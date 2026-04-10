『白猫プロジェクト NEW WORLD′S』Anime Culture Center by eeoで新グッズ発売決定！ピクニックをテーマに「Horizon」シリーズのキャラクターがグラフアートに！

株式会社コロプラ

株式会社コロプラ（代表取締役社長 上席執行役員 CEO：宮本貴志、本社：東京都港区、以下「コロプラ」）は、スマートフォン向け本格3DアクションRPG『白猫プロジェクト NEW WORLD'S（以下、『白猫』）』のピクニックをテーマにした新グッズが、株式会社A3が運営するAnime Culture Center by eeoにて販売されることが決定し、本日2026年4月10日（金）より通販と店舗受取予約受付が開始されたことをお知らせします。

【特設ページ】https://eeo.today/store/101/title/584(https://eeo.today/store/101/title/584)

浅草（東京都）にあるAnime Culture Center by eeoにて、2026年5月22日（金）より『白猫』の「Horizon」シリーズに登場するキャラクターたち（クロカ、シロー、ピラウ、ペルマナ、アピス、レヴ、ユベル、ニエル）の新規作成GraffArt（グラフアート）を使用したグッズを販売いたします。本催事のために、キャラクターたちがピクニックをテーマにしたグラフアートとして新規作成されています。同時に公式イラストを使用したグッズも販売いたします。

購入特典として、1回のご注文で対象商品を2,200円（税込）ご購入ごとに、キャラクター8名の公式イラスト、もしくは今回の新規作成グラフアートを使用したビジュアルのポストカード（全9種）のうち、いずれか1枚をランダムでプレゼントいたします。詳細は特設ページをご確認ください。

また、eeo Store onlineでは本日4月10日（金）より通販を開始しております。

【Anime Culture Center by eeoにて新グッズ発売決定】

『白猫』の「Horizon」シリーズに登場するキャラクターたち（クロカ、シロー、ピラウ、ペルマナ、アピス、レヴ、ユベル、ニエル）が、本催事のために、ピクニックをテーマにしたグラフアートとして新規作成されました。グラフアートを使用した缶バッジやアクリルスタンド、公式イラストを使用したグッズなどを販売いたします。

◆特設ページ

https://eeo.today/store/101/title/584

◆店頭販売期間

2026年5月22日（金）～6月4日（木）予定

◆通販

2026年4月10日（金）～

※お届けは5月22日（金）以降を予定しております。

◆販売商品ラインナップ（画像は一部です）

☆新規作成グラフアートを使用しております。

＜1＞☆缶バッジ（全8種／ブラインド）

価格：単品550円／コンプリートセット4,400円（税込）

＜2＞☆アクリルぷちスタンド（全8種／ブラインド）

価格：単品935円／コンプリートセット7,480円（税込）

＜3＞☆アクリルキーホルダー（全8種／ブラインド）

価格：単品880円／コンプリートセット7,040円（税込）

＜4＞☆キャラクリアケース（全1種）

価格：900円（税込）

＜5＞缶バッジ（全8種／ブラインド）

公式イラストを使用しております。

価格：単品550円／コンプリートセット4,400円（税込）

＜6＞アクリルカード（全8種／ブラインド）

公式イラストを使用しております。

価格：単品690円／コンプリートセット5,520円（税込）

＜7＞アクリルスタンド（全8種）※画像は一部です。

公式イラストを使用しております。

価格：各1,980円（税込）

◆購入特典

1回のご注文で対象商品を2,200円（税込）ご購入ごとに、キャラクター8名の公式イラスト、もしくは今回の新規作成グラフアートを使用したビジュアルのポストカード（全9種）のうち、いずれか1枚をランダムでプレゼントいたします。

※絵柄はお選びいただけません。

※特典はなくなり次第終了となります。

※購入のタイミングによっては配布を終了している場合があります。

※通販での購入も対象となります。

※複数注文の同梱の場合、購入金額の合算はされません。特典は1会計ごとの金額で配布されます。

【『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』 基本情報】

『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』は、簡単操作で楽しめる本格3DアクションRPGです。バトルや街づくりのほか、最大4人で遊べるリアルタイム通信バトルを搭載。バトルシステム「スキルコンビネーション」で、よりスピーディなアクションとスキルやキャラクターの組み合わせをお楽しみいただけます。壮大な冒険のストーリーを中心にゲームが展開していく、新たな王道RPGをスマートフォンで実現。

2026年7月14日（火）に12周年を迎えます。

◆アプリ名：白猫プロジェクト

◆価格：アイテム課金制

◆ダウンロードページ：https://colopl.co.jp/app/rd/pr/?/snn/1ztzm0w9/

◆公式サイト：https://colopl.co.jp/shironekoproject/

◆公式X：https://x.com/wcat_project

【株式会社コロプラ 会社概要】

コロプラは、ジャンルにとらわれない多種多様なモバイルゲームを提供しています。世界初の位置ゲー*『コロニーな生活』をはじめ、本格アクションRPG『白猫プロジェクト』や生成AIを活用した『神魔狩りのツクヨミ』など、「Entertainment in Real Life」というミッションのもと、最新のテクノロジーを活用した新しいエンターテインメントの創出に取り組んでいます。

社名 ：株式会社コロプラ

所在地 ：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト5F・6F

設立 ：2008年10月1日

代表者 ：代表取締役社長 上席執行役員 CEO 宮本貴志

事業内容：モバイルゲーム、コンシューマーゲームの開発・提供／XR、メタバース、ブロックチェーンゲームの開発・提供／ライブ・エンターテインメント周辺事業およびサービスの提供／国内外の未上場企業への投資およびファンド運用

コーポレートサイト：https://colopl.co.jp/

公式X：https://x.com/colopl_pr

公式Facebook：https://www.facebook.com/coloplinc/

公式Linkedin：https://www.linkedin.com/company/colopl-inc-/posts/?feedView=all

*位置ゲー、コロプラおよびコロプラロゴは株式会社コロプラの登録商標であり、世界初表記は自社調査に基づきます。

(C)COLOPL, Inc.

※コロプラおよびコロプラロゴは、株式会社コロプラの登録商標です。

※その他すべての商標は、各々の所有者の商標または登録商標です。

※対応スマートデバイスの購入および通信料はお客様のご負担となります。

※アイテム課金制です。一部キャラクターは有料のランダム型アイテム提供方式により提供されます。

※18歳未満の方へ：アイテムを購入する際は、保護者から同意をもらうか、一緒に購入するようにしてください。