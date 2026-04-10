北信濃のシードルを飲み比べながら新緑の季節を楽しむ！飯綱町のシードルリーが一堂に会する【いいづなシードルガーデン2026】5月16日（土）開催

株式会社サンクゼール

株式会社サンクゼール（本社:長野県飯綱町/代表取締役社長:久世良太）は、2026年5月16日（土）、サンクゼールの丘（長野県飯綱町）において、シードルの飲み比べをしながら新緑の季節を楽しむ「いいづなシードルガーデン2026」を開催いたします。

いいづなシードルガーデン2026

今年のシードルガーデンは、飯綱町にゆかりのある7つの事業者による個性豊かなシードルを提供いたします。りんごの品種や産地、作り手のこだわりによって、シードルの味わいはさまざま。「おいしいりんごから、おいしいシードルを。」そんな想いをもつ作り手たちが集うサンクゼールの丘で、飲み比べをお楽しみいただけます。

お食事はワイナリーレストラン・サンクゼール監修のもと、旬の食材を使った限定デリカテッセンをご用意。さらに、長野県出身シンガーソングライターによる生演奏や、飯綱町のクリエーターによるワークショップも開催します。ご家族やご友人とともに、心地よいひとときをお過ごしください。

日時：2026年5月16日（土）10:00～16:00

場所：長野県上水内郡飯綱町芋川1260 サンクゼールワイナリー・久世福商店本店 ガーデン広場

※しなの鉄道牟礼駅から無料シャトルバス運行

後援：一般社団法人 飯綱町観光協会、飯綱町

いいづなシードルガーデン2026で出会える7つのシードルリー

イベント詳細はこちら :https://www.stcousair.co.jp/news/35094お好みのシードルを飲み比べ（昨年の様子）ワイナリーレストラン・サンクゼールのシェフ監修のデリカテッセンも充実（昨年の様子）飯綱町のクリエイターによるワークショップや雑貨販売も（昨年の様子）林檎学校醸造所

廃校になった小学校を醸造所に再生。自社農園の「ふじ」「ブラムリー」などをブレンドした、爽やかでキレのあるスタイルが特徴です。

おすすめ：ふじ＆ハニーメイ中甘口

山下フルーツ農園

飯綱町で100年以上の歴史を持つ老舗農園。果実味をダイレクトに感じる「農家のシードル」らしい、親しみやすくフルーティーな味わいです。

おすすめ：シードル2025

FARM TOYA

少量生産で、ワイン用の酵母を使用した丁寧な造り方が魅力。果実の魅力を引き出した、上品で洗練されたドライなシードルが評判です。

おすすめ：Toya’s CIDRE Snow Dry 白ラベル（雪中りんご使用）

ブラベリーファーム

飯綱町のりんご農家が手掛けるシードル。海外系醸造専用種なども研究されており、深みと複雑味のあるシードルを目指しています。

おすすめ：ブラベリーファームオリジナルシ―ドル甘口

ふるさと振興公社

地域全体のりんごを活用し、地元の良さを安定した品質で提供する、北信シードル文化の屋台骨的な存在です。

おすすめ：いいづな花酵母シードル2025辛口

信州くらうど

信州の醸造文化を発信。地域の様々な農家と連携しトレンドを反映したシードルをプロデュースしています。

おすすめ：3種飲み比べセット

サンクゼール

瓶内二次発酵によるきめ細やかな泡立ちと、りんごの華やかな香りが楽しめるエレガントなシードルが特徴です。

おすすめ：いいづなシードルふじ＆高坂

イベント詳細はこちら :https://www.stcousair.co.jp/news/35094サンクゼール

「Country Comfort 田舎の豊かさ・心地よさ」をコンセプトにワインやジャム、パスタソースなどを製造販売するメーカーズブランドです。創業者が信州斑尾高原のペンションを経営していた頃に、家族とお客様の朝食として作っていた手作りりんごジャムが原点。長野県飯綱町に位置する、ワイナリー・ショップ・レストラン・工場・本社社屋を併設した「サンクゼールの丘」では、信州の美しい自然とコンセプトである「Country Comfort」をご体感いただけます。

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