibookは海外拠点管理に最適なクラウド型会計・ERPサービスです。12言語・複数帳簿に対応し、各言語・通貨での経営管理・会計業務や為替の換算が可能で、複数拠点を本社で一元管理できます。製造・商社・飲食・建設など多業種、上場企業から非上場企業まで、世界35カ国・600社以上への導入実績があります。

会社名：株式会社マルチブック

代表者：代表取締役社長 渡部 学

設 立：2000年9月

本 社：東京都品川区西五反田1-1-8 NMF五反田駅前ビル5階

海外拠点：シンガポール ・タイ ・フィリピン

事業内容：クラウド型会計・ERPサービス「multibook」等の企画・開発・提供

URL：https://www.multibook.jp/

＜ロジザード株式会社 会社概要＞

クラウド在庫管理システムのリーディングカンパニー。「物流×在庫×IT」で現場改善に貢献します。

倉庫の在庫を管理するクラウドWMS「ロジザードZERO」に加え、店舗の在庫を管理する「ロジザードZERO-STORE」、オムニチャネル支援ツール「ロジザードOCE(オムニチャネルエンジン)」を提供。企業の抱える在庫に関わる課題解決を支援してまいります。

名 称 ： ロジザード株式会社（証券コード：4391）

代表者 ： 金澤 茂則

所在地 ： 本社／東京都中央区日本橋人形町三丁目3番6号

大阪営業所・秋田開発センター・横手開発センター

設 立 ： 2001年7月16日

事業内容 ：

SaaS（クラウドサービス）事業

情報システムの開発及び販売

物流業務・小売業務コンサルティング

U R L ： https://www.logizard.co.jp/