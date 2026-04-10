大阪ステーションシティは5月4日に開業15周年を迎えます

西日本旅客鉄道株式会社

大阪ステーションシティは、おかげさまで5月4日に開業15周年を迎えます。

駅、百貨店、商業施設、ホテル、オフィスなどが集まる「新しいまち」として2011年に誕生し、その後、2024年7月にはイノゲート大阪、ＪＰタワー大阪、2025年3月にはうめきたグリーンプレイスが開業し、少しずつ “まち”として成長してきました。

これまでにご利用いただいた多くのお客様へ「ありがとう。」の感謝を、また「これからもよろしく」とのご愛顧を願う気持ちを込めて、キャンペーンロゴとともにプロモーションやイベント等でまちの賑わいを創り出していきます。

1. 15周年企画について

（１）15周年キャンペーンロゴ

大阪ステーションシティは、2026年5月4日に開業15周年を迎えます。

この節目にあたり、これまでご利用いただいたお客様への感謝の気持ちを、よりわかりやすく・心を込めてお伝えするため、「大阪ステーションシティ15周年キャンペーンロゴマーク」を制作しました。

本ロゴは、“感謝の心” を象徴するハートをモチーフに、お客様とともに歩んできた15年間への想いを込めてデザインしています。15という数字の中に宿るハートは、“これまでの15年間を支えてくださったことへの感謝” “訪れるたびに心が動く瞬間をこれからも届けていきたいという想い” を表現しています。

周年イヤーを通じ、館内外のさまざまな媒体やイベントで本ロゴを展開し、訪れるお客様とともに15周年を盛り上げていきます。

ロゴ展開例（２）15周年特設サイトの開設

開業15周年を迎えるにあたり、これまで施設をご利用いただいたお客様への感謝をお伝えする場として、「大阪ステーションシティ15周年特設WEBサイト」を開設します。

特設サイトでは、“お客様への感謝のメッセージ” “15周年を記念して実施するイベントの詳細情報” “周年イヤーを彩るさまざまなコンテンツの紹介” など、15周年にまつわる情報を分かりやすく、魅力的に発信します。

本サイトは、これまでの15年間を支え、これからの大阪ステーションシティを支えてくださる、すべてのお客様とのつながりを大切にし、これからも“心が動く瞬間”をお届けしていく大阪ステーションシティの姿勢を表現するものです。周年期間中は、イベント情報やコンテンツを随時更新します。

※特設サイト（4/27公開予定）：https://osakastationcity.com/15th/

（３）15周年記念イベントの実施

ゴールデンウィークを皮切りに、15周年を記念したイベントを実施します。

１.５月４日（月・祝）「15周年を祝う特別な1日」

音楽イベントを中心とした幅広い世代が楽しめる“祝祭感”のある1日を演出

２.５月５日（火・祝）「こどもたちが主役の1日」

ご家族で楽しめるコンテンツを通じてこどもたちが主役となる1日を演出

時間：13:00～17:00（予定） 場所：JR大阪駅 大阪ステーションシティ5F時空の広場

※１.・２.のイベント詳細は別紙1をご覧ください

（４）今後の展開について

ここではご紹介しきれないイベントやコンテンツについては4月27日公開予定の特設サイトを中心に大阪ステーションシティ公式SNSなどで順次公開します。

※大阪ステーションシティ公式SNS

・Instagram：https://www.instagram.com/osakastationcity/

・X（旧Twitter）：x.com/OSC2022OFFICIAL(https://x.com/OSC2022OFFICIAL)

・TikTok：https://www.tiktok.com/@osakastationcity

２. 15周年を彩る大阪ステーションシティのプロモーションについて

（１）春のアートイベント「PICTURE BOOK PARK」を開催

大阪ステーションシティ5階 時空（とき）の広場を“物語と出会う芝生の公園”と位置付け、世代を問わず楽しめる空間を創出します。さらに、人気絵本作家たちもとみちこさんのオリジナルスタンプラリーや親子で楽しめるアートワークショップイベントの実施等も予定しています。

