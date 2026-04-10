「進撃の巨人Brave Order」進撃ブレオダ新イベント「精鋭の名に懸けて」を開催！

株式会社enish

株式会社enish（本社：東京都港区、代表取締役社長：安徳 孝平、以下enish）は、アニメ『進撃の巨人』のスマートフォンゲーム最新作「進撃の巨人Brave Order」にて、2026年4月10日（金）より、新イベントの精鋭の名に懸けてを開催！また、本日より【調査兵団コート】リヴァイ、【新型立体機動】ペトラ・ラル、【新型立体機動】オルオ・ボザドが登場する「精鋭の名に懸けてガチャ」も開催！その他、最新情報はゲーム公式サイト・ゲーム公式X（旧Twitter）アカウントにて随時公開して行きますので、ぜひご覧ください。

ゲームアプリ「進撃の巨人Brave Order」公式サイト

https://shingeki-bo.enish.com/

■精鋭の名に懸けてガチャ開催！

▼開催期間

2026/4/10(金) ～ 2026/4/30(木) 23:59まで

▼ガチャ詳細

・新登場の【調査兵団コート】リヴァイ/【新型立体機動】ペトラ・ラル/

【新型立体機動】オルオ・ボザドがピックアップされたガチャ。

・青輝石限定の「精鋭の名に懸けてステップアップガチャ」では

Step5でピックアップ★4団員が1体確定！

▼★4ピックアップ対象

・【調査兵団コート】リヴァイ/ 前衛 / 攻撃型

・【新型立体機動】ペトラ・ラル/ 前衛 / 防御型

・【新型立体機動】オルオ・ボザド/ 後衛 / 防御型

■デイリークエスト報酬アップデート

本日、2026年4月10日（金）にデイリークエストの報酬を増量アップデート。団員たちの育成もスピードアップ！

■団員依頼書 追加！

本日、2026年4月10日（金）より、団員依頼書にエルドの依頼書が新たに追加！

■「進撃の巨人 Brave Order」

本ゲームは、単行本世界累計発行部数1.2億部を突破した人気作品『進撃の巨人』のスマートフォンゲーム最新作です。『進撃の巨人』は、NHK総合にて2023年11月4日（土）に「進撃の巨人」The Final Season完結編（後編）が放送されました。

本ゲームでは、プレイヤーはエレンやミカサたちとともに調査兵団の一員となり、原作さながらに多数のプレイヤーと協力して、強大な巨人に立ち向かいます。本ゲームオリジナルの録り下ろしボイスで、臨場感たっぷりな『進撃の巨人』の世界をお楽しみください。

■『進撃の巨人』とは

単行本世界累計発行部数1.2億部突破。

巨人がすべてを支配する世界。巨大な壁によって外界と隔てられた人類と巨人との闘いを描いた物語。



■「進撃の巨人 Brave Order」概要

タイトル：進撃の巨人 Brave Order

ジャンル：多人数共闘型RPG

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id1582769575

Google Playストア：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.enish.shingekibo

ゲームアプリ公式WEBサイト：https://shingeki-bo.enish.com/

ゲームアプリ公式Twitterアカウント：https://twitter.com/shingeki_bo

対応OS：iOS / Android

著作権表記：(C)諫山創・講談社／「進撃の巨人」The Final Season製作委員会 (C)G Holdings Co., Ltd. (C)enish,inc.



■株式会社enish（エニッシュ） http://www.enish.com

enishでは、Link with Funというスローガンのもと、「世界中にenishファンを作り出す」ことをミッションに、より多くのお客様に楽しんでいただけるよう魅力的なサービスの提供に取り組んでまいります。



所在地：東京都港区六本木6-1-20