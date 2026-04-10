2026年4月11日開催 「学びの機会格差解消を目指す「ステップアップ塾 東新宿教室」開塾式のご案内」

NPO法人維新隊ユネスコクラブトヨタモビリティ東京Biz Fleetショールームでの学習支援イメージ

2026年4月11日15時より、トヨタモビリティ東京株式会社 Biz Fleet新宿店ショールームにて、「ステップアップ塾 東新宿教室」の開塾式を開催いたします。

本教室は全国6教室目となる形で2026年4月18日より毎週土曜日に開講し、地域の小・中学生に対して学習支援を行う食事つきの新たな教育拠点です。

報道関係者の皆様におかれましては、ぜひご取材賜りますようご案内申し上げます。

開催背景

当塾では放課後教室に通えない生徒も多数利用しています

近年、日本においては家庭環境による教育格差や、放課後の学習機会不足が社会課題となっています。

「ステップアップ塾」は、こうした課題に対し、すべての子ども達に公平な学びの機会を提供することを目的に設立された取り組みです。2014年の開塾以来全国5つのエリアで教室を運営、食事つきの学習支援にこだわりながら、食事や栄養と学習意欲の関連性を訴え続けています。

※直営教室は東京都、群馬県前橋敷島教室のみ

本教室は、企業施設を活用し、大学生や高校生を中心とした学生講師が学習指導を行い、「同じ釜の飯を食べること」で持続可能な教育支援モデルの構築を目指しています。

特徴

・企業ショールームを活用した地域密着型の学習支援

・年間300名以上の学生講師が集まる非営利活動法人主宰の個別・少人数指導

・教育支援団体 維新隊ユネスコクラブ による運営

・行政による補助金をあてにせず、産学連携による持続可能な社会貢献モデル

・平日利用可能な自習室つき(西新宿教室)

・1時間以上の学習に応じて、食事の提供

開塾式 概要

・日時：2026年4月11日（土）15:00～16:30

・会場：トヨタモビリティ東京 Biz Fleet新宿店 ショールーム

◆内容

・開式の辞

・代表挨拶

・来賓祝辞

・活動紹介

・学生講師代表挨拶

・今後のビジョン共有

・集合写真

主な来賓（予定）

・小山田隆 （日本ユネスコ協会連盟 理事／三菱UFJ銀行 特別顧問）

・吉住健一(新宿区長)

・樋山真一(新宿区議会議員)

ほか、企業・団体関係者多数出席予定

今後の展望

元学生講師の設計協力を経て、フレックス(株)による移動型教室を実現

本教室のように、企業のショールームを利用した学習支援をモデルケースとしながらも、今後は移動可能な車両「Movable」を利用した教室展開をはかり、他地域の子ども食堂など他団体との協働も視野に入れています。企業・教育機関・地域が連携し、子ども達の未来を支える仕組みの構築を目指します。

当日は、Movableを用いた調理や洗い物システムの設置も行い、机はもちろんキッチン設備を持たない場所での食事提供の新たな可能性を提案します。

取材のポイント（報道向け）

・教育格差という社会課題への具体的アプローチ

・企業ショールームを活用した新しい教育空間

・学生主体の教育支援モデル

・産学連携による持続可能な社会貢献

・車両を利用した学習環境および食事の提供

取材申込・お問い合わせ先

維新隊ユネスコクラブ事務局

ask@ishintai.org

050-7110-1820[10時～18時］