【実施概要】

１．期間 ：2026年４月29日（水・祝）～6月23日（火）

２．場所 ：JR大阪駅 大阪ステーションシティ5F時空の広場

※詳細は同日4月10日のプレスリリース(https://osakastationcity.com/news/)をご覧ください

（２）大阪ステーションシティ開業15周年×ドラマチック謎解きゲーム「交差する街の物語(ミステリー)」

「よだかのレコード」とタッグを組み、大阪ステーションシティ全域を巡るドラマチック謎解きゲームを開催します！大阪ステーションシティが今年5月4日に開業15周年を迎えることを記念し、15年の時間をたどる物語となっています。

【実施概要】

１．期間 ：2026年４月29日（水・祝）～11月30日（月）

２．場所 ：大阪ステーションシティ全域

３．参加費 ：1,200円（税込）

４．公式HP ：https://osakastationcity-nazo.com/

５．主催 ：大阪ステーションシティ連絡協議会

ＪＲ西日本ステーションシティ株式会社

企画制作 ：よだかのレコード

※詳細は2026年4月6日のプレスリリース(https://osakastationcity.com/news/)をご覧ください

（３）万博ソフトレガシーの取り組み

〇EXPO公式ロゴマークをモチーフとした陶製３Dモニュメント「CELL ART」の展示

大阪・関西万博開幕から、早や1年となります。万博公式ライセンス商品である本置物は、万博が掲げる「いのち」を感じさせる存在感。見る人の心にそっと寄り添い、万博の感動・記憶とともに未来へ受け継がれていく―ソフトレガシーを体現できる展示です。

暮らしの中で、万博の記憶が静かに息づく―

ぜひ会場にてご覧いただき、ソフトレガシーを感じてください。

【実施概要】

１．設置期間 ：2026年４月29日（水・祝）～10月13日（火）

２．場所 ：JR大阪駅 大阪ステーションシティ5F時空の広場

３．仕様 ：陶製 約41kg （大塚オーミ陶業株式会社）

※2025大阪・関西万博公式ライセンス商品 (C)Expo 2025

〇イタリアパビリオンで人気だったジェラート等の販売

大阪・関西万博のイタリアパビリオンで人気だったジェラートが、時空の広場内のカフェ「バール・デルソーレ」で販売されます。「あの時の美味を‥」「あの時味わえなかった味を‥」万博の思い出とともに、ぜひ味わってみてください。

【実施概要】

１．販売期間 ：2026年４月29日（水・祝）～10月13日（火）

※デザートプレートは5月６日（水祝）から

２．場所 ：JR大阪駅 大阪ステーションシティ5F

時空の広場内 カフェ「バール・デルソーレ」

３．メニュー ：詳細は、別紙２をご参照ください。

＜大阪ステーションシティ連絡協議会の構成企業・団体＞※順不同

ＪＲ西日本ＳＣ開発(株)、大阪ステーションシティシネマ共同事業体、コナミスポーツ(株)、(株)株式会社オンザページ、(株)大丸松坂屋百貨店、JRW ステーションシティ運営管理飲食店＆サポートプラザ出店者、日本郵政不動産(株)、ＪＲ西日本大阪開発(株)、(株)ジェイアール西日本ホテル開発、(株)ジェイアール西日本デイリーサービスネット、西日本旅客鉄道(株)、ＪＲ西日本ステーションシティ(株)

別紙1

ゴールデンウィーク期間中の15周年記念イベント詳細について

１.「15周年を祝う特別な1日」

１．日時

2026年5月4日（月・祝）13:00～17:00（予定）

２．場所

JR大阪駅 大阪ステーションシティ5F時空の広場

３．イベント内容

・チェキ体験・パネルアート（13:00～17:00）

大阪ステーションシティ開業15周年を記念し、時空の広場にてお客様参加型の撮影イベントを実施します。富士フイルム提供のインスタントカメラ「チェキ」を使用し、お客様自身のお写真を“15周年を祝うケーキ”に見立てた特製パネルへ貼り付け、会場全体で一つのアート作品が完成します。

