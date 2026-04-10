Byside、ワンキャリア「就活クチコミアワード2026」ベンチャーランキングにてBRONZE賞を受賞

Byside株式会社

「M&Aを再定義して 日本の価値をさらに先へ、共に先へ。」をビジョンに掲げ、「買い手探索特化型」のビジネスモデルを展開するByside株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：川畑勇人）は、株式会社ワンキャリア（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 執行役員CEO：宮下 尚之、以下「ワンキャリア」）が主催する「ワンキャリア 就活クチコミアワード2026」ベンチャーランキングにおいて、 BRONZE賞を受賞いたしました。

「ワンキャリア 就活クチコミアワード2026」ベンチャーランキングにおいてBRONZE賞したByside株式会社

■ 「ワンキャリア就活クチコミアワード2026」とは

ワンキャリアが主催する本アワードは、学生から多くの支持を集めた企業への表彰を通じて、採用において学生と真摯に向き合う企業が評価されること、また、学生が新たな企業を見出し、キャリアの可能性を広げることを目的として、2019年より実施されています。



就活支援サービス「ワンキャリア」の掲載企業約5万社の中から、採用イベント（インターン/説明会/本選考）に関する学生の特に高い評価を得た企業が、総合ランキング、エリア部門（全国6エリア）、特別部門（ベンチャーランキング、理系学生が選んだランキング）に分けて選出されました。

『ワンキャリア 就活クチコミアワード2026』特設サイト(https://service.onecareercloud.jp/lp/award_reviews/2026)

■ 受賞の背景

当社では2022年の創業以来、「若手のうちから大きな裁量と責任を持つことで成長できる環境」を重視してきました。事業拡大に伴い、2025年4月に新卒1期生を迎え、採用・育成活動に一層注力しております。M&Aという高度なビジネスにおいて、戦略設計から実行まで一貫して関わることができる環境や、ビジネスモデルの独自性、組織として目指すビジョンの明確さが学生の皆様から評価されたものと考えております。

■ 採用担当者のコメント

5万社という様々な企業の中から、このようなアワードを受賞できたことを、非常に嬉しく思っております。

「ビジネスの総合格闘技」とも称されるM&Aは、大きな成長・やりがいの裏に、難しさ・責任も伴う仕事です。選考に際しては業界や仕事内容を正確に捉え、自身の将来のビジョンと丁寧に照らし合わせて判断いだきたいという思いがご参加いただいた皆様に伝わったからこそ、このような賞をいただけたのではと考えております。

今後も一人ひとりの候補者に真摯に向き合い、新卒という大切な一歩を当社で踏み出してくれたメンバーを全力でバックアップしてまいります。

■ 2028年卒対象 オンライン説明会開始

当社は、今後も独自のビジネスモデルを武器に「会社の真価を繋いで 社会を進化へ導く」という当社のミッションを全社一丸となって実現していく所存です。

現在、2028年卒の学生を対象としたプレエントリーも受付を開始し、週に2回のオンライン説明会を実施しております。

多くの学生にとって馴染みのないM&A業界の全体像から、当社のビジネスモデル、具体的な業務イメージ、価値観にわたってを1時間で解説するコンテンツですが、業界・会社紹介にとどまらず、「将来像を踏まえた成長に対する考え方が深まった」など、自己分析を進める上でも役に立ったと高い評価をいただいています。

プレエントリー及び説明会のご予約は以下の採用サイトをご確認ください。

▶︎Byside株式会社 新卒採用サイト(https://byside.co.jp/recruit/)

■ 会社概要

会社名：Byside株式会社

所在地：東京都千代田区平河町2丁目16-1 平河町森タワー5階

代表者：川畑勇人

設立：2022年7月

事業内容： M&Aアドバイザリー（FA業務）及び仲介事業

URL：https://byside.co.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ

Byside株式会社 広報担当宛

https://byside.co.jp/contact/