綿半トレーディング株式会社が「CPHI Japan 2026」に出展

綿半ホールディングス株式会社

綿半トレーディング株式会社（東京都新宿区 代表取締役社長：岩元 剛 以下、当社）は、2026年４月21日（火）～４月23日（木）に東京ビッグサイトで開催される「CPHI Japan 2026」に出展します。

今回出展する当社医薬品事業は、医薬品原料および添加剤等を取扱う貿易商社として、国内外の製薬企業と世界各国のサプライヤーを結び、原料調達支援、海外メーカーとの交渉、安定供給体制の構築等を通じて、医薬品産業を支えています。

当社は、これまで医薬品事業において展示会の出展は行っておりませんでした。しかし、近年の市場環境の変化およびグローバル連携の重要性の高まりを踏まえ、より多くの皆さまと直接対話できる機会を創出することを目的として、今回初めて出展する運びとなりました。

会期中は、世界各国のサプライヤーが来日予定で、サプライヤーを交えた直接の協議が可能な貴重な機会となります。原料調達や新規案件、供給体制の見直し等、幅広いご相談に対応しますので、お気軽に当社ブースまでお立ち寄りください。

【概要】

展示会名：CPHI Japan 2026

会期：2026年４月21日（火）～４月23日（木）

時間：10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト

ブース番号：1C-46

主催：インフォーママーケッツジャパン株式会社