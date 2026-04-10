『スタジオUG』が全国4レジャー施設とコラボ！レジャフェス第7弾が4月29日よりスタート

株式会社オリグレス

「たのしい」を世界中に届けるエンターテインメント・キャピタルの株式会社オリグレス（本社：東京都品川区、代表取締役社長：吉武 優）は、アニメIPを活用した横断型コラボプロジェクト「レジャフェス」を開催いたします。

第7弾となる今回は、クリエイター・にしむらゆうじが描く『ごきげんぱんだ』や『こねずみ』など、『スタジオUG』の仲間たちとのコラボレーションが決定しました。

2026年4月29日（水・祝）から6月14日（日）までの期間、全国のレジャー施設にてコラボイベント「スタジオUG × レジャフェス ～さすらいの行商の巻～」を実施いたします。

本イベントでは、「時代旅行作品展」をテーマに、大正・昭和・平成のレトロな雰囲気を感じられるグッズや装飾を展開。『スタジオUG』の世界観を、さまざまな施設でお楽しみいただけます。

本イベントは、スタジオUG2026年特別企画「時代旅行作品展」の幕開けとなるイベントです。

・「時代旅行作品展」特設サイト

https://nishimura-yuji.com/special/2026_jidairyokou/

イベント概要

イベント名：スタジオUG × レジャフェス ～さすらいの行商の巻～

開催期間：2026年4月29日（水・祝）～6月14日（日）

イベント特設サイト：https://origress.com/fes/fes07

公式Xでも最新の情報を随時お届けしております。

レジャフェス公式X：@lejafes（https://x.com/lejafes）

開催施設

宮城県：愛子天空の湯 そよぎの杜（https://soyoginomori.site/）

千葉県：成田ゆめ牧場（https://www.yumebokujo.com/）

東京都：天然温泉 平和島（https://www.heiwajima-onsen.jp/）

鳥取県：とっとり花回廊（https://www.tottorihanakairou.or.jp/）



※成田ゆめ牧場のみ、5月9日（土）より開催。

※営業日・営業時間は施設により異なります。

チケット・特典

本イベントでは、2種類のチケットを販売します。

・コラボ参加チケット（500円）

こちらのチケットをご購入いただくと、オリジナルめんこ（全8種・ランダム）とイベントパンフレット、飲食ノベルティ付与権利をプレゼントいたします。



・入場限定グッズ付きコラボ参加チケット（2,500円）

上記特典に加え、数量限定のバンドルグッズをプレゼントいたします。

※別途施設の入場料金がかかります。

※入場料は施設ごとに異なります。

※購入後のキャンセル・変更はできません。

※1回の入場につき1セットの配布となります。

※在庫がなくなり次第終了となります。

コラボグッズ販売

「時代旅行作品展」のイラストを使用した、オリジナルグッズを販売いたします。

※販売状況により購入制限を設ける場合があります。

※各施設の在庫が無くなり次第終了になる可能性がございます。予めご了承ください。

※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。

※販売状況はイベント公式LPまたはレジャフェス公式Xをご確認ください。

※お支払方法、営業時間、休館日、その他オペレーションなどの細かい注意事項は、店舗により異なります。各店舗HPをご確認ください。

コラボグッズ購入特典

コラボ商品のお会計2,500円（税込）ごとに、「花札風ステッカー（全5種）」をランダムで1枚プレゼントいたします。

※在庫がなくなり次第終了となります。

コラボドリンク

対象メニュー1品ご注文ごとに、「特典コースター（全4種）」をランダムで1枚プレゼントいたします。

※特典の受け取りにはコラボ参加チケットが必要です。

※対象メニューは施設ごとに異なります。

コラボ装飾

各施設に『スタジオUG』キャラクターのスタンドパネルを設置するほか、のぼりなどの装飾も展開予定です。

※内容は予告なく変更となる場合があります。

『にしむらゆうじ』とは

“なんらかのクリエイター”

