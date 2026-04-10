結婚式場で地域開放型マルシェ開催！山形県内21事業者が出店、中心市街地のにぎわい創出へ

株式会社ジョイン画像はイメージです

山形市七日町のオワゾブルー山形（株式会社ジョイン、本社：山形市、代表取締役：武田良和）は、開業９周年を記念し、2026年４月19日(日)に「9th Anniversary Festa オワゾマルシェ」を開催いたします。

本イベントは、地域の皆さまへの感謝をお伝えする周年企画であると同時に、七日町のにぎわい創出、回遊促進、地域事業者・作り手の発信機会創出を目的とした取り組みで、結婚式場を地域開放いたします。

会場となるオワゾブルー山形を地域に開放し、山形県内を中心に活動する個人事業主や小規模事業者、作り手による、飲食・菓子・コーヒー・クラフト・フラワー・写真などの出店が集うマルシェを通じて、普段は中心市街地を訪れる機会が少ない子育て世代や若い世代、ご家族連れの皆さまに、七日町へ足を運んでいただくきっかけづくりを目指します。

近年、郊外型店舗や大型商業施設に人の流れが集まりやすい中で、まちなかに足を運ぶきっかけとなる催しの重要性は高まっています。七日町で気軽に楽しめるイベントを実施することで、中心市街地の魅力や人とのつながり、地域で活動する事業者の魅力をあらためて感じていただきたいと考えています。

開催の背景

山形市中心市街地では、来街者の回遊性向上や、魅力ある店舗・催事によるにぎわい創出が重要なテーマとなっています。オワゾブルー山形は、七日町に拠点を置く事業者として、結婚式や宴席といった利用目的にとどまらず、地域に開かれた場づくりを通じて、中心市街地の魅力向上に寄与したいと考えてまいりました。

オワゾマルシェは、こうした考えのもと継続して開催している地域開放型イベントです。これまでの開催で累計5,000名以上にご来場いただいており、過去最高来場者数は約1,000名となっています。継続開催を通じて、七日町エリアに足を運ぶきっかけとなるイベントとして定着を図っています。

イベントの特長

[表: https://prtimes.jp/data/corp/178572/table/2_1_66909d57aa80b24af4e40376d74a2cc4.jpg?v=202604100951 ]

出店者一覧

2026年４月10日時点で21店舗の出店が決定。

bagle1% ／ あおいそら ／ Gokotta Coffee ／ 0123COFFEE ／ SHOTOEN ／ ピコットシュクレ ／ CHOCOLATE Lab. ／ グレープリパブリック ／ 米沢ジャックスブルワリー ／ えんjAM ／矢ノ目糀屋 ／ Umui／ メゾン・ユニコーン ／ カフェTREE ／ orie ／ hanakuruma ／ 日比谷花壇 ／ ココモノプリュス ／ ☆ho・shi☆ ／ 小太陽 ／ オワゾブルーカメラマン

※出店者は変更となる場合があります。最新情報はオワゾマルシェInstagramでご案内します。

開催概要

オワゾマルシェ Instagram :https://www.instagram.com/oiseaubleu_marche/- イベント名：9th Anniversary Festa オワゾマルシェ- 日時：2026年４月19日(日) 10:00～15:00- 会場：オワゾブルー山形(https://oiseau-yamagata.com/)（山形県山形市七日町1-4-35 TEL：023-673-0100）- 入場料：無料、予約不要- 企画運営：株式会社ジョイン 専務取締役 武田 靖子（たけだ やすこ）担当者コメント

「オワゾブルー山形は、人生の節目となる結婚式をお手伝いする場所ですが、私たちは以前から、『この場所をもっと地域の皆さまに身近に感じていただける場にしたい』という想いを持ってきました。七日町には魅力的なお店や作り手、人との出会いがあります。だからこそ、気軽に立ち寄ることができ、楽しみながら人やまちの魅力に触れられる機会をつくりたいと考え、オワゾマルシェを続けてきました。開業9周年という節目にあたり、『七日町って楽しい』『また来たい』と感じていただける一日を目指します。」

株式会社ジョイン 営業企画部企画課 ／ 安部