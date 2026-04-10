【新店舗】”一杯のコーヒーから始まる美味しさの世界”東海地区初出店「丸山珈琲 名古屋栄店」を2026年6月11日(木)オープン

株式会社丸山珈琲

丸山珈琲の東海地区初出店は名古屋市栄区に

株式会社丸山珈琲は東海地区初出店として、地下鉄栄駅直結の松坂屋とパルコ系列の新しい商業施設「HAERA」内にオープンいたします。ショッピングの途中に立ち寄るコーヒーショップとして、名古屋栄店オリジナルブレンドや名古屋限定商品と共に豊かなコーヒータイムをお届けします。

名古屋市栄区は名古屋の中心地に位置する、ショッピングや観光、グルメやエンターテインメント施設が集まる昼も夜も賑わうエリアの玄関口で、多くの方が日々行き交う場所です。国内外から訪れる観光の方、そして地域に暮らす方々に、心やすらぐひとときをお届けするために。「品格と重厚感」をコンセプトに、落ち着きある佇まいの店舗をつくりました。丸山珈琲で味わう一杯が、お客様にとって心を満たす特別な時間となるよう、こだわりの空間と味わいをご用意しています。

品格と重厚感を感じる、素材とデザインのこだわり空間

丸山珈琲 名古屋栄店は、商業施設内にありながらも、落ち着きと温かみを感じられる空間を目指しました。店舗内装は要素を極力そぎ落とし、洗練されたデザインに。木、ステンレス、タイルなどのシンプルな素材を取り入れました。また、キーカラーには、丸山珈琲の象徴である小豆色のタイルを採用。カウンターには国産ナラ無垢材をふんだんに使用し、クラシカルなディテールで仕上げることで、重厚感と品格を演出しました。上質な素材とこだわりのデザインが織りなす空間で、心地よいひとときをご提供いたします。

格調高き歴史に、きらびやかな革新が息づく都市をイメージした名古屋ブレンド

名古屋ブレンドは、東海地区のお客様にも親しみを感じていただけるよう、試行錯誤を重ねて誕生した中深煎りのコーヒーです。店舗オリジナルブレンドとして、コーヒーの豊かな香りと深みのある味わいをお楽しみいただけます。使用する豆の焙煎度合いに幅を持たせることで、ビターキャラメルのような甘さとオレンジピールを思わせる爽やかな果実味が織り成す、店舗限定のブレンドです。コーヒーの質感と芳醇な香りを活かし、名古屋の食文化に寄り添う味わいに仕上げました。豆本来の持つやわらかな質感が、舌にやさしく絡みあう中深煎りのコーヒー。コクのあるまろやかさと余韻。名古屋ならではの豊かな味わいをお楽しみください。

また、店舗では、こだわりのスペシャルティコーヒーを使ったドリンクをはじめ、厳選したコーヒー豆や手軽に楽しめるドリップバッグなど、豊富なラインアップをご用意しています。

中でも、店舗オリジナルデザインのギフト箱や、名古屋栄店限定のリキッドコーヒー、名古屋店限定デザインのバームクーヘンは特別感たっぷり。コーヒーとの相性も良く、日常のご褒美にはもちろん、名古屋らしさを感じられる名古屋のお土産やギフトとしてもおすすめです。

スペシャルティコーヒーの豊かな香りと奥深い味わいを、東海地区の皆様へお届けいたします。ぜひこの機会にお楽しみください。

【商品概要】

商品名： 名古屋ブレンド 中深煎り

味わい：ビターキャラメル、オレンジピール、なめらかな口当たり

苦味：●●●●〇 酸味：●●●〇〇 コク：●●●〇〇 香り：●●●●〇

販売価格： コーヒー豆100g 843円（税抜き）／910.44円（税込み）

200g 1,686円（税抜き）／1,820.88円（税込み）

ドリップバッグ 単品 200円(税抜き)／216.00円(税込み）

5個入り 1,132円(税抜き）／1,222.56円(税込み）

販売期間：2026年6月11日(木)から

販売場所：丸山珈琲名古屋栄店のみ

※期間限定にて、丸山珈琲直営店およびオンラインストアでのお取り扱い予定です。

商品名：名古屋ブレンドアイスコーヒー

味わい：チョコレート、キャラメルのような風味。

スッキリとしたバランスの良い味わいの深煎りコーヒー。

苦味：●●●●〇 酸味：●●〇〇〇 コク●●●〇〇 香り：●●●〇〇

販売価格：2,778円(税抜き)／3,000.24円(税込み)

販売期間：2026年6月11日(木)から

販売場所：丸山珈琲名古屋栄店のみ(予定)

【店舗情報】

丸山珈琲 名古屋栄店

住所：〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3丁目25-1 HAERA 地下1階

営業時間：10:00～20:00

店舗形態：物販商品とテイクアウトメニューをご提供する店舗です。

アクセス：地下鉄栄駅、名城線「栄」駅直結

オープン：2026年6月11日

【丸山珈琲とは】

丸山珈琲は、スペシャルティコーヒーのメーカーです。取り扱うコーヒー豆は生産地に赴き、生産者より直接買い付けを行っています。会社全体でコーヒー豆の品質にこだわりをもって関わっているため、他社にはない、多種多様な銘柄・バリエーションを有しています。また、丸山珈琲が取り扱うコーヒー豆は、生産者との信頼関係に基づいて仕入れている希少価値の高いコーヒー豆であり、20年以上の長いお付き合いから高品質なコーヒー豆を選りすぐっています。丸山珈琲は、素材であるコーヒー豆を”農作物”として捉え、品種や生育環境、精製処理方法が大切であると考えています。

現在、軽井沢本店を含めて長野県内に４店舗、東京都内に7店舗と山梨県に1店舗、全12店舗の直営店の他、オンラインストアや、スーパー、一般量販店にて、幅広くお取り扱いいただいています。スペシャルティコーヒーの味わいをご家庭でも簡単に味わっていただける「リキッドコーヒー」や「カフェラテベース」の他、原料にスペシャルティコーヒーを使った「マシュマロ」や「ようかん」「バームクーヘン」など様々なお菓子を提供しています。

製造業でありながら飲食業でもある丸山珈琲は「産地からお客さまのカップ一杯に至るすべてのプロセスに密接に関わること」を信念に社業に取り組んでいます。

公式サイト:https://official.maruyamacoffee.com/

オンラインストア︓https://www.maruyamacoffee.com/ec

公式 X︓https://twitter.com/MARUYAMA_COFFEE

公式Instagram︓https://www.instagram.com/maruyama_coffee/

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