¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø ¹©³ØÉô³ØÀ¸¤é¤¬À©ºî¤·¤¿¹¾¤ÎÅç¤Î¹½Â¤¤òÀºÌ©¤Ë3D¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥¢¡¼¥È¤ò¡Ö¹¾¤ÎÅç¥¢¡¼¥È¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2026¡×¤ÇÅ¸¼¨
Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø(³ØÄ¹¡§µÈÌî¹°¾Ï¡¢½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¢°Ê²¼ËÜ³Ø)¤Ï¡¢2026Ç¯4·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é6·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¡¢¿ÀÆàÀî¸©Æ£Âô»Ô¹¾¤ÎÅç¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¹¾¤ÎÅç¥¢¡¼¥È¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2026¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹©³ØÉô¹©³Ø²ÊÆâÅÄ¹§¹¬¶µ¼ø¤È³ØÀ¸¤é¤Î¥°¥ë¡¼¥×ºîÉÊ ¡ØInside ENOSHIMA ¶¡Ù ¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¸½ºß¤Î¡Ö¹¾¤ÎÅç¥µ¥à¥¨¥ë ¡¦¥³¥Ã¥¥ó¥°±ñ¡×¤Î¤â¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿Äí±à¤òÂ¤À®¤·¤¿¥µ¥à¥¨¥ë¡¦¥³¥Ã¥¥ó¥°»á¤ÈËÜ³Ø¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤ò²òÀâ¤¹¤ë¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¼¨¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
2026Ç¯4·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é6·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¡¢¿ÀÆàÀî¸©Æ£Âô»Ô¤Î¹¾¤ÎÅç¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¹¾¤ÎÅç¥¢¡¼¥È¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2026¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹©³ØÉô¹©³Ø²ÊÆâÅÄ¹§¹¬¶µ¼ø¤È³ØÀ¸¤é¤Î¥°¥ë¡¼¥×ºîÉÊ¡ØInside ENOSHIMA ¶¡Ù¤¬¡¢¹¾¤ÎÅç¥·¡¼¥¥ã¥ó¥É¥ëÅ¸Ë¾¼¼Æâ¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ë¡£
¡ØInside ENOSHIMA ¶¡Ù¤Ï¡¢LiDARµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥¢¡¼¥È3DºîÉÊ¡£¹¾¤ÎÅç¤Î³°Éô¤ÈÆâÉô¹½Â¤¤òÀºÌ©¤Ë¥¹¥¥ã¥ó¤·¡¢Î©ÂÎÅª¤ËºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹¾¤ÎÅç¤Î¹½Â¤¤äÆÃÀ¤ò»ë³ÐÅª¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯É½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢LiDAR¤È¤¤¤¦3D¥¹¥¥ã¥Ê¤Ç¹¾¤ÎÅç¤Î´ä²°¤ÎÆ¶·¢¤Î·Á¾õ¤ò¥¹¥¥ã¥ó¡¢¥â¥Ç¥ë²½¤·¤Æ3DÂ¤·Á¤·¡¢Æ©ÌÀ¤Ê¹¾¤ÎÅç¤Î³°·Á¤ËËä¤á¹þ¤ó¤ÀºîÉÊ¤Ç¡¢LiDAR¤Îµ¡ºà¤Ç¤ÏFJDynamics¼Ò¤ÎLiDAR¤È3D½èÍý¥½¥Õ¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥ë¥«¥é¡¼3D¥×¥ê¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢»º¶Èµ¡´ï¤ÇÉ¾È½¤Î¹â¤¤¥ß¥Þ¥¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤â°ìÉô¤ÎÂ¤·Á¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜºîÉÊ¤Ë¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©Æ£Âô»Ô¤Ç¥ì¥¸¥ó¥¢¡¼¥È¶µ¼¼¤ò³«¹Ö¤¹¤ë¡ÖKiitos¡×¤¬ÌÏ·¿¤ÎÃå¿§¤ä¹¾¤ÎÅçÌÏ·¿¼þ°Ï¤Î³¤ÉôÊ¬¤ÎÀ©ºî¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹©³ØÉô¹©³Ø²ÊÆâÅÄ¶µ¼ø¤ÎÅÅ»Ò²èÁü¸¦µæ¼¼¤ÎLiDARµ»½Ñ¤Ë¤è¤ëÀºÌ©¤Ê¥Ç¡¼¥¿É½¸½¤È¡ÖKiitos¡×¤Î¥¢¡¼¥ÈÉ½¸½¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤È¥¢¡¼¥È¤ÎÍ»¹ç¤Ë¤è¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¹¾¤ÎÅç¤Î¥µ¥à¥¨¥ë¡¦¥³¥Ã¥¥ó¥°²¹¼¼°ä¹½¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