幾原邦彦が選者となる『世界の涯てを生きるあなたへ 寺山修司詩集』がAudibleにて配信！

株式会社双葉社

詩人・寺山修司の残した膨大な言葉の中から、人生に寄り添うテーマごとに作品を選んだ、アニメーション監督・幾原邦彦の作る寺山修司詩集が誕生。

今回配信されるAudible版では、寺山修司の魅力がたっぷり詰まった詩を、声優・堀江瞬が熱演！

選者の幾原邦彦による、本人朗読も収録。

〈書籍概要〉

【タイトル】「世界の涯てを生きるあなたへ 寺山修司詩集」（Audible）

【ナレーター】堀江瞬、幾原邦彦

【発売日】2026年4月10日（金）配信開始

Audible作品ページ

「世界の涯てを生きるあなたへ 寺山修司詩集」（Audible）(https://www.audible.co.jp/pd/%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%81%AE%E6%B6%AF%E3%81%A6%E3%82%92%E7%94%9F%E3%81%8D%E3%82%8B%E3%81%82%E3%81%AA%E3%81%9F%E3%81%B8-%E5%AF%BA%E5%B1%B1%E4%BF%AE%E5%8F%B8%E8%A9%A9%E9%9B%86-%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF/B0GRSPMZLG?source_code=ASSGB149080119000H&share_location=pdp)

〈著者プロフィール〉

著者：寺山修司（てらやま・しゅうじ）

1935年青森県生まれ。54年「チェホフ祭」で短歌研究新人賞特選を受賞。早稲田大学教育学部在学中にネフローゼを発病、４年間の療養生活を送ったのちに劇団、演劇実験室「天井棧敷」を結成。劇作家・演出家として活動するかたわら、映画監督、詩、小説、批評、評論、歌謡など幅広い分野で才能を発揮した。83年5月、敗血症により47歳で逝去。

著者・選者：幾原邦彦（いくはら・くにひこ）

東映動画に入社し様々なアニメーションのシリーズに参加。東映動画を退職し独立後、アニメーション監督、原作、脚本、小説、漫画原作、音楽プロデュースなど様々な分野で活躍。主な作品として『少女革命ウテナ』『輪るピングドラム』『ユリ熊嵐』『さらざんまい』などがある。

幾原邦彦氏 コメント

人生は迷いの連続だ。選択することが多すぎて心が破裂しそうになる。

だから僕には詩が必要だった。寺山修司が必要だった。

寺山の詩は驚きと発見に満ちている。自分に新たな視点を与えてくれる。

そうだ、人生は苦しみではなく、発見と冒険だ。寺山の詩は僕にそう言っている。