双日、「DX銘柄2026」に選定

双日株式会社

双日株式会社（以下「双日」）は、経済産業省が東京証券取引所、独立行政法人情報処理推進機構と共同で選定する「DX銘柄 2026」に選ばれました。「DX銘柄」は、東京証券取引所に上場している企業の中から、デジタル技術を前提として、ビジネスモデルなどを抜本的に変革し、新たな成長・競争力強化に取り組む企業を選定するもので、当社が選ばれるのは2023年度、2025年度に続き3回目です。

双日は、マーケットニーズや社会課題に応える価値（事業・人材）創造を通じ、企業価値を向上するためにDXの取り組みは必要不可欠と位置付け、中期経営計画2023の初年度となる2021年度からデジタル変革の取り組みを開始しました。中期経営計画2026（2024～2026年度）においては、「双日らしい成長ストーリーの実現」のため、経営戦略として、「Digital-in-All」を掲げ、データおよびAIなどのデジタル技術の利活用を前提とした事業と業務の変革に取り組んでいます。

今回の選定においては、AI利活用を前提とした強固なDX推進体制の構築により、現場主導のデジタルトランスフォーメーション（DX）が着実に浸透している点が評価されました。

双日は、今後も、多様な事業基盤にデジタル・AIの力を掛け合わせることで、既存ビジネスの価値向上や新たなデジタルビジネスの価値創出などを推進し、企業価値向上に努めていきます。

（ご参考）

【Digital-in-All取り組み事例】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/73843/table/316_1_80933356cf746eb1b62e09f5b42501bb.jpg?v=202604100751 ]

【事業紹介動画】

広告・動画でみる双日｜企業情報｜双日株式会社(https://www.sojitz.com/jp/corporate/advertise/)

双日の事業を分かりやすく紹介する動画コンテンツ。長崎県松浦市鷹島町の本マグロ養殖の現場で進める最先端のAI開発事例や、中古車の外装・アンダーボディスキャナー、タイヤ溝計測器、事故歴診断（CDR）などのデジタル検査ソリューションの提供により、中古車流通の透明性を向上する取り組み事例を紹介しています。

【DX銘柄について】

「DX銘柄2026」「DX注目企業2026」「DXプラチナ企業2025-2027」を選定しました(https://www.meti.go.jp/press/2026/04/20260410002/20260410002.html)（経済産業省ウェブサイト）

「デジタルトランスフォーメーション銘柄2026」の公表について(https://www.jpx.co.jp/corporate/news/news-releases/1120/20260410-01.html)（東京証券取引所ウェブサイト）

【関連ニュース】

2025年4月11日 双日、「DX銘柄2025」に選定(https://www.sojitz.com/jp/news/article/topics-20250411.html)

2024年5月28日 双日、「DX注目企業2024」に選定(https://www.sojitz.com/jp/news/article/topics-20240528.html)

2023年5月31日 双日、「デジタルトランスフォーメーション（DX）銘柄2023」に初選定(https://www.sojitz.com/jp/news/article/20230531.html)