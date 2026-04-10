株式会社アサンテ東北・福島支店は福島県と「地域の見守りの取組に関する協定」を締結しました

株式会社アサンテ

シロアリ対策をはじめとした総合ハウスメンテナンスサービスを提供する株式会社アサンテ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：宮内 征）の東北・福島支店（以下、アサンテ）は、2026年3月12日、福島県が推進する「地域の見守りの取組に関する協定」を締結いたしました。

(写真左から) 福島県保健福祉部 部長 菅野俊彦様、アサンテ東北・福島支店長 鴫原 毅

協定締結の趣旨

アサンテは、福島県内においてシロアリ防除施工や湿気対策など、住まいに関わる幅広いサービスを提供してまいりました。このたび当社は、高齢者をはじめとした地域住民の皆さまの生活を見守る取り組みを推進し、地域福祉の向上に寄与することを目的として、「地域の見守りの取組に関する協定」を締結することとなりました。今回の協定締結を通じて、日頃の業務で地域を訪問する強みを生かし、住民の皆さまの異変の早期発見や安心に繋がる見守り活動に積極的に取り組んでいきます。

アサンテが協力する「見守り内容」

日々の業務の中で、下記のような「いつもと違うサイン」に気づいた場合は、速やかに各市町村の関係機関へ連絡します。また、緊急性が高いと判断される場合には、救急車の手配や警察への通報など、必要な対応を迅速に行ないます。

１. 訪問しても応答がなく、玄関にも施錠がされていない。

２. 郵便受けに新聞や郵便物が長期間たまっている。

３. 日中にも関わらず外灯がついたまま、または夜になってもカーテンが閉まらず人影が見られない。

４. 罵声や物を投げるような音がするなど、虐待・暴力の可能性が疑われる状況。

５. 一人暮らしの家庭で、認知症の症状が強いと感じられる場合。

６. その他、明らかに普段とは異なる異変が起きていると思われる状況。

株式会社アサンテ 東北・福島支店について

〒963-8023 福島県郡山市緑町16-6 ENDOビル2F

TEL 024-925-3419

https://www.asante.co.jp/area/fukushima/tohokufukushima-s.office/

住まいと暮らしを守る！アサンテのシロアリ防除プロフェッショナル「シロアリバスターズ」

シロアリバスターズは、50年以上の歴史と実績を持つアサンテが誇るシロアリ防除のプロフェッショナル集団です。シロアリの生態や木造家屋の構造を知り尽くした高度な専門知識と、訓練を重ねた確かな技術力で、徹底した調査から施工、充実のアフターサービスまで、業界最高品質のサービスで大切なマイホームをお守りします。お客様に寄り添い、透明性の高い最適な対策をご提案することを第一に、大切な住まいをシロアリ被害からお守りします。無料の床下診断も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

株式会社アサンテについて

アサンテは1970年に三洋消毒社として東京都府中市にて創業し、以降半世紀以上にわたってシロアリ対策をはじめとした総合ハウスメンテナンスサービスを提供する事業会社です。「人と技術を育て、人と家と森を守る」を経営理念として掲げ、お客様の安全と安心、ならびに木造家屋の長寿命化を実現し、ひいては環境保全や我が国の「木の文化」を未来に繋げることを目指しています。

株式会社アサンテの公式サイト・公式SNS

公式サイト https://www.asante.co.jp/

X「シロアリ探知犬ノア@アサンテ【公式】」 https://x.com/noah_asante

公式YouTubeチャンネル「シロアリバスターズ by アサンテ」 https://www.youtube.com/@noah_asante.termite

インスタグラム「アサンテ | 安心・安全な住まいづくり」 https://www.instagram.com/noah_asante.termite/