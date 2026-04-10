Sotoo design co.ltd（所在地：東京都世田谷区奥沢5-20-17-１F）は、ファッションブランド「NAVY.WO」において、メロン染めを施した製品を展開するポップアップショップを、2026年4月15日(水)から21日(火)まで新宿高島屋ファム・メゾン4階の中央エスカレーター前特設会場にてオープンいたします。 また、4月17日(金)から19日(日)の12時から18時には、神楽坂の果物専門店「果房 メロンとロマン」によるスイーツ販売も同会場にて行われます。本企画を通じて、フード業界とのコラボレーションを通じたサーキュラーエコノミーの実践を提案します。

メロン由来の染料で実現するリジェネラティブなものづくり

NAVY.WOが今回展開するメロン染め製品は、国内のレストランで食材として使用されたメロンの果肉から抽出した天然染料を活用しています。単なる廃棄物の活用に留まらず、食材としての価値を最大限に引き出した後の副産物を資源として循環させるというアプローチです。 この手法により、食産業と繊維産業の境界線を越えた、新たな価値創造の仕組みを実現しています。 メロンの皮から抽出された染料は、化学染料に比べて環境への負荷が低く、天然由来であることから肌への優しさも特徴です。2024年からスタートした食とのコラボレーション企画は、ブランドのコアコンセプトであるリジェネラティブ（再生型）な思考と、ブランド開始から生産した服を１枚も廃棄せずに続けているという実際の事業展開を一致させた取り組みとなっています。

新作デザインと多彩な製品ラインアップ

ポップアップショップでは、メロン染めを施したトップスやオーガニックコットンTシャツなど、複数のアイテムを販売予定です。特に注目は、新しく描きおろされたCyrtanthus（キルタンサス）プリント柄を採用した製品の入荷です。このプリント柄は、ブランドの美的価値観とサステナビリティへの姿勢を融合させたデザインとなっています。 これまで同ブランドが追求してきたリジェネラティブなアプローチは、単なるマーケティング施策ではなく、サプライチェーン全体における環境負荷の最小化と資源の有効活用を核とした経営哲学です。メロン染めの製品も、この哲学の延長線上にあるものづくりの実践例です。

フード業界とのコラボレーションで実現する循環型社会

神楽坂「果房 メロンとロマン」とのコラボレーションは、単なる販売スペースの共有ではなく、食とファッションの相互補完を示唆する企画です。メロン染めに用いられた果肉の由来となった農産物の収穫から流通、そして繊維製品への変換まで、その全過程を消費者に透明性をもって提示することで、ものづくりに対する理解を深めることを目的としています。 本フェーズでは、フード関連企業とのパートナーシップを通じた新たなビジネスモデルの構築に向けた第一歩を踏み出します。食品ロスの削減、農業の持続可能性、そして消費者教育という複数のサステナビリティ課題に対して、創造的なアプローチを展開することで、業界全体への波及効果を期待しています。

開催概要

ポップアップショップの開催期間は4月15日(水)から21日(火)までとなります。会場は新宿高島屋ファム・メゾン4階の中央エスカレーター前特設会場で、営業時間は施設に準じます。 スイーツ販売コーナーは4月17日(金)から19日(日)の3日間、12時から18時の時間帯で営業いたします。神楽坂の「果房 メロンとロマン」が厳選したメロンを使用したスイーツが並び、メロン染め製品の購入とあわせて、フードエクスペリエンスを体験いただけます。 来店者は、メロン由来の天然素材を活用した服飾製品と、その源泉となった農産物の食での活用を同時に体験することで、リジェネラティブ経営の具体像を理解する機会が得られます。

2026春夏コレクションNAVY.WO デザイナーメッセージ

会社概要

企業名：Sotoo design co.ltd 所在地：東京都世田谷区奥沢5-20-17-１F 事業内容：ブランド「NAVY.WO」の企画・製造・販売