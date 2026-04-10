中学生年代女子サッカー合同練習会「スマイルプロジェクト2026」の参加者を募集します

さいたま市

さいたま市では、女子中学生年代の競技人口減少という課題を受け、すべての女子中学生が気軽にサッカーを楽しめる場を提供する「スマイルプロジェクト2026」を実施します。

本プロジェクトでは、サッカー未経験でも、安心して参加できる練習会等を定期的に開催しています。

交流試合や女子アスリート向けセミナーも実施予定ですので、ぜひご参加ください。

対象者

中学生年代の女子（サッカー経験がなくても、参加可能です。）

内容

練習会（月1回程度）のほか、交流試合、セミナー等の実施を予定しています。練習会のスケジュールは、以下のとおりです。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/140218/table/307_1_b8ac999aaafcb91fb8272aa582fff29f.jpg?v=202604100751 ]

※天候や会場の都合等により、中止や時間の変更をする場合があります。

参加費

年間1,000円（保険料含む）

指導者

浦和レッズハートフルクラブコーチ、RB大宮アルディージャ普及部コーチ等

申込方法

申込みは、こちら（さいたまスポーツコミッションHP）(https://saitamasc.jp/smileproject)をご確認ください。

申込みについての問合せはスマイルプロジェクト事務局へ。

電話：048-762-8334 （さいたまスポーツコミッション内）

FAX：048-762-8474

問い合わせ先

さいたま市スポーツ政策室

電話：048-829-1737

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