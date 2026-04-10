『迫るWSUS廃止と高度化するサイバー攻撃から企業を守るセキュリティ対策とは』というテーマのウェビナーを開催

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■WSUS廃止と攻撃高度化で止まる対策判断

MicrosoftによるWSUSの廃止方針や、ランサムウェア等のサイバー攻撃が高度化する中、IT環境の複雑化も相まって、企業のセキュリティ運用は限界を迎えつつあります。未適用パッチの所在把握や更新管理が属人化しがちになる一方で、従来のパッチ管理だけでは未知の脅威を防ぎきれず、どこに高リスク箇所があるのか判断しにくいのが現状です。



■可視化不足と優先順位不明で再設計が進まない現状

このような状況下では、「何かしなければ」という危機感を抱きながらも、既存の運用と新たな防御策の役割分担が整理できず、対策が部分最適に留まったり後手に回ったりする企業が少なくありません。現行環境の維持か、再設計か。今求められているのは、IT資産とリスクを可視化して優先順位を明確にし、パッチ管理と未知の脅威への対策を切り分けながら、全体最適の視点でセキュリティ対策を再設計することです。



■次世代のパッチ管理とAI防御で最初の一手を明確化

本セミナーでは、WSUS廃止後のパッチ管理を最適化する「Ivanti」と、ディープラーニングによるAI型防御ツール「Deep Instinct」を組み合わせた、多層防御の最適解を詳しく解説します。単なる部分的な対策の積み上げから脱却し、強固なセキュリティ基盤へと統合的に再設計するためのヒントをお伝えします。



■こんな人におすすめ

・WSUS廃止への対応方針を求められている情報システム部門の方

・パッチ管理とエンドポイント防御の整理ができていないと感じている方

・IT資産や脆弱性の全体像を把握しきれていないと不安を感じている方

・サードパーティソフトの更新管理が属人化している現場責任者の方

・セキュリティ運用負荷を抑えつつ、再設計を前に進めたい方



■主催・共催

TDI株式会社

Ivanti Software株式会社



■協力

株式会社オープンソース活用研究所

マジセミ株式会社

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マジセミは、今後も「参加者の役に立つ」ウェビナーを開催していきます。

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