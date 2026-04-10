日本酒×郷土料理×和楽器が織りなす特別ディナー。酒蔵レストラン宝の「和楽器コラボDay」、春夏スケジュールを公開

ポラリス・ホールディングス株式会社

ポラリス・ホールディングス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：田口洋平）の子会社である株式会社ミナシア（本社：東京都中央区、代表取締役：下嶋一義）が運営する「酒蔵レストラン宝（東京都千代田区丸の内3-5-1 東京国際フォーラムB1）」では、日本酒と郷土料理、そして和楽器の音色を融合させた特別ディナーイベントを開催しております。このたび、4月以降の開催スケジュールおよび演奏者が決定しましたので、お知らせいたします。

■日本酒と郷土料理、そして和楽器の音色が織りなす特別なディナータイム

本イベントは、９蔵の日本酒と郷土料理を楽しみながら、三味線や箏といった和楽器の生演奏を間近でご体験いただける、五感で日本文化を味わう体験型ディナーです。

本年１月より開催しており、毎回、多くのお客様より「非日常の時間を過ごせた」「食事がより美味しく感じた」といった好評をいただいております。

春から初夏にかけては、若手実力派奏者や大学の和楽器サークルなど多彩な出演者が登場。それぞれ異なる表現や音色が、料理や日本酒と調和し、毎回異なる魅力をお届けしています。

本取り組みは、食と文化を通じて地域の魅力を発信することを目的としており、当社が展開するホテルブランド「KOKO HOTELS」とも親和性の高い“体験価値の提供”の一環として位置付けております。

今後は訪日外国人のお客様にも訴求し、日本文化をより身近に感じていただけるコンテンツとして展開してまいります。

＜イベント概要＞

イベント名：和楽器コラボDay

開催日：2026年4月18日（土）・5月16日（土）・6月20日（土）

※7月以降の開催日および演奏者については、決定次第、店頭およびホームページにてご案内いたします

演奏時間：18:00～／20:00～（各回 約30分）

場所：酒蔵レストラン宝 東京都千代田区丸の内3-5-1 東京国際フォーラムB1

演奏者（予定）

4月18日 箏（琴）演奏：尾上雅楽璃葉、長谷川雅玲

5月16日 三味線演奏：早稲田大学津軽三味線愛好会「三津巴」

6月20日 三味線演奏：大学津軽三味線「響」

協力：SEION（セイオン） https://e-seion.com/

【酒蔵レストラン 宝-たから- 店舗概要】

季節限定酒と郷土の旬の素材をご堪能いただける蔵元に一番近い酒蔵レストラン

住所：東京都千代田区丸の内3-5-1 東京国際フォーラムB1

交通：JR有楽町駅 徒歩1分/地下鉄有楽町線有楽町駅 徒歩1分

地下鉄日比谷線日比谷駅 徒歩4分/地下鉄銀座線銀座駅 徒歩5分

電話：03-5223-9888

席数：全120

ＵＲＬ： http://www.musshu.jp/takara/

【株式会社ミナシアについて】

会社名：株式会社ミナシア（minacia co., ltd.）

ポラリス・ホールディングスグループ【東証スタンダード 証券コード：3010】

所在地：東京都中央区新川1丁目23-5 ONE SHINKAWA

創業：2001年6月1日

代表者：代表取締役社長 下嶋一義

事業内容：ホテル・レストランの経営、企画、運営ならびに管理

ホテル・レストランの運営に関するコンサルティング業務

URL： https://minacia.jp/