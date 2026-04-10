アイシン、「DX注目企業2026」に選定

株式会社アイシン

株式会社アイシン（本社：愛知県刈谷市、取締役社長：吉田 守孝、以下 アイシン）は、経済産業省、東京証券取引所、独立行政法人情報処理推進機構が共同で選定する「デジタルトランスフォーメーション銘柄（DX銘柄）2026」において、「DX注目企業2026」に選定されました。

「DX注目企業」は、東京証券取引所の上場会社の中から、企業価値への貢献が期待される先進的なDXの取り組みを実施している企業を選定するものです。

＜評価された主な取り組み事例＞

■「Cyber/Physical Information Factory（CPIF）」を基盤とした、製造現場から全体最適へつながるものづくりDXの推進

製造現場のフィジカル空間をデータでサイバー空間に表現し、AI分析するCPIFのコンセプトに基づき、外観・作動音検査の自動化や設備保全の省人化を実現。国内外で生産性向上と付加価値創出を進め、競争力の源泉となるものづくりDXを深化させている。

■業務支援プラットフォームによる、全社・グローバルでの業務変革

業務支援のアプリケーションプラットフォーム「v.Platform」を構築し、グローバルで課題や進捗を可視化し共有。チケット型の業務管理により、部門横断の連携強化やトレーサビリティ確保を実現するとともに、生成AIを活用した業務分析・高度化を進めている。

■モビリティサービスプラットフォームを活用した新規事業創出と社会課題解決

位置情報や車両データを活用したモビリティサービスプラットフォームを構築し、道路維持管理支援「みちログ」などのサービスを展開。自治体の業務効率化や安全性向上、インフラ老朽化といった社会課題の解決に貢献している。

アイシンは、モビリティ・エネルギー・人々のさまざまな“移動”を通じて、環境・社会課題の解決に貢献し、お客様や社会に価値を届けることをめざしています。その実現に向けて、DXや生成AIの活用を重要な取り組みのひとつと位置づけ、競争力強化と新たな価値の創出を進めていきます。

＜関連リンク＞

デジタルトランスフォーメーション銘柄（DX銘柄） （METI/経済産業省）(https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/investment/keiei_meigara/dx_meigara.html)