政策情報メディア『政治ドットコム』、ラジオ番組をinterfmにて放送開始

株式会社PoliPoli

番組サイト：https://www.interfm.co.jp/mirai(https://www.interfm.co.jp/mirai)

株式会社PoliPoli（本社：東京都千代田区、代表取締役：伊藤和真）は、ラジオ局interfmにて新番組「未来をひらく人 政治ドットコムラジオ」を2026年4月より開始したことをお知らせします。

本番組は、2025年より続く「未来をひらく人―Peace＆BusinessTalk」シリーズを受け継ぎ、政策を推進する国会議員や政府関係者たちの「人間味」や「情熱」を音声で伝えてまいります。

なぜ今、ラジオなのか

『政治ドットコム』（https://say-g.com/）は、これまで約190名（2026年4月末時点）の政治家や省庁、自治体関係者へのインタビューを通じて複雑な政策を紐解き、記事やYouTube動画でお届けしてきました。

政治の「温度感」を音声で伝える

ゲストの微細な声のトーンや熱量を通じて、政策に込められた信念や背景をダイレクトに届けます。

「ながら聴き」による接点拡大

忙しいビジネスパーソンや若年層に対し、日常生活の中で自然に政治情報に触れる機会を増やします。首都圏約4,350万人の居住エリアをカバーするinterfmを通じて、これまでPoliPoliに接することがなかった方にも聞いていただきたいと考えています。

番組概要「未来をひらく人 政治ドットコムラジオ」

本番組では、第一線で活躍する政治家や政策関係者をゲストに迎え、日々アップデートされる日本の政策や社会課題について議論します。政策解説に留まらず、ゲストが「どのような未来を描いているのか」というビジョンにフォーカスし、ゲストのお気に入りの音楽とともに明るいトークを展開します。

- 番組名：未来をひらく人 政治ドットコムラジオ- 放送局： interfm（インターエフエム / 東京:89.7 MHz 横浜:76.5 MHz）- 放送日時：毎週日曜日 6:45～7:00- 放送期間：2026年4月～6月（3か月間）の予定- パーソナリティ：古野美優さん1998年生まれ。東京都出身。法政大学在学中に「MISS OF CIRCLE 2018」にてグランプリ受賞。大学卒業後、ホリプロに所属し、テレビ、ラジオ、舞台や映像作品など、多方面で活動。2025年ホリプロ退職後、俳優業を中心に活躍中（https://www.interfm.co.jp/dj/dj-detail/997）

番組サイト：https://www.interfm.co.jp/mirai(https://www.interfm.co.jp/mirai)

2026年4月5日の第1回目は、平将明 衆議院議員（自由民主党、前デジタル大臣）をゲストにお招きしました。平議員の好きな音楽とともに、幼少期の体験がどのように今の政治家としての信念につながっているのか、その「原点」に迫るトークとなりました。

（アーカイブはこちら（radiko）：https://radiko.jp/#!/ts/INT/20260405064500）

なお、本企画は株式会社ジーオージェイオー(https://www.gojo-inc.com/)、株式会社POTETO Media(https://media.poteto.media/)との連携で進めています。

『政治ドットコム』について

収録中の様子 平将明議員、古野美優さん

2022年8月から株式会社PoliPoliのサービスとして開始した「政治をもっと身近に。」を理念とする政策情報メディアです。社内編集チーム・ライター、外部のプロの編集者による豊富な知見や取材に基づき、政治にまつわる基本的な用語解説や政策動向、インタビューを中心に、政治をより身近に理解できる情報をお届けしています。

https://say-g.com/

【YouTube】https://www.youtube.com/@seiji-dot-com（登録者数約2万3000人）

議員事務所の方向け：インタビューのご依頼はこちら

(メール)️ pr@polipoli.io

株式会社PoliPoliについて

2018年に創業したスタートアップです。「新しい政治・行政の仕組みをつくりつづけることで、世界中の人々の幸せな暮らしに貢献する。」をミッションに掲げ、政治・行政と国民をつなぐ「政策プラットフォーム」の開発・運営をしています。

所在地：東京都千代田区平河町2-5-3

コーポレートサイト：https://www.polipoli.work

現在、主に6つのサービスを展開中：

1. 政治に声を届けるウェブサイト『PoliPoli(https://polipoli-web.com/)』（2019年-）

2. 行政に声を届けるウェブサイト『PoliPoli Gov(https://polipoli-gov.com/)』（2021年-）

3. 企業・団体向け「政策経営」のサポート『PoliPoli Enterprise(https://enterprise.polipoli-web.com/)』（2022年-）

4. 政策情報メディア『政治ドットコム(https://say-g.com/)』（2022年- 本格始動）

5. 社会課題解決のための寄付基金『Policy Fund(https://policy.fund/)』(2023年-)

6. SIBを活用した地域課題解決のためのプロジェクト『自治体共創ファンド(https://sib-fund.com/)』（2024年-）

「政府渉外」をはじめ、採用募集中です

https://polipoli.notion.site/PoliPoli-97249831893141dc968440811591fbe3



