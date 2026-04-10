AI音楽制作サービス「フォトロイドミュージック」4月12日（日）正式リリースのお知らせ

株式会社ジェリービーンズグループ

株式会社ジェリービーンズグループ（本社：東京都台東区、代表取締役：宮崎 明、以下「当社」）の連結子会社である株式会社JB BLOCK（代表取締役社長：宮崎 明）は、AI音楽制作サービス「フォトロイドミュージック」を2026年4月12日（日）に正式リリースいたしますことをお知らせいたします。

正式リリースに合わせ、当社の戦略的パートナーである日本最大級の総合格闘技イベント「RIZIN」の「RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA」（同日開催）と連動した、総額100万円相当のプレゼントキャンペーン「RIZINに届け、NO.1楽曲」を同時開催いたします。

フォトロイドミュージックについて

フォトロイドミュージックは、写真やテキスト、気分を入力するだけで、専門知識がなくても誰でも簡単にオリジナル楽曲を生成できるAI音楽制作サービスです。独自のマルチモーダルAI技術により、画像の色彩・構図・雰囲気をAIが解析し、情景やムードに合わせた歌詞とメロディを自動生成します。

日常や旅行の思い出を「歌詞とメロディ」の音楽として残し、生成した楽曲はSNSで即時共有可能。感情と音楽が融合する、新しい創作体験を提供します。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/69992/table/109_1_2cab4f988c43f9300a2496152339de83.jpg?v=202604100951 ]

サービスの主な特徴

画像から楽曲を生成：

AIが写真の色彩や構図、雰囲気を解析し、情景やムードに合った歌詞と楽曲を生成

テキストから楽曲を生成：

入力した文章の意味や感情をAIが解析し、ストーリーに合わせた歌詞とメロディを自動生成

カスタマイズ機能：

楽曲タイプ（圧巻、興奮、わくわく、カッコイイ、ハッピー、切ない、エモい、リラックス、ロマンチック、パーティー、おしゃれ、青春、感動、お祝い）、ボーカル（男性・女性）を自由に選択

MV自動生成：

楽曲ごとにMP4形式のミュージックビデオを自動生成、ダウンロード・共有が可能

SNS連携：

生成した楽曲をワンタップでInstagram、TikTok、X（旧Twitter）、LINE等へ共有可能

料金プラン

本サービスではコイン制を採用しています。1コイン＝1円（税込）、音楽生成1回につき300コインを消費します。歌詞の再生成は100コインです。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/69992/table/109_2_8eb01b41b92cfb04b0e5bc0ade4d2122.jpg?v=202604100951 ]

決済方法：クレジットカード（VISA、Mastercard、JCB、American Express、Diners、Discover）、PayPal、メルペイ、あと払い（ペイディ）、atone（コンビニ翌月払い）、Apple Pay / Google Pay、WeChat Pay / Alipay / Kakao Pay

総額100万円相当の豪華プレゼントが当たる！！「RIZINに届け、NO.1楽曲」キャンペーン実施！

正式リリースを記念し、同日開催の「RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA」と連動した総額100万円相当のプレゼントキャンペーンを実施いたします。RIZINにまつわる画像からフォトロイドミュージックで楽曲を作成し、SNSに投稿するだけで豪華賞品が当たるチャンスです。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/69992/table/109_3_131e9fda6e91913d2a1f6b9fd29e48b2.jpg?v=202604100951 ]【参加方法】- フォトロイドミュージックに会員登録（各SNSプロフィール欄のURLより）- RIZINにまつわる画像でオリジナル楽曲を作成（RIZIN文字、選手名看板、会場風景など何でもOK）- 「#福岡RIZINフォトロイド」のハッシュタグを付けてSNSへ投稿（投稿回数無制限）- 投稿アカウントのフォロー＋公式LINE登録【プレゼント内容】[表4: https://prtimes.jp/data/corp/69992/table/109_4_12f147a8de3cfd70ae4123e754835cc6.jpg?v=202604100951 ]

正式リリースの背景

当社は2026年1月27日にフォトロイドミュージックの事業開始を決議・開示し、3月下旬よりプレオープンとしてサービスを提供してまいりました。プレオープン期間において、サービスの安定性検証およびユーザーフィードバックの収集を実施し、本日の正式リリースに至りました。

当社はRIZINを主催する株式会社ドリームファクトリーワールドワイドと2025年8月に戦略的パートナーシップを締結しており、リカバリーウェアブランド「JELLY BEANS STYLE」のRIZINコラボレーションモデル販売に続く、パートナーシップの第2弾施策として本キャンペーンを展開いたします。

フォトロイドミュージックは、テキスト・画像・動画・音声など多様な入力からオリジナル楽曲を瞬時に生成する独自開発のマルチモーダルAI技術を基盤としています。UGC（ユーザー生成コンテンツ）市場への本格参入により、個人ユーザー向けサービスに加え、法人向けカスタマイズサービスや独自IPを核としたコミュニティエコシステムの構築を通じた新たな収益基盤の確立を目指してまいります。

今後の展望

当社グループは、フォトロイドミュージックをエンターテインメント事業の中核サービスとして位置づけ、RIZINとのパートナーシップをはじめとするスポーツ・エンターテインメント領域との連携を強化してまいります。今後はEC事業者向けオーディオソリューション、法人カスタマイズサービスの展開など、B2B領域への拡張も計画しております。

ジェリービーンズグループについて

株式会社ジェリービーンズグループは、複数の事業会社を統括するホールディングカンパニーとして、ファッション、スポーツ、サステナビリティ、物流、エンターテインメントなど幅広い分野で事業を展開しています。オリジナルブランドの企画・開発から卸売・小売・EC運営までを手がけるとともに、グローバルブランドの展開支援や新規事業の創出にも積極的に取り組んでいます。グループ各社が持つ専門性とノウハウを融合し、ブランド戦略の立案、マーケティング、プロモーション、サプライチェーン構築までを一気通貫で提供できる点が強みです。市場や時代の変化を的確に捉え、新たな価値を生み出し続ける総合マーケティングカンパニーとして成長を続けています。

本件に関するお問い合わせ先

株式会社ジェリービーンズグループ

https://www.jelly-beans-group.co.jp/



IR・広報担当

https://www.jelly-beans-group.co.jp/contact/