¡Ö¹¾¤ÎÅç¥µ¥à¥¨¥ë¡¦¥³¥Ã¥¥ó¥°±ñ¡×¤Î¤â¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿Äí±à¤òÂ¤À®¤·¤¿¥µ¥à¥¨¥ë¡¦¥³¥Ã¥¥ó¥°»á¤È¡¢ËÜ³Ø¤ÎÁÏÎ©¤ÎÁÄ¤Ç¤¢¤ëÏ»Âå¿ù±ºÏ»±¦êÌÌç¤¬¡¢1873¡ÊÌÀ¼£6¡ËÇ¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¼Ì¿¿¤È°õºþ¤ÎÈ¯Ã£¤ÎÎò»Ë¤Ë¿¼¤¯´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò²òÀâ¤¹¤ë¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¼¨¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¹¾¤ÎÅç¥¢¡¼¥È¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2026¡×¤Ï¡¢¾ÅÆîÆ£Âô³èÀ²½¥³¥ó¥½¡¼¥·¥¢¥à¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢Í¼Êë¤ì¤ÎÈþ¤·¤¤»þ´ÖÂÓ¤Ë¥¢¡¼¥È¤È½Ð²ñ¤¦ÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤òÃæ¿´¤Ë¡¢²ÈÂ²¡¦³ØÀ¸¡¦´Ñ¸÷µÒ¤Ê¤ÉÉý¹¤¤À¤Âå¤¬°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë´ë²è¤µ¤ì¤¿¡£ÅçÆâ¤ò½ä¤ëÅ¸¼¨¤äÊ¸²½ÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¹¾¤ÎÅç¤Î¼«Á³¡¦Îò»Ë¡¦Ê¸²½¤ò¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤ÇºÆÈ¯¸«¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡Ö¹¾¤ÎÅç¥¢¡¼¥È¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2026¡×¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¢£¹¾¤ÎÅç¥¢¡¼¥È¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2026
²ñ´ü¡§2026Ç¯4·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á6·î7Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§¹¾¤ÎÅçÅçÆâ¡¦ÊÒÀ¥³¤´ß¥¨¥ê¥¢³Æ½ê
¼çºÅ¡§¾ÅÆîÆ£Âô³èÀ²½¥³¥ó¥½¡¼¥·¥¢¥à
¡ÚURL¡Ûhttps://www.enoshimart.com/
¢¨Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø¤ÎÅ¸¼¨¤Ï¡¢¥·¡¼¥¥ã¥ó¥É¥ëÅ¸Ë¾¼¼Æâ¡¢¥³¥Ã¥¥ó¥°±ñ ²¹¼¼°ä¹½Æâ
¢£Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø
Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø¤Ï1923¡ÊÂçÀµ12¡ËÇ¯¤ËÁÏÎ©¤·¤¿¡Ö¾®À¾ÕíâÃÀìÌç³Ø¹»¡×¤òÁ°¿È¤È¤·¡¢Åö½é¤«¤é¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤È¥¢¡¼¥È¤òÍ»¹ç¤·¤¿Ìµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤òÄÉµæ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£2023Ç¯¤ËÁÏÎ©100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¡¡
¡ÚURL¡Û https://www.t-kougei.ac.jp/¡¡
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³Ø¹»Ë¡¿ÍÅìµþ¹©·ÝÂç³Ø¡¡ÁíÌ³¡¦´ë²è²Ý ¹ÊóÃ´Åö
TEL¡§03-5371-2741
¥á¡¼¥ë¡§university.pr@office.t-kougei.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
¡ØInside ENOSHIMA ¶¡Ù¤Ï¡¢LiDARµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥¢¡¼¥È3DºîÉÊ¡£¹¾¤ÎÅç¤Î³°Éô¤ÈÆâÉô¹½Â¤¤òÀºÌ©¤Ë¥¹¥¥ã¥ó¤·¡¢Î©ÂÎÅª¤ËºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹¾¤ÎÅç¤Î¹½Â¤¤äÆÃÀ¤ò»ë³ÐÅª¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯É½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢LiDAR¤È¤¤¤¦3D¥¹¥¥ã¥Ê¤Ç¹¾¤ÎÅç¤Î´ä²°¤ÎÆ¶·¢¤Î·Á¾õ¤ò¥¹¥¥ã¥ó¡¢¥â¥Ç¥ë²½¤·¤Æ3DÂ¤·Á¤·¡¢Æ©ÌÀ¤Ê¹¾¤ÎÅç¤Î³°·Á¤ËËä¤á¹þ¤ó¤ÀºîÉÊ¤Ç¡¢LiDAR¤Îµ¡ºà¤Ç¤ÏFJDynamics¼Ò¤ÎLiDAR¤È3D½èÍý¥½¥Õ¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥ë¥«¥é¡¼3D¥×¥ê¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢»º¶Èµ¡´ï¤ÇÉ¾È½¤Î¹â¤¤¥ß¥Þ¥¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤â°ìÉô¤ÎÂ¤·Á¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜºîÉÊ¤Ë¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©Æ£Âô»Ô¤Ç¥ì¥¸¥ó¥¢¡¼¥È¶µ¼¼¤ò³«¹Ö¤¹¤ë¡ÖKiitos¡×¤¬ÌÏ·¿¤ÎÃå¿§¤ä¹¾¤ÎÅçÌÏ·¿¼þ°Ï¤Î³¤ÉôÊ¬¤ÎÀ©ºî¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹©³ØÉô¹©³Ø²ÊÆâÅÄ¶µ¼ø¤ÎÅÅ»Ò²èÁü¸¦µæ¼¼¤ÎLiDARµ»½Ñ¤Ë¤è¤ëÀºÌ©¤Ê¥Ç¡¼¥¿É½¸½¤È¡ÖKiitos¡×¤Î¥¢¡¼¥ÈÉ½¸½¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤È¥¢¡¼¥È¤ÎÍ»¹ç¤Ë¤è¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¹¾¤ÎÅç¤Î¥µ¥à¥¨¥ë¡¦¥³¥Ã¥¥ó¥°²¹¼¼°ä¹½¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¡Ö¹¾¤ÎÅç¥µ¥à¥¨¥ë¡¦¥³¥Ã¥¥ó¥°±ñ¡×¤Î¤â¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿Äí±à¤òÂ¤À®¤·¤¿¥µ¥à¥¨¥ë¡¦¥³¥Ã¥¥ó¥°»á¤È¡¢ËÜ³Ø¤ÎÁÏÎ©¤ÎÁÄ¤Ç¤¢¤ëÏ»Âå¿ù±ºÏ»±¦êÌÌç¤¬¡¢1873¡ÊÌÀ¼£6¡ËÇ¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¼Ì¿¿¤È°õºþ¤ÎÈ¯Ã£¤ÎÎò»Ë¤Ë¿¼¤¯´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò²òÀâ¤¹¤ë¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¼¨¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¹¾¤ÎÅç¥¢¡¼¥È¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2026¡×¤Ï¡¢¾ÅÆîÆ£Âô³èÀ²½¥³¥ó¥½¡¼¥·¥¢¥à¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢Í¼Êë¤ì¤ÎÈþ¤·¤¤»þ´ÖÂÓ¤Ë¥¢¡¼¥È¤È½Ð²ñ¤¦ÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤òÃæ¿´¤Ë¡¢²ÈÂ²¡¦³ØÀ¸¡¦´Ñ¸÷µÒ¤Ê¤ÉÉý¹¤¤À¤Âå¤¬°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë´ë²è¤µ¤ì¤¿¡£ÅçÆâ¤ò½ä¤ëÅ¸¼¨¤äÊ¸²½ÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¹¾¤ÎÅç¤Î¼«Á³¡¦Îò»Ë¡¦Ê¸²½¤ò¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤ÇºÆÈ¯¸«¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡Ö¹¾¤ÎÅç¥¢¡¼¥È¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2026¡×¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¢£¹¾¤ÎÅç¥¢¡¼¥È¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2026
²ñ´ü¡§2026Ç¯4·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á6·î7Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§¹¾¤ÎÅçÅçÆâ¡¦ÊÒÀ¥³¤´ß¥¨¥ê¥¢³Æ½ê
¼çºÅ¡§¾ÅÆîÆ£Âô³èÀ²½¥³¥ó¥½¡¼¥·¥¢¥à
¡ÚURL¡Ûhttps://www.enoshimart.com/
¢¨Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø¤ÎÅ¸¼¨¤Ï¡¢¥·¡¼¥¥ã¥ó¥É¥ëÅ¸Ë¾¼¼Æâ¡¢¥³¥Ã¥¥ó¥°±ñ ²¹¼¼°ä¹½Æâ
¢£Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø
Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø¤Ï1923¡ÊÂçÀµ12¡ËÇ¯¤ËÁÏÎ©¤·¤¿¡Ö¾®À¾ÕíâÃÀìÌç³Ø¹»¡×¤òÁ°¿È¤È¤·¡¢Åö½é¤«¤é¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤È¥¢¡¼¥È¤òÍ»¹ç¤·¤¿Ìµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤òÄÉµæ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£2023Ç¯¤ËÁÏÎ©100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¡¡
¡ÚURL¡Û https://www.t-kougei.ac.jp/¡¡
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³Ø¹»Ë¡¿ÍÅìµþ¹©·ÝÂç³Ø¡¡ÁíÌ³¡¦´ë²è²Ý ¹ÊóÃ´Åö
TEL¡§03-5371-2741
¥á¡¼¥ë¡§university.pr@office.t-kougei.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/