『黒猫のウィズ』新イベント「クロム・マグナ ゼロ EPISODEII Vanishing Blood」開催！

株式会社コロプラ

株式会社コロプラ（代表取締役社長 上席執行役員 CEO：宮本貴志、本社：東京都港区、以下「コロプラ」）は、スマートフォン向けゲーム『クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ（以下、『黒猫のウィズ』）』にて、2026年4月10日（金）より新イベント「クロム・マグナ ゼロ EPISODEII Vanishing Blood」を開催しております。

【『黒猫のウィズ』公式サイト URL】https://colopl.co.jp/magicianwiz/(https://colopl.co.jp/magicianwiz/)

■「クロム・マグナ ゼロ EPISODEII Vanishing Blood」開催概要

「クロム・マグナ ゼロ」のシリーズ最新イベントを2026年4月10日（金）より開催しております。また、同時にダンケル（CV：小野大輔）、アムベル（CV：赤崎千夏）、エマ（CV：北原知奈）、ヒビキ＆サユリ（CV：内山昂輝／茅野愛衣）が登場するガチャも開催中です。

■「クロム・マグナ ゼロ EPISODEII Vanishing Blood」あらすじ

設立後、順調に成長していたクロム・マグナ魔道学園。

だがある日、学外に出たダンケルの目の前で学園は生徒ごと何処かへと消えてしまう。

消えた学園の行方を求めダンケルが向かったのは、様々な秘術の眠る故郷、アルカ・マギケスの里だった。

ダンケルはそこで、目を背けてきた己の過去と罪に向き合うこととなる──

■「クロム・マグナ ゼロ EPISODEIIガチャ」ガチャ開催期間

2026年4月10日（金）16：00～5月29日（金）15：59 予定

■ガチャ登場キャラクター

ダンケル（CV：小野大輔）

絶大な魔力を誇る魔道士。口は悪いが面倒見は良い。

幼なじみのアムベルと共にクロム・マグナ魔道学園を設立し、学園長に就任した。

その身には魔界から来た吸血鬼の力が秘められている。

アムベル（CV：赤崎千夏）

様々な魔法を使いこなす魔道士。ダンケルの幼なじみ。

この世界の裏に潜む秘密組織「管理者」の一員でもある。

ダンケルと共にクロム・マグナ魔道学園を設立した。

エマ（CV：北原知奈）

情報収集に長けるアムベルの部下。

スパイ行為を防ぐため、魔道学園の生徒となって暗躍している。

100年後でも変わらぬ姿で健在であり、その身にはなんらかの秘密が隠されている様子。

ヒビキ＆サユリ（CV：内山昂輝／茅野愛衣）

腕っぷし自慢の元農夫・ヒビキ。

武を尊んでいた亡国ホノモリの武人・サユリ。

共にダンケルに腕を見込まれて魔道学園の教員となり、日々生徒たちを鍛えている。

【クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ 基本情報】

クイズに答えながらクエストを進めるクイズ＆カードバトルRPG。ゲームの舞台は魔法の息づく架空世界・クエス＝アリアス。プレイヤーは魔法使いとなり、一流の魔法使いを目指します。2026年3月5日に13周年を迎えました。

◆アプリ名：クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ

◆価格：アイテム課金制

◆公式サイト：https://colopl.co.jp/magicianwiz/

◆公式X：https://x.com/colopl_quiz

◆ダウンロードページ：https://colopl.co.jp/app/rd/pr/?/wiz/1zoaibtj/

【株式会社コロプラ 会社概要】

コロプラは、ジャンルにとらわれない多種多様なモバイルゲームを提供しています。世界初の位置ゲー*『コロニーな生活』をはじめ、本格アクションRPG『白猫プロジェクト』や生成AIを活用した『神魔狩りのツクヨミ』など、「Entertainment in Real Life」というミッションのもと、最新のテクノロジーを活用した新しいエンターテインメントの創出に取り組んでいます。

社名：株式会社コロプラ

所在地：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト5F・6F

設立：2008年10月1日

代表者：代表取締役社長 上席執行役員 CEO 宮本貴志

事業内容：モバイルゲーム、コンシューマーゲームの開発・提供／XR、メタバース、ブロックチェーンゲームの開発・提供／ライブ・エンターテインメント周辺事業およびサービスの提供／国内外の未上場企業への投資およびファンド運用

コーポレートサイト：https://colopl.co.jp/

公式Ｘ：https://x.com/colopl_pr

公式Facebook：https://www.facebook.com/coloplinc/

公式Linkedin：https://www.linkedin.com/company/colopl-inc-/posts/?feedView=all

*位置ゲー、コロプラおよびコロプラロゴは株式会社コロプラの登録商標であり、世界初表記は自社調査に基づきます。

(C)COLOPL, Inc.

※コロプラおよびコロプラロゴは、株式会社コロプラの登録商標です。

※その他すべての商標は、各々の所有者の商標または登録商標です。

※対応スマートデバイスの購入および通信料はお客様のご負担となります。

※アイテム課金制です。一部キャラクターは有料のランダム型アイテム提供方式により提供されます。

※18歳未満の方へ：アイテムを購入する際は、保護者から同意をもらうか、一緒に購入するようにしてください。