劇場版最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』×セブン‐イレブン　弁当やパンなどコラボ商品全6品を首都圏エリア限定で発売！

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、劇場版最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の公開を記念し、映画の世界観をセブン‐イレブンで楽しんでいただけるコラボレーション商品全6品を、4月10日（金）より首都圏エリア（東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県）のセブン‐イレブン6,937店舗（2026年3月末時点）にて順次発売いたします(※1)。今回、おにぎりやパン、弁当、スイーツなど、映画の登場人物をイメージしたオリジナル商品をラインアップいたしました。ぜひ映画公開に合わせてお楽しみください。

※1 一部商品につきましては、4月9日（木）より順次発売しております。

サイトURL：https://www.sej.co.jp/cmp/cnn2603/collabo/

<商品概要（全6品）>

■コナンの魯肉飯（ルーローハン）

価格：630円（税込680.40円）

発売日：4月10日（金）

販売エリア：首都圏エリアのセブン‐イレブン

（東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県）

映画の舞台横浜と親和性の高いメニューである魯肉飯を品揃えします。

じっくり煮込んだ豚肉の旨味とスパイスの香りがたまらない味わいに仕上げました。

■コナンのサッカーボール しらすわかめおむすび

価格：198円（税込213.84円）

発売日：4月10日（金）

販売エリア：首都圏エリアのセブン‐イレブン

（東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県）

作中における重要アイテムであるサッカーボールをイメージしたおにぎり。磯の香り豊かな「しらす」と「わかめ」を混ぜ込み、さっぱりと食べやすい味わいに仕上げました。

■千速と重悟の大盛ナポリタン

価格：550円（税込594円）

発売日：4月10日（金）

販売エリア：首都圏エリアのセブン‐イレブン

（東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県）

映画の舞台となる横浜が発祥といわれるナポリタンを大盛サイズで楽しめます。

薄削りのチーズをかけ、風の女神「萩原千速」の白い羽を表現しました。

■蝶ネクタイ型 チョコクリームデニッシュ

価格：188円（税込203.04円）

発売日：4月10日（金）

販売エリア：首都圏エリアのセブン‐イレブン

（東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県）

阿笠博士の発明品である「蝶ネクタイ型変声機」をイメージしたチョコクリームデニッシュパン。デニッシュ生地の中には、なめらかなチョコクリームが詰まっています。

■松田の分解ちぎりパン（チョコクリーム）

価格：190円（税込205.20円）

発売日：4月10日（金）

販売エリア：首都圏エリアのセブン‐イレブン

（東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県）

作中に登場する分解が得意な松田陣平をイメージした、「分解して（ちぎって）」食べられるちぎりパン。ふんわりして柔らかい真っ黒なパン生地の中には、程よい甘さのチョコクリームが入っています。

■世良・蘭・園子のなかよしふんわりシフォン

価格：390円（税込421.20円）

発売日：4月9日（木）～順次

販売エリア：首都圏エリアのセブン‐イレブン

（東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県）

スプーンで食べるカップ仕立てのシフォンケーキ。ふんわり軽い食感の生地に、なめらかなホイップクリームを合わせました。とろけるやさしい味わいが広がります。友達とのシェアにもおすすめです。

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※画像はイメージです。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。

セブンネット限定グッズも販売中！

劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』のキャラクターをモチーフにしたセブンネット限定商品を予約販売しております。詳細は特設ページよりご確認ください。

特設ページ：

https://7net.omni7.jp/general/005120/260213conan?intpr=7ns_topbanner_conan

※商品により予約期間は異なります。予定数に達し次第販売終了となります。

すでに予約受付を終了している商品もございます。ご了承ください。

※セブン‐イレブン店舗での販売はございません。

劇場版第29弾『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』について

舞台は、潮風薫る神奈川・横浜。バイクの祭典で賑わうみなとみらいに、突如として謎の暴走バイクが出現します。それを追うのは、かつて毛利蘭が「風の女神」と仰いだ神奈川県警交通機動隊の萩原千速。最新鋭の白バイ「エンジェル」と、その影を追う漆黒の「ルシファー」が巻き起こす史上最速のバトルミステリーが幕を開けます。さらに、千速の記憶に刻まれた弟・萩原研二や、その同期である松田陣平との熱き絆も物語の重要な鍵に。風を切り裂き、運命を追い越す疾走感あふれる本作は、4月10日（金）より全国の劇場で公開されます。

公式サイト URL：https://www.conan-movie.jp/2026/index.html

(C)2026 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会