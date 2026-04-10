中学生年代女子サッカー合同練習会「スマイルプロジェクト2026」の参加者を募集します
さいたま市
さいたま市では、女子中学生年代の競技人口減少という課題を受け、すべての女子中学生が気軽にサッカーを楽しめる場を提供する「スマイルプロジェクト2026」を実施します。
対象者
内容
[表: https://prtimes.jp/data/corp/140218/table/307_1_b8ac999aaafcb91fb8272aa582fff29f.jpg?v=202604100751 ]
参加費
指導者
申込方法
問い合わせ先
さいたま市スポーツ政策室
さいたま市では、女子中学生年代の競技人口減少という課題を受け、すべての女子中学生が気軽にサッカーを楽しめる場を提供する「スマイルプロジェクト2026」を実施します。
本プロジェクトでは、サッカー未経験でも、安心して参加できる練習会等を定期的に開催しています。
交流試合や女子アスリート向けセミナーも実施予定ですので、ぜひご参加ください。
対象者
中学生年代の女子（サッカー経験がなくても、参加可能です。）
内容
練習会（月1回程度）のほか、交流試合、セミナー等の実施を予定しています。練習会のスケジュールは、以下のとおりです。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/140218/table/307_1_b8ac999aaafcb91fb8272aa582fff29f.jpg?v=202604100751 ]
※天候や会場の都合等により、中止や時間の変更をする場合があります。
参加費
年間1,000円（保険料含む）
指導者
浦和レッズハートフルクラブコーチ、RB大宮アルディージャ普及部コーチ等
申込方法
申込みは、こちら（さいたまスポーツコミッションHP）(https://saitamasc.jp/smileproject)をご確認ください。
申込みについての問合せはスマイルプロジェクト事務局へ。
電話：048-762-8334 （さいたまスポーツコミッション内）
FAX：048-762-8474
問い合わせ先
さいたま市スポーツ政策室
電話：048-829-1737
さいたま市公式LINEでは、あなたに合った情報をスマホにお届けしています。
登録はこちら(https://lin.ee/I7T0WXV)から！