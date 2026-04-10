過去の噴火回数は約180回！ 山頂は、静岡か山梨か？ 日本一有名なのに、知らないことだらけ！『眠れなくなるほど面白い 図解 富士山の話』4/10発売！

株式会社日本文芸社

株式会社日本文芸社（東京都千代田区）は、2026年4月10日（金）より『眠れなくなるほど面白い 図解 富士山の話』（監修：富士学会）を全国の書店・オンライン書店にて発売いたします。

～ガイド本では教えてくれない、地学・歴史・伝説・暮らしの裏側まで～

眺めてよし、登ってよしの富士山。知れば知るほど奥深い世界が広がっています！

日本人の心の拠り所であり、世界文化遺産でもある富士山。「美しい」「高い」といったイメージが先行しますが、その実態は驚きに満ちた「噴火を繰り返す火山」であり「ミステリーの宝庫」です。

本書は、シリーズ累計400万部を突破した「眠れなくなるほど面白い 図解」シリーズの最新作として、富士学会監修のもと、地学・歴史・芸術・宗教・ライフスタイルなど、あらゆる角度から富士山の本質を解剖しました。

日本一の山は、数字だけ見ててもすごい！

■ 本書の見どころ：思わず誰かに話したくなる「富士山トリビア」

この見開きページだけでも、ずっと眺めてられます！ あなたの街にも“富士見”があるのでは？親しみやすい図解と分かりやすい解説で、数々の「知られざる秘密」に迫ります。

【科学】 富士山はかつて「ツインピークス（双子山）」だった!? 山体崩壊の激動史。

【数字】 体積は琵琶湖50杯分！ ビルなら899階建て！ 圧倒的スケールを可視化。

【歴史】 かぐや姫は月ではなく富士山に帰った？ 『竹取物語』に隠された不死の山伝説。

【地理】 7年に1度だけ現れる幻の湖「赤池」の正体。

【文化】 山頂には郵便局も診療所もある！ 標高3,776mで働く人々のリアル。

【グルメ】 周辺ソウルフード（うどん、焼きそば、ほうとう）が「麺類ばかり」の意外な理由。

■ 書籍概要

約1万歳といわれる富士山。噴火や地震などで、姿かたちを変えてきたのです！

タイトル：眠れなくなるほど面白い 図解 富士山の話

監修：富士学会

発売日：2026年4月10日

判型・ページ数：A5判・128ページ

定価：1,089円（税込）

ISBN：9784537223712

https://www.nihonbungeisha.co.jp/book/b10160070.html

■ 監修：富士学会について

富士山と、その関連地域を対象として、自然科学から芸術、歴史、宗教の人文科学までを広く網羅し、富士山にちなんだ教育や、噴火を想定した防災など、総合的な領域の研究を進めている。富士山の本質と全体像の探求、関連地域の環境保全、防災、活性化などを目的として、学術大会・討論会・講習会などの開催、会誌・図書などの出版、関連教育・文化活動への協力と支援などをおこなっている。事務局は東京の日本大学文理学部地理学教室に置かれている。

■日本文芸社について

【会社概要】

代表者：代表取締役社長 竹村 響

所在地：〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋1-1-1パレスサイドビル8F

設 立：1959年1月

資本金：１億円

従業員数：79名（2026年4月1日現在）

コーポレートサイト：https://www.nihonbungeisha.co.jp