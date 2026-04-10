新種の原子核!? 強い相互作用だけで束縛した中間子原子核の兆候を初観測 ― 質量の起源解明への新たな一歩

新種の原子核!? 強い相互作用だけで束縛した中間子原子核の兆候を初観測 ― 質量の起源解明への新たな一歩