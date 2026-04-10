第１７回からあげグランプリ(R)東日本スーパー惣菜部門でいなげや「スパイス香る！げんこつ唐揚」が “金賞”を受賞

ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社

株式会社いなげや（本社:東京都立川市、代表取締役社長:本杉 吉員）の「スパイス香る！げんこつ唐揚」が、２０２６年４月１０日（金）に開催された一般社団法人日本唐揚協会主催の「第１７回からあげグランプリ(R)」東日本スーパー惣菜部門において“金賞”を受賞いたしました。また今回は、特別賞「コカ・コーラ賞」とのＷ受賞となります。

なお、”金賞”以上の受賞は６年連続、特別賞を含む受賞は初エントリー以来８年連続となります。

二度見必至！1枚肉を使った”超ジャンボ”な塊。口の中いっぱいに広がる至福体験

※写真はイメージです

店内で一つひとつ”げんこつ”のように丸めて揚げることで、水分と旨みを閉じ込め、外はカリッと香ばしく、中はふんわりジューシーに仕上げました。マテ茶配合の特別な飼料で育てた上質な鶏もも肉に、厳選した１５種のスパイスとハーブ、フランス・ロレーヌ産岩塩、超特選濃口醤油、鹿児島県産鶏ガラスープをブレンドした特製調味液が、至福の味わいをもたらします。

お客さまに驚きと感動を届けたい――。

開発者の熱い想いから、「スパイス香る！げんこつ唐揚」は誕生しました。通常の約４倍という大きなサイズは「火が通りにくく焦げやすい」という難題を伴いましたが、改良を重ねることで、ジューシーさ、食べ応え、そして見栄えのバランスを実現しました。金賞以上を６年連続で受賞している”いなげやが本気で作ったからあげ”を、ぜひご賞味ください。

【商 品 名】 スパイス香る！げんこつ唐揚

【価 格】 本体価格：２９９円／１個 税込価格：３２２.９２円／１個

【販売店舗】 全店舗

【参考】

からあげグランプリ(R)：一般社団法人日本唐揚協会主催。からあげを深く愛し、その知識と情熱を検定試験によって証明した”認定カラアゲニスト”全員が「今一番美味しい唐揚」を決めるグランプリ

以上