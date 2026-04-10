【神奈川県】５/３(日・祝)「県職員採用説明会＆相談会」を開催

神奈川県

神奈川県では、本県で働くことを就職先の一つとして検討いただくきっかけづくりを目的に、「県職員採用説明会＆相談会」を開催します。

本説明会では、概要説明に加え、スマートフォンから匿名で質問を投稿できるＱ＆Ａセッションを実施し、その場で職員が回答します。

また、説明会終了後には、希望者を対象に1人10分程度の個別相談会を行います。

なお、当日は同時開催となる庁舎公開も実施しており、県庁の雰囲気を直接感じていただける機会となっています。

▼詳細はこちら(https://www.pref.kanagawa.jp/docs/s3u/saiyou/choshakoukai_soudankai.html)（事前申込み不要・服装自由）

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/s3u/saiyou/choshakoukai_soudankai.html

＜開催概要＞

・イベント名：県職員採用説明会＆相談会

・日時：令和８年５月３日（日・祝）

・会場：横浜市開港記念会館（庁舎公開の会場とは異なりますのでご注意ください）

＜今後の展開＞

神奈川県では、今後も説明会や情報発信の充実を図り、県職員として働く魅力を伝えてまいります。

（問合せ先）神奈川県人事委員会事務局総務課 電話045-651-3243