（イラストレーター・まんが家・アニメーターなど）

「ごきげんぱんだ」や「こねずみ」「ラブラビット」などの「スタジオUG」の仲間たちを中心に、イラスト作品・まんが作品・アニメ作品を数多く発表している。



SNS上でのイラストやまんが作品の発表だけでなく、書籍出版やグッズ展開、イベントなど幅広く活動しており、YouTube上では、自らが監督・アニメーション作画を手掛けるアニメ作品を定期的に発表するなど、一つの表現技法・媒体に留まらずに幅広い表現技法を併せ持つクリエイターである。



自身の作品発表だけではなく、新規キャラクターの創出、キャラクターコラボも手掛けており、「宇宙なんちゃら こてつくん（TVアニメ化/NHK Eテレ）」のWEBまんが連載や、日清食品カップスープ公式キャラクターの「とうふ係のくま」、ロッテクランキー公式キャラクターの「クランキーぼうや」などで、定期的にイラストやまんがを公開している。

他にも「サンリオ」など、日本国内外の人気キャラクターをにしむらゆうじタッチで描き下ろすキャラクターコラボを多数手掛けている。



"イラストレーター"として、表情豊かで人間味にあふれるキャラクターを多く生み出し、

"まんが家"として、独特の目線で描くストーリーやセリフで世界観を広げ、

"アニメーター"として、自らの手でキャラクターに命を吹き込む

そんな幅広い表現技法に挑戦する稀有な創作スタイルを続け、老若男女問わず幅広い世代に支持されている。

にしむらゆうじ公式サイト：

https://nishimura-yuji.com/



にしむらゆうじ広報課 X（旧Twitter）：@PRnishimurayuji

https://x.com/PRnishimurayuji



にしむらゆうじ広報課 Instagram：prnishimurayuji

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にしむらゆうじ広報課 公式LINEアカウント：@nishimurayuji

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にしむらゆうじYouTube：

https://www.youtube.com/c/nishimurayuji



にしむらゆうじ広報課 TikTok：pr_nishimurayuji

https://www.tiktok.com/@pr_nishimurayuji

「レジャフェス」詳細

アニメ、VTuberなどの有名IPと、エンタメ施設・飲食店・商店街・ホテル・商業施設などのリアルの場のコラボレーションを実現し、限定グッズの販売や期間限定イベントを提供いたします。

レジャフェスではジャンルを飛び越えた複数施設の合同開催が可能です。弊社がプロデュース企業として全体統括を行うため、自社単体でIPコラボを行うことが難しい企業にとっては実施ハードルが下がり、かつ開催費用の圧縮、および準備工数を大幅に削減することができます。

顧客層に合ったIP、また時流に乗っているIPを弊社独自の分析で厳選して選定するため、期間中の短期間での効果的な新規顧客の来場や、施設内でのグッズ購入による客単価向上を目指せます。

コラボ連携先募集

レジャフェスでは、様々な業種の企業・団体と連携を図ることで更なる発展へつなげていきたいと考えております。以下分野で連携にご興味のある企業・団体からのお問い合わせをお待ちしております。

レジャー/エンタメ施設

観光施設

温浴施設

飲食店

旅行会社

商業施設

自治体

お問い合わせ窓口：https://origress.com/contact/

株式会社オリグレス

代表取締役社長：吉武優

所在地：東京都品川区西五反田3-6-32 TERRACE SITE GOTANDA 3A

資本金：10.87億円

社員数：85名 ※グループ全体

事業概要：「たのしい」を世界中に届ける、唯一無二のエンターテインメント・キャピタル。「エンタメ」×「ファイナンス」×「グループ経営」を強みとし、エンタメ分野の事業を360°広域化して戦略展開。

公式サイト：https://origress.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社オリグレス 広報部

TEL：050-1790-8535 MAIL：lejapass_pr@origress.com