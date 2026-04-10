北海道産！旬のアスパラガスを丸ごと1本使用！1粒60gの『アスパラ超大粒餃子』春限定販売

株式会社イートアンドホールディングス

イートアンドグループで冷凍食品販売のEC事業を手がける株式会社ナインブロック（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：池田道隆）は、アスパラガスを丸1本使用した『アスパラ超大粒餃子』を2026年4月10日(金)より期間限定で販売いたします。

『アスパラ超大粒餃子』は、北海道産の新鮮なアスパラガスを1本丸ごと贅沢に使用した餃子です。“アスパラベーコン”から着想を得た商品で、アスパラガスの爽やかな甘みと、ベーコンと豚肉の旨みが詰まったジューシーな餡、粗挽きのコショウをアクセントにプラスし、ご飯にもお酒にも合う一品です。餃子1粒60ｇで、素材の美味しさを味わいながら食べ応えのある超大粒サイズ。付属の「千鳥酢」は、やさしい酸味でさっぱりとお召し上がりいただけるので、味の変化も楽しめます。北海道の春を感じていただける季節限定の商品です。

SAPPORO餃子製造所 公式通販 商品紹介ページ：

https://sapporo-gyoza.com/html/page36.html

【商品情報】

にょきっと!一本丸々♪北海道産アスパラガスの超大粒餃子5個

一粒『60g』の超ド級サイズ!手包み超大粒餃子

価格：1,800円(税込) 送料別

・アスパラ超大粒餃子 5個×1

・千鳥酢10g×1

商品ページURL：https://sapporo-gyoza.com/shopdetail/000000000083/

アスパラ×帆立×超大粒餃子

今しか味わえない！超ド級3種19個食べ比べ餃子セット

価格：7,980円（税込） 送料無料

セット内容：

・アスパラ超大粒餃子 5個×2

・帆立貝柱まるっと1粒！超大粒餃子 3個×1

・超大粒餃子 6個×1

・千鳥酢50g

商品ページURL：https://sapporo-gyoza.com/shopdetail/000000000115

■SAPPORO餃子製造所について

札幌の東区、昔ながらの石造りの建物ではじまった、お食事ができる餃子の製造直売所。地元の皆様や、道外から訪れた皆様も、餃子を求めてこの製造所を訪れます。北海道の素材を使い、北海道の文化に合わせて探求した餃子は、厚いのに口当たりの良い独自の食感の皮と、手間隙をかけて仕込んだ具材が自慢です。特別だけど、どこか懐かしく身近な味。製造所直売のできたて餃子を、皆様にお届けします。https://sapporo-gyoza.com/