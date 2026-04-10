「ワタミの宅食ダイレクト」製造拠点ワタミ手づくり厨房 尼崎センターがFSSC22000認証を取得

ワタミ株式会社

ワタミ株式会社（本社：東京都大田区、代表取締役会長 兼 社長CEO：渡邉美樹）が展開する冷凍惣菜宅配サービス「ワタミの宅食ダイレクト」において、商品の製造を担う「ワタミ手づくり厨房 尼崎センター」は、このたび食品安全マネジメントシステムの国際規格であるFSSC22000認証を取得いたしました。

本認証は、食品の安全性を確保するための国際的に認められた規格であり、原材料の受け入れから製造、出荷に至るまでの全工程において、厳格な衛生管理と品質管理体制が求められます。

ワタミではこれまでも、「安全・安心」な食事の提供を最重要課題と位置づけ、独自の品質管理基準のもと商品開発・製造を行ってまいりました。今回の認証取得により、その取り組みが国際基準においても評価された形となります。

「ワタミの宅食ダイレクト」は、管理栄養士が設計したバランスの整った食事を、ご家庭で手軽にお楽しみいただけるサービスとして、多くのお客さまにご利用いただいております。今回の認証取得を通じて、より一層の安全性と品質向上に努めてまいります。

今後もワタミは、お客さまに安心して召し上がっていただける商品づくりを追求し、豊かな食生活の実現に貢献してまいります。

■FSSC22000とは

FSSC22000は、食品安全マネジメントシステムに関する国際規格であり、食品製造における安全性確保のための管理体制を認証するものです。世界中の食品関連企業で導入が進んでおり、グローバルに通用する食品安全の基準として広く認知されています。

「ワタミの宅食ダイレクト」について

「ワタミの宅食ダイレクト」は、管理栄養士が設計したバランスのとれた冷凍惣菜を、ご自宅まで宅配便でまとめてお届けするサービスです。冷凍庫にストックしておけば、必要な時にいつでもお召し上がりいただけます。

塩分・カロリー・品目数に配慮した冷凍惣菜は、忙しい主婦の方から単身赴任中の方、シニア世代の方まで、さまざまなライフスタイルに合わせてご利用いただいています。

「ワタミの宅食ダイレクト」では、お客さまの声をもとにおいしさを追求し、暮らしに寄り添いながら、食卓に彩りを添えるバランスのとれた食事を、利便性高く提供してまいります。

「ワタミの宅食ダイレクト」WEBサイトはこちらから

https://www.watami-takushoku-direct.jp/