・音楽ステージイベント

音楽を中心としたアーティストによるステージイベントを実施します。16時からは北海道を代表する人気YouTuberピアニストふみ氏によるピアノコンサートを実施します。

【タイムテーブル】

13:00～13:30 辻井 音々（ヴァイオリン）１.

13:45～14:15 Ribet towns（ポップバンド）

14:30～15:00 Koji Koji Moheji（手回しオルガン）

15:15～15:45 辻井 音々（ヴァイオリン）２.

16:00～16:45 ふみ（YouTuberピアニスト）

・クラフトワークショップ（13:00～17:00）

どなたでもお楽しみいただけるクラフト紙を使ったワークショップを実施します。

13:00～14:30 電車ワークショップ

15:00～16:30 うさぎワークショップ

※各回先着30名予定

２.「子どもたちが主役の1日」

１．日時

2026年5月5日（火・祝）13:00～17:00（予定）

２．場所

JR大阪駅 大阪ステーションシティ5F時空の広場

３．イベント内容

・チェキ体験・パネルアート（13:00～17:00）※5/4に引き続き実施

・ステージイベント

お子様が楽しめるコンテンツ（絵本・こま・ヨーヨー等）を中心としたステージイベントを実施します。

【タイムテーブル】

13:00～13:30 りろりろ※によるスペシャルステージ（予定）

13:45～14:15 絵本コンサート

14:30～15:00 ヤッサン一座（紙芝居）

15:15～15:45 こまとヨーヨーによるステージパフォーマンス

16:00～16:30 栗田 朋和（マジシャン）

※読売テレビのこども向け番組「あつまれ！ちきゅうキッズいろりろ」のキャラクター・昔遊びコーナー（13:00～17:00）

伝承遊びと伝統芸を組み合わせ、お子様にも伝わりやすい言葉で表現した、どなたでもお楽しみいただける「技物遊び」を実施します。

※本プレスリリースに掲載の写真やイラストはイメージです

※イベント内容は予告なく変更される場合がございます

※悪天候の場合、開催が中止または、内容が変更になる場合がございます

別紙2

時空の広場内 カフェ「バール・デルソーレ」で‥

イタリアパビリオンで人気だったジェラート・ソフトクリームを販売します！！

１．販売期間 ：2026年４月29日（水・祝）～10月13日（火）

※デザートプレートは5月６日（水・祝）から

２．場所 ：JR大阪駅 大阪ステーションシティ5F時空の広場内 カフェ「バール・デルソーレ」

３．メニュー ： ※価格はすべて税込み

◇万博イタリアパビリオン人気ジェラートカップ盛り3種、イタリア伝統菓子アマレッティ付き 1個600円

◇万博イタリアパビリオン人気ジェラート3種&赤マカロン１個のデザートプレート 1,000円

／ドリンクセット1,380円

・ピスタチオ（イタリア最高品質）

・アマレーナチェリー（イタリア特産サワーチェリー）

・ブラッドオレンジみかん（イタリア×大阪もんコラボ！大工大学生発案）

◇万博イタリアパビリオン人気NO.1ピスタチオプレミアムソフトクリーム（初登場） 600円

※IIAC Japan（イタリア国際カフェテイスティング協会 日本支部）から、委託を受けた取組みとなっています。

※万博ジェラートは、カフェ「バール・デルソーレ」を運営する株式会社フォルトゥーナが東京都北品川で展開するジェラート工房「ファブリカ・エッフェ」で開発・手作りし直送しています。

イタリア公式キャラクター「イタリアちゃん☆ジェラートバージョン」