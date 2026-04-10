6年連続金賞受賞！トライアルグループ「こはく本舗」の看板商品和食職人が１から味付けを改良した「職人技が光る特製醤油から揚げ」が「第17回からあげグランプリ(R)」の「西日本スーパー総菜部門」金賞受賞

株式会社トライアルホールディングス

株式会社トライアルホールディングス傘下の株式会社こはく本舗（本社︓福岡県福岡市、代表取締役 北川雅章、以下、こはく本舗）は、『職人技が光る特製醤油から揚げ』が「第17回からあげグランプリ(R)」の「西日本スーパー総菜部門」にて金賞を受賞したことをお知らせします。今年で6年連続の金賞受賞を果たしました。

※写真はイメージです

あらゆる部門の料理専門家や職人と連携しながら、『食のプロ』が持つレシピやアイデア等を活かしたお総菜を提供するこはく本舗の『職人技が光る特製醤油から揚げ』。本格的な味わいと求めやすい値段からブランド内でも日頃から多くの方々に愛され、この度「第17回からあげグランプリ(R)」にて金賞を受賞いたしました。2021年の『うまみ醤油からあげ』、2022年の『生姜とにんにく香る鶏唐揚げ』、2023年の『２段仕込みの旨み醤油から揚げ』、2024年の『4種の醤油と生姜香るから揚げ』、2025年の『生姜醤油こだわりだし唐揚げ』の受賞に続き、6年連続金賞受賞となります。

■和の食人が集結し、唐揚げの肝となる醤油を一から見直し「旨み・コク・キレ」３つの要素を再構築

1年間で約450万パック※1を売り上げた前作から、よりお客様に美味しい唐揚げをお届けしたいと考え、「この醤油がこはく本舗の唐揚げに本当に一番合うか？」と、唐揚げの肝となる味付けに再注目しました。

この問いを起点に、和の職人が集まって醤油のきき味から開発を仕切り直し。目指したのは、醤油の「旨み・コク・キレ」3つの要素の再構築です。10種以上の醤油を比較検討した末に、長期熟成・焦がし・特選濃口の3種を厳選。それぞれの個性を"層"として設計することで、三つの要素が一体となった奥行きのある醤油感を実現しました。

※1：2025年1月から12月

・１０種類から3種に厳選した醤油と、醤油の旨みを引き出すだしで「旨みとコク」を追求

だしには、鹿児島県枕崎産鰹節（枯節＆荒節）、九州産うるめいわし、北海道産昆布を使用。熊本県産熟成もろみと組み合わせた合わせだしが、醤油の旨みをさらに引き立てます。

醤油こうじ・熟成みりん・醤油もろみを増量し、和食の「寝かし工程」に近い状態を再現することで、醤油感がありながら丸みのある醤油だれに仕上げました。

・旨みとコクの余韻に"キレ"を加える、焙煎一味が隠し味

さらに隠し味として、老舗・根元八幡屋礒五郎の焙煎一味を採用。辛みを加えるためではなく、後味を締める"キレ"を生み出すための使い方です。

鶏肉への仕込みには昨年同様の3段階のタンブリング製法を採用し、だしの風味・深い醤油感・生姜の香りを最大限に引き出しました。

これらの職人のこだわりと技術を集結させ、醤油感のある丸み、口に広がる生姜の香り、後味を締める余韻を実現。和食職人が本気で向き合い、素材・技法・仕上げのすべてにこだわり抜いた渾身の醤油唐揚げです。

■受賞コメント 株式会社こはく本舗『職人技が光る特製醤油から揚げ』

開発者 出田大介（いでた だいすけ）

「昨年の金賞に満足することなく、今年は『本当に一番おいしい醤油とは何か』という問いから開発をやり直しました。旨み・コク・キレの3要素を一から再構築し、和の職人たちが納得できる一品に仕上げることができたと思っています。これからも、食べてくださる方に『また食べたい』と思っていただける唐揚げを作り続けてまいります。」

■からあげグランプリ(R)とは

一般社団法人 日本唐揚協会による「日本で一番うまい唐揚げ屋さんはどこ！？」。本当に美味しい唐揚げを決めるべく2010年より毎年開催している人気投票企画です。

※公式サイトURL：https://karaage.ne.jp/

■商品情報

・受賞商品名 ：職人技が光る特製醤油から揚げ

・受賞部門・賞：西日本スーパー総菜部門金賞

・製造者 ：株式会社こはく本舗

・ブランド ：こはく本舗

・売価 ：188円／100g（税抜）※店舗により価格が異なる場合がございます

・販売店舗 ：全国243店舗 ※一部地域を除く（2026年4月時点）

・販売開始時期：2026年4月より発売開始

・こだわりポイント：

- 厳選された国産原料の合わせ出汁で際立つ旨みと風味

- 醤油の旨味×生姜の風味×魚介系の旨味×食感の追求

- お求めやすい価格設定

＜株式会社こはく本舗会社概要＞

代表取締役社長：北川雅章

本社所在地 ：福岡県福岡市多の津１丁目7番5号

設立 ：2009年6月

事業内容 ：総菜製造業

URL ：https://meijiya-kohaku.co.jp/

＜一般のお客様お問い合わせ先＞

店舗に関するお客様相談室

TEL ： 0120-033-559

受付時間 ： 9時~22時