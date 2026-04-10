【アクアイグニス仙台】被災エリア再生の取り組みを伝える共創コミュニティ施設「Rebornハウス」と、温泉×地域交流の場「OCHACCO」を新たにオープン

株式会社アクアイグニス

アクアイグニス仙台（宮城県仙台市藤塚地区）は、開業4周年を迎える2026年4月21日(火)に合わせて、新たに研修やイベントの会場となる共創コミュニティスペース「Rebornハウス」と、温泉エリアの休憩機能を拡充するカフェスペース「OCHACCO（読み：おちゃっこ）」をオープンします。また、4月27日（月）にはカフェ「猿田彦珈琲 アクアイグニス仙台店」を同施設内にて移転リニューアルオープンします。

周辺エリアにおいても新たな公園整備や公共交通の拡充が進んでおり、藤塚地区全体として沿岸地域の賑わいづくりに向けた取り組みが行われています。

仙台市沿岸エリアのさらなる賑わい創出を目指した、3つの新たな拠点

アクアイグニス仙台が位置する藤塚地区は、東日本大震災により大きな被害を受けた地域の一つです。当施設は、藤塚地区を含む仙台市沿岸エリアに新たな賑わいを創出することを目的に、「治する・食する・育む」を軸に複数の店舗を展開し、多くの方々にお越しいただいてきました。

4月21日（火）で4周年を向かえる当施設は、これまで以上に人と人、人と地域が継続的につながる“交流の拠点”としての役割を担うべく、大規模なリニューアルを行います。その第1弾として以下店舗をオープンし、2026年夏にかけてはさらなる店舗の展開を予定しております。

【新オープン】 共創コミュニティスペース「Rebornハウス」

研修やイベント、交流の場としてご利用いただける共創コミュニティスペースです。

特長として、震災前からこの地で事業に携わり、震災当日も現地にいた経験、震災直後のがれき撤去などを通じて向き合ってきた地域の現実と、その後の再生への取り組みをパネル設置しています。

施設の利用がない日には一般のお客様にも開放し、実際に被災した場所において、交流や学びの場を体感いただけるようにしています。商業施設の中にこうした空間を設けることで、震災の記憶をより身近に感じていただくとともに、継続的な伝承の場を目指します。

研修やセミナーなどの使用イメージ誰でも利用できるテラス席のイメージ

・社内研修やオフサイトミーティング、セミナーなど、目的や人数に応じて柔軟に対応でき、レイアウト変更にも対応可能です。※震災地域再生事業の取り組みをもとにした、研修コンテンツも提供しています。

・最大150人規模の企業研修にも対応しており、屋内施設のため天候に左右されず各種イベントを実施できます。

・キッチンの貸し出しにも対応しており、試作から提供までを一体的に行うことができる環境を備えています。「食」を起点に、人や地域がつながる新たな価値創出の場としての役割も担います。

・オープン日：2026年4月21日（火）

・営業時間：9:00～18:00 ※場合により延長も可

・貸出施設：施設全棟、会議室、キッチン

・最大収容人数：約150名

【新オープン】温浴施設「天然温泉 藤塚の湯」内のカフェスペース「OCHACCO」

「天然温泉 藤塚の湯」のご入館者様向けのカフェスペースです。施設名の由来である「お茶っこ」は東北地方の方言で、お茶を飲みながら世間話を楽しむ習慣を指し、近所の人々が集い、心のつながりを深める場を意味します。本施設は、こうした文化の考え方を踏まえ、人と地域が継続的に繋がることを目指し、入浴後のひとときをきっかけに交流が生まれる場所として新たにオープンします。

「OCHACCO」は、「温泉内で滞在できる場所を拡張してほしい」などの声に答えて、客席数を増やして新たなカフェスペースを用意するほか、これまではなかった女性専用エリアも設けるなど、より快適にお過ごしいただけます。提供メニューは石巻産「伊達茶」など地産地消にこだわったお茶や、宮城の名産を楽しめる茶菓子を用意し、お茶を囲む時間を通じて自然と会話が生まれる環境を整えています。また、今後は軽食のご提供や、交流のきっかけとなるイベントの開催を予定しています。

新オープンOCHACCOOCHACCO店内

・オープン日：2026年4月21日（火）

・営業時間：平日…10:00～21:00 土日・祝日…10:00～22:00（LO 20:00）

・客席数： 約35席

・女性専用エリア：約24平方メートル

【施設内移転リニューアル】カフェ「猿田彦珈琲 アクアイグニス仙台店」

「たった一杯で幸せになるコーヒー屋」をブランドコンセプトに掲げる、スペシャルティーコーヒー専門店が同施設内にて移転リニューアルオープンします。従来のドリンクメニューに加え、新たに焼きたてのクロワッサン、パンオショコラ、アップルパイ等の販売を予定しており、施設内での滞在や利用シーンの幅を広げる空間となります。

またリニューアルオープン記念として「浅煎りコーヒーゼリーと和三盆ソフト」を4月27日から販売予定です。

クロワッサン

パンオショコラ

アップルパイ

・オープン日：2026年4月27日（月）

・営業時間：平日…10:00～18:00 土日・祝日…10:00～19:00

沿岸エリアの活性化へ、アクアイグス仙台そばに「ラプラス公園inせんだい」4月23日オープン予定

施設周辺では、海岸公園（藤塚地区）において新たに「ラプラス公園inせんだい」が2026年4月23日にオープン予定であるほか、市バスについても公園の整備にあわせて同年4月1日より当エリアまで運行が開始されるなど、アクセス性の向上とともに人の流れの変化が生まれています。アクアイグニス仙台においてもこうした地域の動きと連携しながら、藤塚エリア全体として来訪のきっかけを広げるとともに、滞在や交流の機会を創出し、被災地域における新たな賑わいづくりを進めていきます。

2026年4月21日から26日までの期間には、開業4周年を記念し、従来の施設である温泉やマルシェにおいて割引券の配布など各種企画を実施予定です。詳細は公式ホームページにてご案内いたします。

アクアイグニス仙台 公式HP(https://aquaignis-sendai.jp/)

アクアイグニス仙台／仙台reborn株式会社

「アクアイグニス仙台」は、仙台市集団移転跡地利活用事業、宮城県沿岸部交流人口拡大モデル施設整備事業として、2022年4月にオープンしました。地下1000mの大深度から沸出する天然温泉や、地元の農産物を販売するマルシェのほか、滞在を豊かにするこだわりのカフェ、研修や交流の場となるコミュニティ施設等がある、治・食・育で地域の未来を創る複合施設です。



所在地：宮城県仙台市若林区藤塚字松の西33-3

TEL：022-355-2181

HP：https://aquaignis-sendai.jp/